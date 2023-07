Top 5 Stylish Gearless 125cc Scooters: स्टाइल, माइलेज और फीचर्स में बेजोड़ हैं ये 125cc इंजन वाले टॉप 5 स्कूटर, जो बन सकते हैं आपकी पसंद

Top 5 Gearless 125cc Scooters में टीवीएस मोटर से लेकर यामाहा तक के स्कूटर को शामिल किया है जो आकर्षक डिजाइन के साथ मार्केट में माैजूद हैं।

Top 5 स्कूटर्स में आपको डिजाइन के साथ बढ़िया माइलेज, ब्रेकिंग सिस्टम, फीचर्स और स्पीड भी मिलती है।

भारत के टू व्हीलर सेक्टर में गियरलेस स्कूटर की डिमांड हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ी है। वर्तमान में 100cc से लेकर 150cc तक के स्कूटर की लंबी रेंज मार्केट में मौजूद हैं। जिसमें आज हम बात कर रहे हैं 125cc इंजन क्षमता वाले स्कूटर के बारे में जो आपके लिए स्टाइल, माइलेज, फीचर्स का बेस्ट ऑप्शन कम बजट में बन सकते हैं। TVS Ntorq 125 (शुरुआती कीमत: 84,536 रुपये से 1.04 लाख रुपये) टीवीएस एनटॉर्क 125 अपने स्पोर्टी डिजाइन और अपने हाई-टेक फीचर्स के कारण युवाओं के बीच सबसे लोकप्रिय स्कूटरों में से एक है। टीवीएस एनटॉर्क में आरटी-फाई के साथ 124.8 सीसी, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन है जो सीवीटी के साथ 9.2 बीएचपी और 10.5 एनएम पीक टॉर्क पैदा करता है। इस स्कूटर की ARAI माइलेज 56.23 किलोमीटर प्रति लीटर है। Suzuki Access 125 (शुरुआती कीमत: 79,400 रुपये से 89,500 रुपये) सुजुकी एक्सेस 125 एक बहुत ही किफायती इंजन वाला एक नो-नॉनसेंस गियरलेस स्कूटर है। फिलहाल इसकी कीमत 79,400 रुपये से 89,500 रुपये एक्स-शोरूम है। एक्सेस 125 को पावर देने वाला एक 124cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन है जो CVT के साथ 8.5 bhp और 10 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है। इसकी ARAI माइलेज 64 किलोमीटर प्रति लीटर है। Honda Dio 125 (शुरुआती कीमत: 83,400 रुपये से 91,300 रुपये) बिल्कुल नया Dio 125 भारतीय बाजार में होंडा का नवीनतम 125cc स्कूटर है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 83,400 रुपये से 91,300 रुपये तक रखी गई है। होंडा डियो 125 को पावर देने वाला 123.97cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन है जो 8.19 bhp और 10.4 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है, जिसे CVT के साथ जोड़ा गया है। कंपनी ने अभी इसकी माइलेज का खुलासा नहीं किया है। Yamaha Fascino 125 (शुरुआती कीमत: 79,100 रुपये से 92,830 रुपये) यामाहा फसीनो 125 भारत में बिक्री पर सबसे हल्के स्कूटरों में से एक है। इसमें स्मार्ट मोटर जनरेटर सिस्टम के साथ 125cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन है जो 8.04 bhp और 10.3 Nm का टॉर्क पैदा करता है, जो CVT से जुड़ा है। Fascino 125 की एक्स-शोरूम कीमत 79,100 रुपये से 92,830 रुपये तक है। इसकी ARAI माइलेज 68.75 किलोमीटर प्रति लीटर है। Vespa VXL/SXL 125 (शुरुआती कीमत: 1.32 लाख रुपये से 1.37 लाख रुपये) इस लिस्ट में आखिरी नाम वेस्पा 125s है और यह एक प्रीमियम स्कूटर है जो अपने आकर्षक डिजाइन को लेकर पसंद किया जाता है। वेस्पा वीएक्सएल और एसएक्सएल 125 की एक्स-शोरूम कीमत क्रमशः 1.32 लाख रुपये और 1.37 लाख रुपये है। वे 124.45cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन द्वारा संचालित होते हैं जो 9.8 bhp और 9.6 Nm का टॉर्क पैदा करता है, जिसे CVT के साथ जोड़ा गया है।

