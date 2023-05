Upcoming Two Wheelers Hero MotoCorp: Karizma XMR से लेकर Xoom 125 तक, हीरो मोटोकॉर्प जल्द लॉन्च करेगा ये पांच स्कूटर और बाइक

Hero MotoCorp 2023 अपनी टू व्हीलर रेंज को मार्केट में बढ़ती प्रतियोगिता के हिसाब से अपडेट कर रही है। ये अपकमिंग बाइक और स्कूटर उसी अपडेट का हिस्सा हैं।

Hero MotoCorp Upcoming Two Wheelers के लॉन्च की शुरुआत जून 2023 से शुरू होने की उम्मीद है।

Hero MotoCorp देश की सबसे बड़ी टू व्हीलर निर्माता कंपनी है जिसके इस सेक्टर में लंबी बाइक और स्कूटर रेंज के चलते दबदबा बना हुआ है। मार्केट में इस लीडरशिप को बनाए रखने के लिए कंपनी न सिर्फ अपनी टू व्हीलर रेंज को अपडेट कर रही है बल्कि अलग अलग सेगमेंट में बाइक और स्कूटर भी लॉन्च कर रही है। इस आर्टिकल में आप जानेंगे हीरो मोटोकॉर्प के उन पांच टू व्हीलर के बारे में जो जिन्हें जल्द लॉन्च किया जाना है। 2023 के लिए Hero MotoCorp लाइनअप से क्या है उम्मीद ? Hero MotoCorp: Karizma XMR हाल ही में Hero MotoCorp के एक डीलर इवेंट में बिल्कुल-नई Karizma को शोकेस किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, हीरो ZMR नाम को छोड़ देगा और इसे XMR से बदल देगा। उम्मीद की जा रही है कि कंपनी दो संस्करण एक्सएमआर और एक्सएमआर 210 पेश करेगी। नई करिज्मा एक बिल्कुल नए लिक्विड-कूल्ड 210 सीसी द्वारा संचालित होगी जो 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ी है। पावरट्रेन के स्पेसिफिकेशन अभी सामने नहीं आए हैं लेकिन आउटपुट 25 बीएचपी के आसपास हो सकता है। फुली-फेयर्ड मोटरसाइकिल डुअल-चैनल एबीएस, डिस्क ब्रेक, एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल और नेविगेशन और एलईडी लाइटिंग के साथ कनेक्टेड फीचर्स से लैस होगी। XMR 210 का मुकाबला Bajaj Pulsar 250, Dominator 250 और Suzuki Gixxer 250 से होगा। नए जमाने की Karizma अगले कुछ महीनों में अपनी शुरुआत कर सकती है। Hero MotoCorp: एक्सट्रीम 160आर Xtreme 160R को इस साल एक बहुप्रतीक्षित अपडेट प्राप्त होगा। 2023 Xtreme 160R नए अपसाइड-डाउन फ्रंट फॉर्क्स को स्पोर्ट करेगा और नए रंग विकल्पों की पेशकश करेगा। हीरो ऑल-डिजिटल एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को भी सजा सकता है। मोटरसाइकिल 163cc इंजन को बनाए रखेगी जिसका कुल उत्पादन 15bhp और 14Nm का टॉर्क है। अपडेटेड एक्सट्रीम 160आर कनेक्टेड फीचर्स जैसे लोकेशन, जियो-फेंसिंग, ट्रिप एनालिसिस आदि के साथ आता रहेगा। Hero MotoCorp: पैशन प्लस नए BS6 उत्सर्जन मानदंडों के कारण हीरो को 2019 में पैशन प्लस के उत्पादन को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अच्छी खबर यह है कि मोटरसाइकिल अपनी वापसी के लिए पूरी तरह तैयार है और एचएफ और स्प्लेंडर+ के बाद हीरो मोटोकॉर्प के पोर्टफोलियो में तीसरा एंट्री-लेवल मॉडल होगा। 2023 पैशन प्लस कॉल और एसएमएस अलर्ट प्राप्त करने के लिए ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ एक डिजिटल स्पीडोमीटर के साथ आएगा। मोटरसाइकिल को रीयल-टाइम माइलेज रीडर मिलने की भी उम्मीद है। पैशन प्लस में 97.2cc का एयर-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन है, जो 8bhp का आउटपुट और 8.05Nm का टार्क पैदा करता है। Hero MotoCorp: मेड इन इंडिया हार्ले डेविडसन हार्ले-डेविडसन की नई एंट्री-लेवल मोटरसाइकिल हीरो मोटोकॉर्प के सहयोग से विकसित की जाएगी। पावरट्रेन 400cc प्लस होगा और Harley-Davidson ने केवल ‘HD 4xx’ के रूप में नाम टैग का खुलासा किया है। अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है लेकिन यह सिंगल सिलेंडर हो सकता है। यह एक स्ट्रीट मोटरसाइकिल है और इसका डिजाइन प्रतिष्ठित XR1200 से प्रेरित है, जो अपने समय में सबसे शक्तिशाली एच-डी था। Also Read New Hero Karizma XMR revealed: लॉन्च से पहले हीरो करिज्मा जेडएमआर से उठा पर्दा, जानें क्या मिलेगा नया और खास नई बाइक में एक पारंपरिक सर्कुलर हेडलाइट होगी, जिसके आर-पार एलईडी डीआरएल स्ट्रिप होगी। एक विशिष्ट हार्ले-डेविडसन की तरह, यह एक मस्कुलर फ्यूल टैंक, यूएसपी फ्रंट फोर्क्स, पारंपरिक ट्विन रियर कॉइल सस्पेंशन, फ्रंट और रियर में बायब्रे डिस्क ब्रेक और सिएट टायर को स्पोर्ट करेगा। नई बाइक में सिंपल और आसानी से पढ़ा जाने वाला सर्कुलर डिजिटल कंसोल मिलेगा। Also Read 2023 Hero XPulse 200 4V launched: स्विचेबल ABS मोड्स और कई अपडेट के साथ लॉन्च हुई हीरो एक्सपल्स 200 4वी Hero MotoCorp: जूम 125 इस साल की शुरुआत में Hero ने स्पोर्टी लुक वाली Xoom 110 लॉन्च की थी। अब कंपनी इसके 125cc अवतार के लिए कमर कस रही है। मौजूदा ज़ूम में कॉर्नरिंग लैंप, लो फ्यूल इंडिकेटर, रियल-टाइम फ्यूल इकोनॉमी के साथ डिजिटल स्पीडोमीटर, कॉल और एसएमएस अलर्ट प्राप्त करने के लिए सभी एलईडी लाइटिंग और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं हैं। 125 सीसी संस्करण में उल्लिखित सभी सुविधाओं के साथ आने की उम्मीद है और डेस्टिनी 125 एक्सटीईसी और मेस्ट्रो एज 125 जैसे 9 बीएचपी के आउटपुट और 10.4 एनएम टॉर्क के साथ 125 सीसी इंजन के साथ आएगा।

