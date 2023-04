Auto Climate Control फीचर वाली टॉप 3 कार, जो कम बजट में आपके लिए बन सकती हैं बेस्ट ऑप्शन

Low Budget Cars with Auto Climate Control जो अपने डिजाइन, फीचर्स और माइलेज के लिए पसंद की जाती है।

Auto Climate Control Cars की कीमत 5,54 लाख रुपये से शुरू होती है।

गर्मी के सीजन में कार चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिसमें से एक है कार के केबिन तापमान जो बाहर के गर्म मौसम की वजह से काफी गर्म हो जाता है और काफी देर एयर कंडीशनर चलाने के बाद ही कम होता है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए कार निर्माता कंपनियों द्वारा नई कारों में ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल का फीचर देने लगी है। जिसमें आप यहां जानेंगे ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ आने वाली टॉप 5 अफोर्डेबल कारों की डिटेल। Maruti Ignis टॉप 5 कारों की लिस्ट में पहली कार है मारुति इग्निस जो ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ आती है। इस कार की कीमत 5.84 लाख रुपये से शुरू होकर 8.16 लाख रुपये तक जाती है। (एक्स शोरूम, दिल्ली) मारुति इग्निस में ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल के अलावा एंड्रॉयड ऑटो और एप्प्ल कारप्ले की कनेक्टिविटी वाला 7 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप, डीआरएल जैसे फीचर्स को भी दिया गया है। Tata Tiago टाटा टियागो इस लिस्ट में दूसरी कार है जिसमें ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल का फीचर मिलता है। टियागो की शुरुआती कीमत 5.54 लाख रुपये (एक्स शोरूम, दिल्ली) से शुरू होकर टॉप मॉडल में जाने पर 8.05 लाख रुपये हो जाती है। टाटा टियागो में मिलने वाले फीचर्स में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 7 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 8 स्पीकर वाला साउंड सिस्टम, कूल्ड ग्लॉव बॉक्स जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। Maruti Swift मारुति स्विफ्ट हैचबैक सेगमेंट की एक प्रीमियम कार है जो अपने स्पोर्टी डिजाइन और फीचर्स के चलते मार्केट में पसंद की जाती है। मारुति स्विफ्ट की कीमत 5.99 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप मॉडल में 9.03 लाख रुपये हो जाती है। मारुति स्विफ्ट में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 7 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, हाइड एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, क्रूज कंट्रोल, ऑटो एसी जैसे फीचर्स को भी दिया गया है।

