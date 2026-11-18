अक्टूबर 2026 में भारतीय स्कूटर मार्केट में शानदार तेजी देखने को मिली है, जिसमें होंडा एक्टिवा एक बार फिर देश का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर बना है, तो टीवीएस जुपिटर ने दूसरे स्थान पर अपनी पकड़ मजबूत रखी है। सुजुकी एक्सेस तीसरे नंबर पर रही है। इलेक्ट्रिक स्कूटरों की बात करें तो बजाज चेतक ने सबसे ज्यादा बिक्री दर्ज की और सालाना आधार पर इसकी बिक्री में करीब 84 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। वहीं, हीरो विडा ने टॉप-10 में सबसे तेज सालाना ग्रोथ दर्ज की। आइए देर न करते हुए जानते हैं, अक्टूबर की बिक्री के आंकड़े, जो बताते हैं कि कि पेट्रोल स्कूटरों के साथ इलेक्ट्रिक मॉडल भी ग्राहकों के बीच अपनी जगह बना रहे हैं।

Top 10 Scooters October 2026: किस स्कूटर की कितनी बिक्री हुई?

अक्टूबर 2026 में घरेलू बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाले 10 स्कूटरों की संयुक्त बिक्री 9.25 लाख यूनिट से अधिक रही। इस लिस्ट में होंडा, टीवीएस, सुजुकी, बजाज और हीरो के पेट्रोल व इलेक्ट्रिक मॉडल शामिल हैं।

रैंक स्कूटर का नाम अक्टूबर 2026 बिक्री अक्टूबर 2025 बिक्री सालाना बदलाव 1 होंडा एक्टिवा 3,86,029 3,26,551 +18.21% 2 टीवीएस जुपिटर 1,65,176 1,18,888 +38.93% 3 सुजुकी एक्सेस 83,684 70,327 +18.99% 4 बजाज चेतक 64,134 34,900 +83.77% 5 टीवीएस आईक्यूब 50,570 31,989 +58.09% 6 टीवीएस एनटॉर्क 46,084 41,719 +10.47% 7 हीरो डेस्टिनी 37,723 26,754 +41.00% 8 सुजुकी बर्गमैन 31,856 27,055 +17.73% 9 होंडा डियो 30,372 36,340 -16.42% 10 हीरो विडा 30,065 14,019 +114.46%

Honda Activa का दबदबा कायम, Jupiter की बिक्री में भी उछाल

होंडा एक्टिवा ने अक्टूबर में 3,86,029 यूनिट की बिक्री के साथ पहला स्थान हासिल किया है। पिछले साल इसी महीने इसकी 3,26,551 यूनिट बिकी थीं। इस तरह एक्टिवा की बिक्री में सालाना आधार पर 18.21 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

टीवीएस जुपिटर 1,65,176 यूनिट की बिक्री के साथ दूसरे स्थान पर रही। इसकी बिक्री पिछले साल के 1,18,888 यूनिट से बढ़कर इस साल 1.65 लाख के पार पहुंच गई। सालाना आधार पर 38.93 फीसदी की ग्रोथ दर्ज हुई।

सुजुकी एक्सेस ने 83,684 यूनिट की बिक्री के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इसकी बिक्री में भी पिछले साल के मुकाबले 18.99 फीसदी की बढ़ोतरी रही।

इलेक्ट्रिक स्कूटरों में Bajaj Chetak सबसे आगे

अक्टूबर की टॉप-10 सूची में तीन इलेक्ट्रिक स्कूटर शामिल है, इनमें बजाज चेतक सबसे आगे रहा, जबकि टीवीएस आईक्यूब पांचवें और हीरो विडा दसवें स्थान पर रहा।

Hero Destini और TVS Ntorq की बिक्री भी बढ़ी

टीवीएस एनटॉर्क ने अक्टूबर में 46,084 यूनिट की बिक्री के साथ छठा स्थान हासिल किया। इसकी बिक्री में सालाना आधार पर 10.47 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। हीरो डेस्टिनी 37,723 यूनिट की बिक्री के साथ सातवें स्थान पर रही। इसकी बिक्री पिछले साल की तुलना में 41 फीसदी बढ़ी। वहीं, सुजुकी बर्गमैन की 31,856 यूनिट बिकीं और इसने आठवां स्थान हासिल किया।

Honda Dio की बिक्री घटी, टॉप-10 में एकमात्र गिरावट

अक्टूबर 2026 में टॉप-10 स्कूटरों की सूची में होंडा डिओ एकमात्र ऐसा मॉडल रहा जिसकी बिक्री में सालाना गिरावट दर्ज की गई। इसकी 30,372 यूनिट बिकीं, जबकि अक्टूबर 2025 में यह आंकड़ा 36,340 यूनिट था। यानी इसकी बिक्री 16.42 फीसदी कम रही। दूसरी ओर, हीरो विडा ने 30,065 यूनिट की बिक्री के साथ दसवां स्थान हासिल किया। इस दौरान डियो और विडा के बीच का अंतर केवल 307 यूनिट रहा।

अक्टूबर में कुल स्कूटर बिक्री में 34 फीसदी से ज्यादा वृद्धि

अक्टूबर 2026 में घरेलू बिक्री और निर्यात को मिलाकर भारत से कुल 11,82,048 स्कूटरों की बिक्री हुई। अक्टूबर 2025 में यह आंकड़ा 8,80,895 यूनिट था। इस तरह कुल बिक्री में सालाना आधार पर 34.19 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।

सिर्फ घरेलू बाजार की बात करें तो अक्टूबर में 10,96,756 स्कूटर बिके, जो पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 31.57 फीसदी अधिक हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि स्कूटर बाजार में मांग मजबूत बनी हुई है और इलेक्ट्रिक मॉडल भी बिक्री बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं।