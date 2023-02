Top 5 upcoming Mahindra SUVs: पांच दरवाजे वाली थार से लेकर ऑल इलेक्ट्रिक eKUV100 तक, महिंद्रा लॉन्च करेगी ये 5 व्हीकल

Mahindra XUV700, New Scorpio-N और all-electric XUV400 को कंपनी मार्केट में उतार चुकी है जिसके बाद इस सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए 5 नई एसयूवी को लॉन्च किया जाएगा।

Upcoming Mahindra SUVs को 2023 से लेकर 2024 की शुरुआत तक मार्केट में उतारा जा सकता है।

Mahindra and Mahindra मार्केट में XUV700, New Scorpio-N, all-electric XUV400 और महिंद्रा थार का सस्ता वेरिएंट टू व्हील ड्राइव लॉन्च करने के बाद कंपनी भारत में अपनी पांच नई एसयूवी कारों को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यहां आप जानेंगे उन टॉप 5 अपकमिंग महिंद्रा व्हीकल की रिपोर्ट जो जिन्हें जल्द मार्केट में उतारा जा सकता है। Mahindra Thar 5-door Mahindra Thar ने अपने लॉन्च के बाद से भारत में काफी हद तक सफलता देखी है जो ओल्ड जेनरेशन व्हीकल के द्वारा लगाई गई एक बड़ी छलांग है। थार लाइनअप को और अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए, महिंद्रा ने इस एसयूवी को एक लंबे व्हीलबेस के साथ लॉन्च करने की योजना बनाई है जिसमें कंपनी 5 दरवाजे दिए जाएंगे। महिंद्रा थार 5-डोर संस्करण को परीक्षण के दौरान कई बार देखा गया है और इस साल लॉन्च होने की उम्मीद है। 5-द्वार थार मैनुअल और स्वचालित गियरबॉक्स विकल्पों के साथ समान 2.2-लीटर डीजल और 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन ले जा सकता है। मौजूदा जनरेशन थार की तरह ही, 5-डोर वर्जन को 4X2 और 4X4 ट्रिम्स में पेश किया जा सकता है। Mahindra Bolero Neo Plus अगली एसयूवी महिंद्रा बोलेरो नियो प्लस है जिसका लॉन्ग व्हीलबेस वर्तमान में बिक्री के लिए उपलब्ध है। महिंद्रा बोलेरो नियो। महिंद्रा बोलेरो नियो प्लस को भारत में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है और इसे साल के अंत में लॉन्च किया जाएगा, इस एसयूवी को अलग-अलग सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ पेश किया जाएगा। इसमें 2.2-लीटर डीजल इंजन दिया जाएगा जो 120 बीएचपी की पावर जनरेट करता है। Also Read Cheetah पर क्यों आधारित है XUV Series? Anand Mahindra ने वीडियो पोस्ट कर बताई वजह

Mahindra e20 NXT Mahindra की पहली इलेक्ट्रिक कार, e20 को अपडेट मिलना बाकी है क्योंकि EV मार्केट रफ्तार पकड़ रहा है। e20 को पहले नए अपडेट के साथ प्रदर्शित किया गया था, हालांकि, इसके लॉन्च के बारे में महिंद्रा की ओर से कोई जानकारी नहीं आई है। टाटा टियागो ईवी की बढ़ती संख्या को देखते हुए, महिंद्रा एक समान रणनीति के बारे में सोच सकती है। Also Read Car Buying Guide: Mahindra की सबसे कम कीमत वाली SUV KUV100 NXT, जानें कीमत से लेकर फीचर्स तक कंप्लीट डिटेल Mahindra eKUV100 KUV100 इलेक्ट्रिफाइड होने की प्रबल दावेदार है क्योंकि यह शहर के उपयोग के लिए एक व्यावहारिक व्हीकल है। महिंद्रा पूरी तरह से इस एसयूवी का नाम बदल सकती है, हालांकि, इस एसयूवी का डिजाइन और फीचर्स मौजूदा मॉडल की तरह ही रहेंगे। अगर Mahindra इसकी सही कीमत तय करने में कामयाब होती है, तो eKUV100, Tata Tiago EV की एक मजबूत प्रतिद्वंदी हो सकती है। Mahindra XUV500 महिंद्रा की कारों को पसंद करने वाले लोगों के लिए यह एक खुशखबरी हो सकती है कि Mahindra XUV500 को इस साल के अंत या 2024 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। इस एसयूवी को नए डिजाइन, नए इंजन और नए फीचर्स के साथ पेश करेगी। नई Mahindra XUV500 में XUV700 का इंजन मिलने की उम्मीद की जा रही है जो इस एसयूवी को सफलता दिला सकती है।

