Most powerful 150-160cc bikes: Yamaha R15 से लेकर TVS Apache तक, ये हैं 150-160cc सेगमेंट की सबसे पावरफुल बाइक्स

Most Powerful Bike खरीदना चाहते हैं वो भी कम बजट में, तो ये पांच बाइक हो सकती है आपके लिए बेहतर विकल्प।

Most Powerful Bikes 150 160cc जो इंजन के अलावा डिजाइन, माइलेज और कम कीमत के लिए भी पसंद की जाती हैं।

मोटरसाइकिल सेगमेंट 150-160cc इंजन वाली बाइकों की एक लंबी रेंज मौजूद है जिसमें कम्यूटर बाइक से लेकर स्पोर्ट्स और क्रूजर बाइक तक शामिल हैं जिसके चलते ग्राहकों के पास अपनी पसंद और बजट के हिसाब से बाइक खरीदने के कई विकल्प मिलते हैं। जिसमें आज हम बात कर रहे हैं इस 150-160CC सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल टॉप 5 बाइकों के बारे में जिन्हें लोग पावरफुल इंजन के अलावा डिजाइन, स्पीड और माइलेज को लेकर भी पसंद करते हैं। भारत में 150-160cc की सबसे पावरफुल 5 बाइक: यामाहा R15 V4 (शुरुआती कीमत: 1.81 लाख रुपये) Yamaha R15 V4 में 155cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है जो लिक्विड-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड तकनीक पर आधारित इंजन है। यह यह 18.1 bhp की अधिकतम पावर और 14.2 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स को जोड़ा गया है। बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 1.81 लाख रुपये से लेकर 1.86 लाख रुपये तक है। टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 4वी (शुरुआती कीमत: 1.24 लाख रुपये) TVS Apache RTR 160 4V इस सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स में से एक है। इसमें 159.7cc वाला सिंगल-सिलेंडर वाला ऑयल-कूल्ड इंजन मिलता है जो 17.3 बीएचपी की पावर और 14.73 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है, जिसे 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। TVS Apache RTR 160 4V में कई राइडिंग मोड्स हैं और इसकी कीमत 1.24 लाख रुपये से 1.32 लाख रुपये, एक्स-शोरूम है। बजाज पल्सर NS160 (शुरुआती कीमत: 1.35 लाख रुपये) Bajaj Pulsar NS160 में सिंगल सिलेंडर वाला 160.3cc का इंजन मिलता है जो ऑयल-कूल्ड तकनीक पर आधारित है। यह इंजन 16.9 bhp की अधिकतम पावर और 14.6 Nm का पीक टार्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स को जोड़ा गया है। Pulsar NS160 को सिंगल वेरिएंट में पेश किया गया है और इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.35 लाख रुपये है। Also Read Harley Davidson X 440: जुलाई में लॉन्च होगी मेड इन इंडिया हार्ले डेविडसन एक्स 440, जानें इंजन से लेकर राइवल्स तक कंप्लीट डिटेल हीरो एक्सट्रीम 160आर (शुरुआती कीमत: 1.18 लाख रुपये) इस लिस्ट में अगली बाइक है Hero Xtreme 160R जो अपने सेगमेंट में सबसे हल्की मोटरसाइकिल है। यह 163cc के सिंगल-सिलेंडर के साथ आती है जो एयर-कूल्ड तकनीक वाला है। यह इंजन 15 bhp की अधिकतम पावर के साथ 14 Nm पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। Xtreme 160R की एक्स-शोरूम कीमत 1.18 लाख रुपये से 1.30 लाख रुपये के बीच है। Also Read Upcoming Royal Enfield Himalayan 450: लॉन्च होने से पहले यहां जान लीजिए रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 की इंजन से लेकर फीचर्स तक पूरी डिटेल होंडा एक्स ब्लेड (शुरुआती कीमत: 1.21 लाख) इस लिस्ट में आखिरी बाइक Honda XBlade है जो सिंगल सिलेंडर वाले 162.71cc इंजन के साथ आती है। एयर-कूल्ड तकनीक पर आधारित यह इंजन 13.7 बीएचपी की अधिकतम पावर और 14.7 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। एक्स ब्लेड की कीमत 1.21 लाख रुपये, एक्स-शोरूम है।

