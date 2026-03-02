Top 10 Cars February 2026 Sales Report: फरवरी 2026 में देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली 10 कारों की सूची जारी हो गई है, जिसमें एसयूवी और कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट का दबदबा बरकरार रहा है। टॉप-10 मॉडलों की कुल बिक्री 1,70,127 यूनिट रही, जो फरवरी 2025 की 1,56,425 यूनिट के मुकाबले 8.76% की सालाना (YoY) बढ़ोतरी दर्शाती है। हालांकि, जनवरी 2026 (1,80,798 यूनिट) के मुकाबले महीने-दर-महीने (MoM) बिक्री में 5.9% की गिरावट दर्ज की गई। यहां चेककरें फरवरी 2026 की टॉप 10 बेस्ट सेलिंग कारों की पूरी लिस्ट।

Tata Nexon (EV सहित)

फरवरी 2026 बिक्री 19,430 यूनिट दर्ज की गई है, जिसके चलते टाटा नेक्सन फरवरी 2026 में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। हालांकि जनवरी के मुकाबले बिक्री घटी, लेकिन सालाना आधार पर शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई।

Maruti Dzire

19,326 यूनिट की बिक्री के साथ मारुति डिजायर दूसरे स्थान पर रही। कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में इसकी मजबूत पकड़ बनी हुई है।

Tata Punch (EV सहित)

टाटा पंच की बिक्री फरवरी में 18,748 यूनिट रही है। हाल ही में अपडेटेड टाटा पंच ने माइक्रो-SUV सेगमेंट में अपनी लोकप्रियता कायम रखी।

Hyundai Creta (EV सहित)

हुंडई क्रेटा की फरवरी में 17,938 यूनिट बिका हैं और क्रेटा उन गाड़ियों में शामिल रही, जिनकी MoM बिक्री लगभग स्थिर रही।

Maruti Brezza

फरवरी में मारुति सुजुकी की बिक्री 17,863 यूनिट की रही, जिसके चलते मारुति ब्रेजा पांचवें स्थान पर रही। कंपनी जल्द ही फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसकी नई डिजाइन की स्पाई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं।

Maruti Ertiga

फरवरी में मारुति अर्टिगा की कुल बिक्री 17,807 यूनिट की रही। एमपीवी सेगमेंट में अर्टिगा की मांग लगातार बनी हुई है।

Maruti Wagon R

मारुति वैगनआर 14,885 यूनिट रही और वैगनआर को सालाना आधार पर बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ा।

Maruti Swift

मारुति सुजुकी की फरवरी में बिक्री 14,833 यूनिट रही है। इस महीने स्विफ्ट की बिक्री में भी गिरावट देखने को मिली है।

Mahindra Scorpio N / Mahindra Scorpio

फरवरी में महिंद्रा स्कॉर्पियो की कुल बिक्री 14,665 यूनिट की रही, जिसके चलते स्कॉर्पियो रेंज ने SUV सेगमेंट में अपनी मजबूत मौजूदगी बनाए रखी है।

Maruti Baleno

मारुति बलेनो इस लिस्ट की आखिरी कार है, जिसकी फरवरी में बिक्री 14,632 यूनिट दर्ज हुई है। इसके अलावा बलेनो की बिक्री में भी सालाना और मासिक दोनों आधार पर गिरावट दर्ज की गई।