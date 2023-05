Top 10 Cheapest Motorcycles 100cc: देश की 10 सबसे सस्ती मोटरसाइकिल जो कम कीमत में देती हैं ताबड़तोड़ माइलेज

Cheapest Motorcycles जो भारत के मध्यवर्ग और नौकरीपेशा लोगों के बीच सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं जिसकी वजह है कम कीमत में मिलने वाली लंबी माइलेज।

Cheapest Bikes with Good Mileage जो कम बजट में हो सकती हैं फिट।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा दोपहिया बाजार है और यहां मौजूद है 100cc से लेकर 1000cc तक की बाइक कम्यूटर से लेकर स्पोर्ट्स तक अलग अलग सेगमेंट में मौजूद हैं। जिसमें देश का बड़ा वर्ग 100cc इंजन वाली कम्यूटर बाइक को खरीदना पसंद करता है जिसकी वजह है इन बाइक का कम कीमत में आकर बढ़िया माइलेज देना। Most affordable top 10 bikes in India जिसमें आज आप जानेंगे देश की टॉप 100 मोस्ट अफोर्डेबल बाइक्स की डिटेल जो आपके लिए कम कीमत में हल्के वजन के साथ लंबी माइलेज का विकल्प बन सकती हैं। हीरो एचएफ 100 (शुरुआती कीमत: 57,238 रुपये) Specification Hero HF 100 Engine 97.2cc, single-cylinder, air-cooled, fuel-injected Power 7.9 bhp Torque 8.05 Nm Gearbox 4-speed Hero HF 100 हीरो एचएफ डीलक्स (शुरुआती कीमत: 60,760 रुपये से 67,908 रुपये तक) Specification Hero HF Deluxe Engine 97.2cc, single-cylinder, air-cooled, fuel-injected Power 7.9 bhp Torque 8.05 Nm Gearbox 4-speed Hero HF Deluxe टीवीएस रेडियन (शुरुआती कीमत: 60,925 रुपये से 78,834 रुपये तक) Specification TVS Radeon Engine 109.7cc, single-cylinder, air-cooled, fuel-injected Power 8 bhp Torque 8.7 Nm Gearbox 4-speed TVS Radeon टीवीएस स्पोर्ट (शुरुआती कीमत 64,050 रुपये से – 70,223 रुपये तक) Specification TVS Sport Engine 109.7cc, single-cylinder, air-cooled, fuel-injected Power 8.1 bhp Torque 8.7 Nm Gearbox 4-speed TVS Sport होंडा शाइन 100 (शुरुआती कीमत 64,900 रुपये) Specification Honda Shine 100 Engine 98.98cc, single-cylinder, air-cooled, fuel-injected Power 7.28 bhp Torque 8.05 Nm Gearbox 4-speed Honda Shine 100 बजाज सीटी 110X (शुरुआती कीमत: 67,322 रुपये) Specification Bajaj CT 110X Engine 115.45cc, single-cylinder, air-cooled, fuel-injected Power 8.48 bhp Torque 9.8 Nm Gearbox 4-speed Bajaj CT 110X बजाज प्लेटिना 100 (शुरुआती कीमत: 67,808 रुपये) Specification Bajaj Platina 100 Engine 102cc, single-cylinder, air-cooled, fuel-injected Power 7.8 bhp Torque 8.3 Nm Gearbox 4-speed Bajaj Platina 100 बजाज प्लेटिना 110 (शुरुआती कीमत: 70,400 रुपये) Specification Bajaj Platina 110 Engine 115.45cc, single-cylinder, air-cooled, fuel-injected Power 8.48 bhp Torque 9.8 Nm Gearbox 4-speed Bajaj Platina 110 हीरो स्प्लेंडर प्लस (शुरुआती कीमत 73,481 रुपये से 74,801 रुपये तक) Specification

Hero Splendor Plus Engine 97.2cc, single-cylinder, air-cooled, fuel-injected Power 7.9 bhp Gearbox 4-speed 8.05 Nm Gearbox 4-speed Hero Splendor Plus हीरो पैशन प्रो (शुरुआती कीमत 74,678 रुपये से 77,678 रुपये तक) Specification

Hero Passion Pro Engine

113.2cc, single-cylinder, air-cooled, fuel-injected Power 9 bhp

Torque 9.79 Nm

Gearbox 4-speed Hero Passion Pro आवश्यक सूचना: यहां बताई गई सभी कीमतें एक्स शोरूम, दिल्ली हैं। जो देश के अलग अलग शहरों में अलग अलग हो सकती है।

