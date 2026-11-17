भारत में बाइक और स्कूटर की बिक्री के मामले में हीरो स्प्लेंडर ने अक्टूबर 2026 में भी पहला स्थान बरकरार रखा है, जबकि होंडा एक्टिवा दूसरे और होंडा शाइन तीसरे नंबर पर रही हैं। वहीं, टीवीएस जुपिटर और बजाज पल्सर ने भी टॉप-5 में जगह बनाई है। अक्टूबर में हुई टू व्हीलर सेल्स की खास बात यह रही कि टॉप-10 में शामिल बजाज चेतक की बिक्री में सालाना आधार पर 83.77% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर 2026 में देश में टॉप-10 सबसे ज्यादा बिकने वाले टू-व्हीलर्स की कुल घरेलू बिक्री 16.84 लाख यूनिट से ज्यादा रही, जो पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले 25.24% अधिक है।

अक्टूबर 2026 की टॉप-10 सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक और स्कूटर

Hero Splendor की बिक्री में 72.88% का उछाल

हीरो स्प्लेंडर अक्टूबर में 4,15,144 यूनिट की बिक्री के साथ देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली टू-व्हीलर रही। अक्टूबर 2025 में इसकी 2,40,131 यूनिट बिकी थीं। इस तरह एक साल में इसकी बिक्री 72.88% बढ़ी है।

स्प्लेंडर की बिक्री में 1,75,013 यूनिट का इजाफा हुआ है, जो टॉप-10 में शामिल सभी मॉडलों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। कम्यूटर बाइक सेगमेंट में इसकी मजबूत पकड़ ने इसे पहले स्थान पर बनाए रखा।

Honda Activa बनी देश की नंबर-1 स्कूटर

होंडा एक्टिवा 3,86,029 यूनिट की बिक्री के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। अक्टूबर 2025 में इसकी 3,26,551 यूनिट बिकी थीं और इस तरह इसकी बिक्री सालाना आधार पर 18.21% बढ़ी। स्कूटर की बिक्री में एक्टिवा का दबदबा बना हुआ है। हालांकि, कुल टू-व्हीलर रैंकिंग में यह हीरो स्प्लेंडर से 29,115 यूनिट पीछे रही है।

TVS Jupiter की बिक्री में करीब 39% की बढ़ोतरी

टीवीएस जुपिटर ने अक्टूबर में 1,65,176 यूनिट की बिक्री दर्ज की है और पिछले साल इसी महीने में इसकी 1,18,914 यूनिट बिकी थीं। इस तरह इसकी बिक्री में 38.93% की सालाना बढ़ोतरी हुई और यह चौथे स्थान पर रही है।

दूसरी ओर, तीसरे नंबर पर मौजूद होंडा शाइन की बिक्री 6.46% बढ़कर 1,85,898 यूनिट पहुंच गई है। बजाज पल्सर 1,54,331 यूनिट के साथ पांचवें स्थान पर रही, जिसकी बिक्री में मामूली 0.87% की बढ़ोतरी हुई।

Bajaj Chetak की बिक्री में सबसे तेज ग्रोथ

इलेक्ट्रिक स्कूटर बजाज चेतक ने टॉप-10 की सूची में सबसे तेज सालाना वृद्धि दर्ज की है और अक्टूबर 2026 में इसकी 64,134 यूनिट बिकीं, जबकि पिछले साल इसी महीने में 34,900 यूनिट की बिक्री हुई थी। यानी इसकी बिक्री 83.77 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

चेतक आठवें स्थान पर रही और टीवीएस अपाचे से केवल 723 यूनिट आगे रही। टीवीएस अपाचे की बिक्री 2.91% बढ़कर 63,411 यूनिट पहुंच गई है। इस सूची में इलेक्ट्रिक स्कूटर की मजबूत मौजूदगी दोपहिया बाजार में इलेक्ट्रिक विकल्पों की बढ़ती भूमिका को भी दिखाती है।

अक्टूबर में देश में कुल कितने टू-व्हीलर्स बिके?

अक्टूबर 2026 में भारत में घरेलू दोपहिया वाहनों की कुल बिक्री 25,77,810 यूनिट रही, जो अक्टूबर 2025 की 22,20,345 यूनिट के मुकाबले 16.10% ज्यादा है। सितंबर 2026 की तुलना में भी घरेलू बिक्री में 4.66% की बढ़ोतरी हुई।

इस दौरान स्कूटर सेगमेंट ने मजबूत प्रदर्शन किया। स्कूटर की घरेलू बिक्री 31.57% सालाना बढ़कर 10,96,756 यूनिट पर पहुंच गई। वहीं, मोटरसाइकिलों की बिक्री 6.56% बढ़कर 14,23,118 यूनिट रही।