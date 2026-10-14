Top 10 SUVs September 2026: भारतीय बाजार में एसयूवी की मांग लगातार बनी हुई है, जिसके चलते सितंबर 2026 की एसयूवी बिक्री में टाटा नेक्सन और टाटा पंच के बीच बेहद करीबी मुकाबला देखने को मिला है। इस महीने मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स ने भी शानदार प्रदर्शन किया, जबकि हुंडई क्रेटा और महिंद्रा स्कॉर्पियो जैसी लोकप्रिय SUVs की बिक्री में सालाना आधार पर गिरावट दर्ज की गई।

दूसरी तरफ, मारुति ब्रेजा और हुंडई एक्सटर जैसे मॉडलों ने अच्छी बढ़त हासिल की। आइए जानते हैं सितंबर 2026 में किन SUVs की सबसे ज्यादा बिक्री हुई और किस मॉडल ने सबसे तेज ग्रोथ दर्ज की।

सितंबर 2026 में सबसे ज्यादा बिकने वाली SUVs

सितंबर 2026 के उपलब्ध बिक्री आंकड़ों के मुताबिक, टाटा नेक्सन 20,456 यूनिट के साथ कॉम्पैक्ट SUV सूची में पहले स्थान पर रही। टाटा पंच 20,333 यूनिट के साथ दूसरे और मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स 19,282 यूनिट के साथ तीसरे स्थान पर रही।

रैंक SUV सितंबर 2026 बिक्री सितंबर 2025 बिक्री सालाना बदलाव 1 टाटा नेक्सॉन 20,456 22,573 -9.4% 2 टाटा पंच 20,333 15,891 +28.0% 3 मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स 19,282 13,767 +40.1% 4 मारुति सुजुकी ब्रेजा 15,685 10,173 +54.2% 5 हुंडई वेन्यू 11,466 11,484 -0.2% 6 महिंद्रा XUV 3XO 10,823 9,032 +19.8% 7 किआ सोनेट 9,493 9,020 +5.2% 8 हुंडई एक्सटर 8,344 5,643 +47.9% 9 स्कोडा काइलाक 4,126 4,398 -6.2% 10 टोयोटा टैसर 3,097 2,297 +34.8%

Tata Nexon और Punch के बीच करीबी मुकाबला

टाटा नेक्सन ने सितंबर 2026 में 20,456 यूनिट की बिक्री के साथ पहला स्थान हासिल किया। हालांकि, पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले इसकी बिक्री में करीब 9.4 प्रतिशत की गिरावट रही। सितंबर 2025 में नेक्सन की 22,573 यूनिट बिकी थीं।

दूसरी ओर, टाटा पंच ने 20,333 यूनिट की बिक्री दर्ज की। पिछले साल सितंबर में इसकी 15,891 यूनिट बिकी थीं। इस तरह पंच की सालाना बिक्री में करीब 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। दोनों SUVs के बीच महज 123 यूनिट का अंतर रहा। इससे साफ है कि कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में टाटा के इन दोनों मॉडलों के बीच मुकाबला काफी कड़ा है।

Maruti Fronx की बिक्री में भारी उछाल

मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स सितंबर 2026 में 19,282 यूनिट की बिक्री के साथ तीसरे स्थान पर रही। सितंबर 2025 में इसकी 13,767 यूनिट बिकी थीं। इस तरह इसकी बिक्री में सालाना आधार पर करीब 40.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

फ्रॉन्क्स की क्रॉसओवर स्टाइलिंग और पेट्रोल व CNG जैसे पावरट्रेन विकल्प इसे अलग-अलग तरह के ग्राहकों के लिए आकर्षक बनाते हैं। इसकी बिक्री में हुई बढ़ोतरी ने कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में मारुति की मजबूत मौजूदगी को और बढ़ाया है।

Maruti Brezza ने पकड़ी बिक्री में तेज रफ्तार

सितंबर 2026 की इस कॉम्पैक्ट एसयूवी सूची में मारुति सुजुकी ब्रेजा ने सालाना ग्रोथ के मामले में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। इसकी 15,685 यूनिट बिकीं, जबकि सितंबर 2025 में यह आंकड़ा 10,173 यूनिट था। इस तरह ब्रेजा की बिक्री में करीब 54.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। फेसलिफ्ट के बाद इसकी बिक्री में आया उछाल सितंबर के आंकड़ों का अहम पहलू रहा।

Hyundai Venue और Mahindra XUV 3XO का प्रदर्शन

हुंडई वेन्यू ने सितंबर 2026 में 11,466 यूनिट की बिक्री दर्ज की। पिछले साल इसी महीने में इसकी 11,484 यूनिट बिकी थीं। यानी बिक्री में मामूली 0.2 प्रतिशत की गिरावट रही। महिंद्रा XUV 3XO ने 10,823 यूनिट की बिक्री के साथ छठा स्थान हासिल किया। सितंबर 2025 में इसकी 9,032 यूनिट बिकी थीं। इस तरह मॉडल की बिक्री में करीब 19.8 प्रतिशत की सालाना बढ़ोतरी हुई।

Kia Sonet और Hyundai Exter की बिक्री बढ़ी

किआ सोनेट की सितंबर 2026 में 9,493 यूनिट बिकीं। पिछले साल इसी महीने में इसकी 9,020 यूनिट की बिक्री हुई थी। इस तरह सोनेट की बिक्री में 5.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

हुंडई एक्सटर ने और बेहतर ग्रोथ दिखाई। इसकी बिक्री सितंबर 2025 के 5,643 यूनिट से बढ़कर सितंबर 2026 में 8,344 यूनिट हो गई। इस तरह एक्सटर की बिक्री में करीब 47.9 प्रतिशत का इजाफा हुआ।

स्कोडा काइलैक की बिक्री 4,398 यूनिट से घटकर 4,126 यूनिट रह गई, जबकि टोयोटा टाइजर ने 2,297 यूनिट के मुकाबले 3,097 यूनिट की बिक्री दर्ज की। टाइजर की सालाना बिक्री में करीब 34.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

क्या कहती है सितंबर 2026 SUV की सेल्स रिपोर्ट ?

सितंबर के आंकड़े बताते हैं कि कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में टाटा नेक्सन और पंच के बीच मुकाबला बेहद करीबी है। हालांकि नेक्सन की बिक्री में गिरावट रही, लेकिन पंच ने मजबूत सालाना बढ़त दर्ज की। मारुति फ्रॉन्क्स और ब्रेजा ने भी अच्छी ग्रोथ हासिल की। खासतौर पर ब्रेजा और एक्सटर की बिक्री में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली। वहीं, वेन्यू की बिक्री लगभग स्थिर रही और काइलैक में गिरावट दर्ज हुई। कुल मिलाकर, SUV सेगमेंट में ग्राहकों की मांग कई मॉडलों के लिए मजबूत बनी हुई है, लेकिन सभी गाड़ियों की बिक्री एक जैसी नहीं रही।