Top 3 Most Affordable E-Scooters: देश के सबसे सस्ते 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर जो देते हैं सिंगल चार्ज पर 75 km तक की रेंज, शुरुआती कीमत बस 32 हजार

Top 3 Cheapest Electric Scooters जो कम बजट में बढ़िया रेंज के साथ आकर्षक डिजाइन और फीचर्स के साथ मार्केट में बिक्री के लिए मौजूद हैं।

Top 3 Pocket Friendly Electric Scooters जिनमें यूटिलिटी बेस्ड कई फीचर्स को दिया गया है।

Electric Scooters की एक लंबी रेंज मार्केट में मौजूद है जिसमें कम बजट से लेकर प्रीमियम डिजाइन और फीचर्स वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर मौजूद हैं। जिसमें आज हम बात कर रहे हैं देश के सबसे कम कीमत में आने वाले टॉप 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में जो आपके लिए कम बजट में बढ़िया रेंज, फीचर्स और डिजाइन का विकल्प बन सकते हैं। टॉप 3 मोस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर Ujaas eZy उजास ईजेडवाई इस लिस्ट में मौजूद सबसे कम कीमत वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसे कंपनी ने सिर्फ एक वेरिएंट के साथ मार्केट में उतारा है। इस स्कूटर की शुरुआती कीमत 31,880 रुपये (एक्स शोरूम) है। कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 48 V, 26Ah कैपेसिटी वाला बैटरी पैक लगाया है। इस बैटरी के साथ 250 वाट क्षमता वाला इलेक्ट्रिक हब मोटर को जोड़ा गया है। कंपनी दावा करती है कि नॉर्मल चार्जर से चार्ज करने पर यह बैटरी पैक 6 से 7 घंटे में फुल चार्ज हो सकता है। कंपनी के अनुसार एक बार फुल चार्ज होने के बाद इस स्कूटर से 60 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है। Ujaas eGO LA उजास ईगो एलए इलेक्ट्रिक स्कूटर इस लिस्ट का दूसरा सबसे कम कीमत वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसके दो वेरिएंट मार्केट में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक्स शोरूम कीमत 34,880 रुपये से शुरू होती है जो टॉप वेरिएंट में जाने पर 39,880 रुपये हो जाती है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में कंपनी ने 60V, 26 Ah का बैटरी पैक लगाया गया है जिसके साथ 250 वाट पावर वाला मोटर दिया गया है। चार्जिंग को लेकर कंपनी दावा करती है कि इस स्कूटर के साथ मिलने वाले स्टैंडर्ड चार्जर से चार्जिंग करने पर यह बैटरी पैक 6 से 7 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। कंपनी के अनुसार, एक बार फुल चार्ज होने पर यह स्कूटर 75 किलोमीटर तक की रेंज देता है। Also Read Enigma Ambier N8 launched: लॉन्च हुआ एनिग्मा एम्बियर एन8 इलेक्ट्रिक स्कूटर जो करता है सिंगल चार्ज पर 200 km रेंज का दावा, जानें कीमत और फीचर्स Ampere V48 इस लिस्ट की तीसरा और आखिरी सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर एम्पियर वी48 है जिसका सिर्फ एक वेरिएंट ही कंपनी ने मार्केट में उतारा है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की शुरुआती कीमत 37,390 रुपये (एक्स शोरूम) है। Also Read Rannvijay Singha ने खरीदा Ultraviolette F77 इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक का लिमिटेड एडिशन, जानें कीमत से लेकर रेंज तक पूरी डिटेल एम्पियर वी48 में 48V, 20 Ah कैपेसिटी वाला बैटरी पैक लगाया गया है जिसके साथ 250 वाट की इलेक्ट्रिक मोटर को जोड़ा गया है जो बीएलडीसी तकनीक पर आधारित है। कंपनी दावा करती है कि यह बैटरी पैक 4 से 5 घंटे की चार्जिंग से फुल चार्ज हो जाता है। रेंज को लेकर कंपनी का दावा है कि एक बार फुल चार्ज होने के बाद यह इलेक्ट्रिक स्कूटर 50 किलोमीटर की रेंज देता है।

पढ़ें ऑटो न्यूज़ (Automobile News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram