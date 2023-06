Upcoming Hero MotoCorp Scooters and Bikes: Karizma XMR से लेकर Harley 440X तक हीरो मोटोकॉर्प जल्द लॉन्च करेगी ये पांच टू व्हीलर

Hero MotoCorp के अपकमिंग स्कूटर और बाइक के लॉन्च होने की शुरुआत 15 जून 2023 से होगी।

Upcoming Hero MotoCorp Scooters and Bikes में मौजूदा उत्पादों के अपडेट वर्जन के अलावा नई बाइक भी हैं।

भारत की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प मार्केट में अपनी लीडरशिप बनाए रखने के लिए अपने स्कूटर और बाइक को न सिर्फ अपडेट कर रही है बल्कि मार्केट में अपने नए टू व्हीलर लॉन्च भी कर रही है। कंपनी इस कैलेंडर वर्ष में भारतीय बाजार में कई नई मोटरसाइकिल और स्कूटर लॉन्च करने की योजना बना रही है जो अलग अलग सेगमेंट में प्लेस किए जाएंगे। यहां आप जान लीजिए उन 5 टू व्हीलर की डिटेल जिन्हें कंपनी बहुत जल्द मार्केट में उतारने वाली है। 2023 में आने वाली हीरो मोटोकॉर्प की बाइक्स और स्कूटर्स हीरो एक्सट्रीम 160आर 2023 Hero Xtreme 160R को भारत में 14 जून को लॉन्च किया जाएगा। Hero की नई Xtreme 160R में USD (अपसाइड-डाउन) फ्रंट फोर्क्स और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ अपडेटेड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। इसमें अपडेटेड 163cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड, 4-वाल्व, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन, 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है, और कुछ नए कलर ऑप्शन भी मिलेंगे। हीरो जूम 125 Hero MotoCorp ने Xoom 110 को इस साल की शुरुआत में पेश किया था और कंपनी जल्द ही इसे 125cc अवतार में भी लॉन्च करेगी। आगामी Hero Xoom 125 में वही 124.6cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन दिए जाने की संभावना है जिसे Destini और Maestro Edge 125 में दिया गया है। यह इंजन 9 बीएचपी की पावर और 10.4 Nm का टार्क जनरेट करता है। इस स्कूटर का ट्रांसमिशन सीवीटी है। हीरो एक्सट्रीम 200एस 4वी इस लिस्ट में दूसरा प्रोडक्ट Hero Xtreme 200S 4V है। हीरो मोटोकॉर्प की एकमात्र फुली-फेयर्ड मोटरसाइकिल जल्द ही एक नई 4-वाल्व मोटर के साथ पेश की जाएगी। इसमें 199.6cc, सिंगल-सिलेंडर, ऑयल-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड, फोर-स्ट्रोक, फोर-वाल्व इंजन मिलेगा जो 18.9 bhp और 17.35 Nm का मंथन करता है, जिसे 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। यह इंजन Xpulse 200 और Xpulse 200T में भी अपना काम करता है। Also Read Hero HF Deluxe की माइलेज 83 kmpl, जानें इसे मात्र 15 हजार में खरीदने के ऑफर की डिटेल हीरो करिज्मा एक्सएमआर करिज्मा को पसंद करने वाले लोगों में खुशी की लहर है क्योंकि कंपनी इस पॉपुलर बाइक को फिर से नए अवतार के साथ मार्केट में उतारने की तैयारी कर रही है। ऑल न्यू Hero Karizma XMR 210 को कंपनी पहले ही एक डीलर इवेंट के दौरान पेश किया जा चुका है और इसे जल्द ही आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा। हालांकि इसके पावरट्रेन विवरण अभी तक ज्ञात नहीं हैं, Karizma XMR 210 में लिक्विड-कूल्ड इंजन, डुअल चैनल एबीएस, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आदि मिलने की उम्मीद है। Also Read Honda Dio H-Smart Launch: Activa के बाद होंडा ने लॉन्च किया डियो का एच स्मार्ट अवतार, जानें कीमत के साथ इंजन, माइलेज और फीचर्स हीरो-हार्ले एक्स 440 अंत में, इस सूची में आखिरी मोटरसाइकिल हार्ले-डेविडसन एक्स 440 है। इसे हीरो मोटोकॉर्प और हार्ले-डेविडसन की साझेदारी के तहत बनाया जा रहा है। इसे 5 जुलाई, 2023 को लॉन्च किया जाएगा। हार्ले की एक्स 440 भारत में एक एंट्री-लेवल रोडस्टर होगी। कंपनी का लाइन-अप। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 3 लाख रुपये से कम होने की उम्मीद है। इस बाइक का मुकाबला Royal Enfield Meteor 350, Jawa Perak, Yezdi Roadster से होना है।

