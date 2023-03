Top 5 Upcoming Cars March 2023: नेक्स्ट जनरेशन हुंडई वरना से लेकर मारुति सुजुकी ब्रेजा सीएनजी तक, मार्च में लॉन्च होंगी ये 5 कार

Top 5 Upcoming Cars में सेडान, मिड साइज एसयूवी और 7 सीटर एमपीवी भी शामिल हैं।

Top 5 Upcoming Cars में हुंडई मोटर से लेकर मारुति सुजुकी और टोयोटा तक की कार शामिल हैं।

मार्च का महीना भारतीय ऑटो सेक्टर के लिए एक दिलचस्प महीना होने जा रहा है। जिसमें कार निर्माता एक तरफ अपनी कारों के इंजन को नए इमिशन नॉर्म्स के तहत अपडेट कर रहे हैं तो दूसरी तरफ नई कारों को लॉन्च करने की तैयारी भी कर रहे हैं। यहां आप जानेंगे मार्च में लॉन्च होने वाली उन 5 कारों की डिटेल जिसमें मिड साइज एसयूवी से लेकर सेडान और फुल साइज एसयूवी तक शामिल हैं। Upcoming Cars in India in March 2023: New-gen Hyundai Verna Hyundai 21 मार्च, 2023 को नई पीढ़ी की वरना लॉन्च करेगी। यह एक आकर्षक डिजाइन लैंग्वेज और नई सुविधाओं से लैस होगी। नई Hyundai Verna केवल पेट्रोल मॉडल में लॉन्च होगी और कंपनी इसका डीजल इंजन लॉन्च नहीं करेगी। इसमें बिल्कुल नया 158 बीएचपी 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 113 बीएचपी 1.5-लीटर स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड पेट्रोल मोटर होगा। दोनों इंजन आरडीई-अनुरूप और ई20 फ्यूल के अनुकूल होंगे। Toyota Innova Crysta टोयोटा भारतीय बाजार में इनोवा क्रिस्टा डीजल को फिर से पेश करेगी। इसके लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है और जल्द ही कीमतों की घोषणा की जाएगी। इसमें 2.4-लीटर डीजल इंजन मिलेगा जो 148 बीएचपी और 360 एनएम का पीक टॉर्क विकसित करता है, जिसे केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। Maruti Suzuki Brezza CNG Maruti Suzuki जल्द ही भारत में Brezza सब-कॉम्पैक्ट SUV का CNG संस्करण लॉन्च करेगी। Maruti Suzuki Brezza CNG में 1.5-लीटर K-सीरीज़ बी फ्यूल इंजन मिलेगा जो CNG मोड में 87 bhp और 121.5 Nm का टार्क विकसित करता है। यह केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जुड़ा होगा। Also Read Bill Gates ने चलाया इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर तो Anand Mahindra ने बोले, चलती का नाम बिल गेट्स की गाड़ी, वीडियो हुआ वायरल Hyundai Alcazar Hyundai Motor India जल्द ही अपडेट Alcazar थ्री रॉ SUV की कीमतों की घोषणा करेगी। Hyundai Alcazar में एक नया 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 158 bhp और 253 Nm का टार्क विकसित करता है। यह 6-स्पीड गियरबॉक्स और 7-स्पीड डीसीटी से जुड़ा होगा। प्रस्ताव पर 113 बीएचपी 1.5-लीटर डीजल इंजन भी होगा। Also Read Top 5 Affordable Electric Cars India: कम कीमत वाली टॉप 5 इलेक्ट्रिक कार, जो सिंगल चार्ज पर देती हैं 456 km तक की ड्राइविंग रेंज Honda City facelift इस लिस्ट की आखिरी कार नई होंडा सिटी फेसलिफ्ट है। इसे इसी महीने लॉन्च किया जा चुका है और इस मिड-साइज़ सेडान की कीमत 11.49 लाख रुपये से लेकर 20.39 लाख रुपये तक एक्स-शोरूम है, जिसमें सिटी e:HEV वेरिएंट भी शामिल है। Honda City में 1.5-लीटर स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर Atkinson साइकिल पेट्रोल हाइब्रिड यूनिट है जो दो इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ आती है।

