Top 5 Affordable Bikes With Dual channel ABS: डुअल चैनल एबीएस के साथ आती हैं सबसे कम कीमत वाली ये टॉप 5 बाइक

Dual channel ABS Cheapest Bikes में जान लीजिए उन पांच बाइकों की डिटेल जो सेफ्टी, माइलेज और स्टाइल में आपके बजट में फिट हो सकती हैं।

Top 5 Dual channel ABS Bikes जो कम कीमत में बढ़िया माइलेज वाली भी हैं।

ABS यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो ब्रेकिंग के दौरान पहियों को लॉक होने से रोकने के लिए वाहनों में उपयोग किया जाता है। भारत में टू व्हीलर सेक्टर में इस सिस्टम को बाइक निर्माता कंपनियों ने 125 cc इंजन वाली बाइकों में देना शुरू किया है जिसमें एबीएस सिस्टम का सिंगल चैनल सिस्टम ही मिलता है। आज हम आपको बता रहे हैं देश की उन टॉप 5 अफोर्डेबल बाइक्स के बारे में जो कम बजट में डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी एबीएस के साथ आती हैं। Top 5 Affordable bikes with dual-channel ABS बजाज पल्सर N160 बजाज पल्सर N160 Bajaj Pulsar N160 भारत में डुअल-चैनल ABS वाली सबसे किफायती मोटरसाइकिल है। इस बाइक की शुरुआती कीमत 1.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है। पल्सर N160 में 164.82cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है जो ऑयल-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन है। यह इंजन 15.7 bhp और 14.6 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है जिसके साथ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स को जोड़ा गया है। Bajaj Pulsar NS160 Dual channel ABS बजाज पल्सर NS160 इस लिस्ट में दूसरी बाइक हाल ही में लॉन्च हुई बजाज पल्सर NS160 है। Pulsar NS160 में 160.3cc का सिंगल-सिलेंडर ऑयल-कूल्ड इंजन है जो 16.9 bhp और 14.6 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है और इस इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। यह बाजार में बिक्री पर सबसे शक्तिशाली 160cc मोटरसाइकिलों में से एक है। TVS Apache RTR 200 4V Dual channel ABS टीवीएस अपाचे आरटीआर 200 4वी TVS Apache RTR 200 4V डुअल-चैनल एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम की पेशकश करने वाली भारत की पहली मास-मार्केट मोटरसाइकिल थी। 1.40 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर, इसमें 197.7cc सिंगल-सिलेंडर, ऑयल-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन मिलता है जो 20.5 bhp और 17.25 Nm का मंथन करता है, जिसे 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। Bajaj Pulsar NS160 Dual channel ABS बजाज पल्सर NS200 Bajaj ने हाल ही में Pulsar NS200 को अपडेट किया है और अब इसमें डुअल-चैनल ABS स्टैण्डर्ड है। पल्सर NS200 में 199.5cc का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है जो 24.1 bhp और 18.74 Nm का पीक टॉर्क देता है। यह 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है। Yamaha FZ 25 Dual channel ABS यामाहा एफजेड 25 इस लिस्ट में लास्ट बाइक यामाहा एफजेड 25 है। यामाहा एफजेड 25 भारत में बिक्री पर सबसे सस्ती क्वार्टर-लीटर बाइक है और इसकी कीमत 1.50 लाख रुपये, एक्स-शोरूम है। इसमें 249cc, एयर-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन मिलता है जो 20.5 bhp और 20.1 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स को जोड़ा गया है। Also Read Hero Splendor Plus Xtec की माइलेज 83 kmpl, जानें इसे 9 हजार देकर घर ले जाने का कंप्लीट प्लान

पढें ऑटो न्यूज़ (Automobile News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram