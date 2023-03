Top 3 Best Selling Vehicles Tata Motors:फरवरी में टाटा मोटर्स की टॉप 3 कार जो बनी लोगों की पसंद, पढ़ें रिपोर्ट

Top 3 Best Selling Vehicles में टाटा मोटर्स की एक हैचबैक और दो एसयूवी शामिल हैं।

Tata Motors Top 3 Best Selling Vehicles में कंपनी की सबसे कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कार टाटा टियागो भी मौजूद है। (फोटो- TATA MOTORS)

पढें ऑटो न्यूज़ (Automobile News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram