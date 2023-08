Top 6 Best Selling Two Wheeler Brands July: 2023 के 7वें महीने में इन टॉप 6 टू व्हीलर कंपनियों का रहा दबदबा, पढ़ें कंप्लीट सेल्स रिपोर्ट

July 2023 Best Selling Two Wheeler Brands की कंप्लीट डिटेल आप पढ़ेंगे यहां जिसमें शामिल है सालाना बिक्री के साथ मंथ-ऑन-मंथल की कंप्लीट सेल्स रिपोर्ट।

Top 6 Best Selling Two Wheeler Brands July में रॉयल एनफील्ड और सुजुकी ने काफी अच्छी सालाना ग्रोथ हासिल की है।

भारतीय टू व्हीलर सेक्टर के लिए जुलाई 2023 एक पॉजिटिव महीना साबित हुआ है हालांकि कुछ इस कंप्लीट सेगमेंट में कुछ वाहन निर्माताओं को नुकसान उठाना पड़ा है तो कुछ ने सालाना आधार पर काफी अच्छी ग्रोथ हासिल की है। इस आर्टिकल में आप जानेंगे जुलाई महीने में टॉप 6 बेस्ट सेलिंग टू व्हीलर ब्रांड्स की सेल्स रिपोर्ट, जिसके बाद आप अपने लिए सही विकल्प को चुन सकेंगे। Best-selling two-wheeler brands in July 2023 Hero MotoCorp हीरो मोटोकॉर्प ने जुलाई 2023 में घरेलू बाजार में 3,71,204 यूनिट्स बेची हैं और बिक्री में सालाना आधार पर 13.8 प्रतिशत और MoM में 12.1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। पिछले साल की समान अवधि में इसकी बिक्री 4,30,684 यूनिट रही थी। इस गिरावट के बाद भी कंपनी इस सेगमेंट में अपनी पहली पोजीशन बचाने में कामयाब रही है। Honda Motorcycle & Scooter India होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया की बिक्री में साल-दर-साल 12.5 प्रतिशत की गिरावट आई और जुलाई 2023 में 3,10,867 यूनिट्स की बिक्री हुई। पिछले साल की समान अवधि में इसकी घरेलू बिक्री 3,55,560 यूनिट्स थी। हालांकि, MoM आधार पर इसमें 2.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इस बिक्री के आधार पर होंडा इस लिस्ट में दूसरी बेस्ट सेलिंग ब्रांड बनने में कामयाब रही है। TVS Motor Company टीवीएस मोटर कंपनी इस साल जुलाई में सालाना आधार पर 16.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 2,35,230 यूनिट बेचने में कामयाब रही। पिछले साल की समान अवधि में इसकी घरेलू बिक्री 2,01,942 इकाई रही थी। हालांकि, MoM के आधार पर, इसकी बिक्री में मामूली गिरावट दर्ज की गई। Bajaj Auto बजाज ऑटो ने जुलाई 2023 में 1,41,990 इकाइयाँ बेचीं। इसकी घरेलू बिक्री में सालाना आधार पर 13.6 प्रतिशत और MoM आधार पर 14.6 प्रतिशत की गिरावट आई। इस गिरावट के बाद कंपनी जुलाई महीने की चौथी बेस्ट सेलिंग कंपनी बनने में कामयाब रही है। Suzuki Motorcycle India सुजुकी ने जुलाई 2023 में अपनी अब तक की सबसे अधिक मासिक बिक्री दर्ज की। कंपनी ने पिछले महीने 80,309 इकाइयां बेची, जिससे बिक्री में 31.8 प्रतिशत सालाना और 27.3 प्रतिशत MoM वृद्धि दर्ज की गई। बिक्री में मिली इस पॉजिटिव ग्रोथ के चलते सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया इस लिस्ट की पांचवी बेस्ट सेलिंग कंपनी बन गई है। Royal Enfield इस लिस्ट का आखिरी बेस्ट सेलिंग ब्रांड रॉयल एनफील्ड है जिसकी घरेलू बिक्री में बड़ी वृद्धि देखी गई है। कंपनी ने पिछले महीने अपनी बाइक रेंज की 66,062 यूनिट बेची, जिसमें सालाना आधार पर 41.9 प्रतिशत की अच्छी वृद्धि दर्ज की गई, लेकिन MoM के आधार पर केवल 2.1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

