Top 5 upcoming SUVs in India 2023: Maruti से लेकर Honda तक, यहां जानें 2023 की टॉप 5 अपकमिंग एसयूवी की डिटेल

Upcoming SUVs in India में एक ऑफ रोड, तीन मिड साइज और एक माइक्रो एसयूवी शामिल है।

Upcoming SUVs India 2023 के लॉन्च अप्रेल 2023 से शुरू होकर दिसंबर तक चलेंगे।

ऑटोमोटिव निर्माताओं के लिए वर्तमान में एसयूवी सेगमेंट नया और ज्यादा सफलता प्राप्त करने वाला सेगमेंट बना हुआ है। जिसकी वजह है भारत में तेजी से बढ़ती स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स की लोकप्रियता। लोगों की पसंद को ध्यान में रखते हुए कार निर्माता कंपनियों ने इस सेगमेंट में नई और कम कीमत वाली एसयूवी को लॉन्च करना शुरू कर दिया है। अगर आप भी एसयूवी खरीदना चाहते हैं और नई एसयूवी का इंतजार कर रहे हैं तो इस रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं उन एसयूवी की डिटेल जो बहुत जल्द भारत में लॉन्च होने वाली हैं। इन एसयूवी में मारुति सुजुकी से लेकर होंडा की की एसयूवी शामिल है। Upcoming SUVs in India in 2023 Maruti Suzuki Fronx Maruti Suzuki Fronx नई मारुति सुजुकी फ्रोंक्स अगले महीने भारत में लॉन्च होगी लेकिन कंपनी लॉन्च से पहले इसकी बुकिंग विंडो ओपन कर चुकी है जिसके चलते इसे अभी तक 13,500 से अधिक ऑर्डर मिल चुके हैं। फ्रोंक्स को पावर देने वाला 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन होगा जो 98.6 बीएचपी की पावर और 147.6 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 6-स्पीड एटी के साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा इसमें 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का विकल्प भी मिलेगा। यह इंजन 88.5 बीएचपी की पावर और 113 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है जिसे 5-स्पीड एमटी और एएमटी के साथ जोड़ा गया है। Maruti Suzuki Jimny 5-door Maruti Suzuki Jimny 5-door मारुति सुजुकी जिम्नी 5-डोर एक ऑफ रोड एसयूवी है जिसकी कीमत का खुलासा कंपनी मई 2023 में करेगी। इस एसयूवी को प्री बुकिंग के जरिए अब तक 23,500 से अधिक बुकिंग मिल चुकी है। जिम्नी में 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 103 बीएचपी और 134 एनएम का टार्क जनरेट करता है, जिसे 5-स्पीड एमटी और 4-स्पीड एटी के साथ जोड़ा गया है। बेहतर ऑफ-रोड क्षमताओं के लिए इसमें AllGrip Pro 4X4 सिस्टम भी होगा। Kia Seltos facelift Kia Seltos facelift फेसलिफ्टेड Kia Seltos के 2023 के मध्य तक भारत आने की उम्मीद है। यह मिड साइज एसयूवी अपडेटेड स्टाइल के साथ संशोधित फ्रंट प्रावरणी और अधिक सुविधाओं को स्पोर्ट करेगी। इसमें एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम भी मिलेगा। पहले की तरह किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट मौजूदा मॉडल के समान ही रहेगी, लेकिन 1.4-लीटर इकाई के बजाय अधिक शक्तिशाली 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा। Honda mid-size SUV Honda mid-size SUV होंडा इस साल मई तक भारत में एक नई मिड साइज एसयूवी पेश करेगी। यह अमेज़ प्लेटफार्म के एक अपडेटेड वेरिएंट पर बेस्ड सुविधाओं से भरपूर होगी। होंडा की नई मिड साइज एसयूवी में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है, जिसे 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और 7-स्टेप सीवीटी के साथ जोड़ा गया है। इसमें City e:HEV की तरह ही 1.5-लीटर स्ट्रांग हाइब्रिड यूनिट भी मिल सकती है। Upcoming Hyundai Motor SUV Upcoming Hyundai Motor SUV इस लिस्ट की आखिरी कार है Hyundai की माइक्रो SUV जिसके इस साल के अंत तक शोरूम में आने की उम्मीद है। ग्रैंड आई10 प्लेटफॉर्म पर आधारित, यह विदेशों में बिकने वाली कैस्पर के साथ डिजाइन लेंग्वेज को शेयर करेगी जो भारत में कंपनी की सबसे किफायती एसयूवी होगी। इसमें 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है और यह Tata Punch, Citroen C3, आदि के साथ मुकाबला करेगी। https://www.jansatta.com/blank.html

पढें ऑटो न्यूज़ (Automobile News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram