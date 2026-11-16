अक्टूबर 2026 में भारतीय कार बाजार में मारुति सुजुकी का दबदबा देखने को मिला है, जिसमें महीने की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार का खिताब मारुति सुजुकी वैगनआर ने अपने नाम किया। वहीं, मारुति ब्रेजा दूसरे और टाटा नेक्सॉन तीसरे स्थान पर रही। खास बात यह है कि अक्टूबर की टॉप-10 बेस्टसेलिंग कारों की सूची में मारुति सुजुकी के सात मॉडल शामिल रहे, जिसके चलते टॉप-10 कारों की कुल बिक्री सालाना आधार पर 17.41% बढ़कर 2,09,116 यूनिट तक पहुंच गई।

अक्टूबर 2026 की टॉप-10 बेस्ट सेलिंग कारें

नवंबर में कार खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों के लिए अक्टूबर की बिक्री के आंकड़े यह समझने में मदद कर सकते हैं कि बाजार में किन मॉडलों की मांग सबसे ज्यादा रही। नीचे देखें अक्टूबर 2026 में सबसे ज्यादा बिकने वाली 10 कारों की सूची दी गई है, जिसे चेक करके आप अपना निर्णय कर सकते हैं।

Maruti Wagon R बनी देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार

अक्टूबर 2026 में मारुति सुजुकी वैगनआर ने 23,747 यूनिट की बिक्री के साथ पहला स्थान हासिल किया। सितंबर में यह कार पांचवें नंबर पर थी, लेकिन अक्टूबर में इसकी बिक्री में महीने-दर-महीने 26.08% की बढ़ोतरी हुई।

अक्टूबर 2025 में Wagon R की 18,970 यूनिट बिकी थीं। इस तरह सालाना आधार पर इसकी बिक्री 25.18% बढ़ी। इसका बड़ा केबिन, शहर में चलाने में आसानी और कम रनिंग कॉस्ट इसे ग्राहकों के बीच लोकप्रिय बनाते हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 4.99 लाख रुपये से 7.24 लाख रुपये के बीच है।

Maruti Brezza की बिक्री में सबसे ज्यादा सालाना उछाल

इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला प्रदर्शन मारुति सुजुकी ब्रेजा का रहा, जिसने 22,436 यूनिट की बिक्री के साथ लिस्ट में दूसरा स्थान हासिल किया है। अक्टूबर 2025 में इसकी 12,072 यूनिट बिकी थीं। यानी एक साल में इसकी बिक्री 85.85% बढ़ गई।

सितंबर 2026 के मुकाबले भी ब्रेजा की बिक्री 43.04% बढ़ी। टॉप-10 कारों में किसी भी मॉडल की सालाना बिक्री में इससे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज नहीं हुई। इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 7.40 लाख रुपये से 13.55 लाख रुपये तक है।

Tata Nexon तीसरे स्थान पर खिसकी

टाटा नेक्सॉन अक्टूबर में 21,966 यूनिट की बिक्री के साथ तीसरे नंबर पर रही। इसमें नेक्सॉन ईवी की बिक्री भी शामिल है। सितंबर में यह दूसरे स्थान पर थी, लेकिन अक्टूबर में मारुति ब्रेजा इससे आगे निकल गई।

अक्टूबर 2025 में Nexon की 22,083 यूनिट बिकी थीं। इस लिहाज से इसकी सालाना बिक्री में 0.53% की मामूली गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, सितंबर के मुकाबले बिक्री 7.38% बढ़ी थी।

Maruti Baleno चौथे नंबर पर

सितंबर में बिक्री के मामले में पहले स्थान पर रही मारुति सुजुकी बलेनो अक्टूबर में चौथे नंबर पर आ गई। महीने के दौरान इसकी 20,919 यूनिट बिकीं। सितंबर की 25,392 यूनिट की तुलना में इसकी बिक्री 17.62% कम रही।

हालांकि, पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले Baleno की बिक्री 23.98% बढ़ी है। यह प्रीमियम हैचबैक मारुति सुजुकी के नेक्सा डीलरशिप नेटवर्क के जरिए बेची जाती है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 5.99 लाख रुपये से 9.99 लाख रुपये तक है।

Maruti Dzire टॉप-5 में शामिल

मारुति सुजुकी डिजायर ने अक्टूबर में 20,649 यूनिट की बिक्री दर्ज की और पांचवां स्थान हासिल किया। सितंबर में यह छठे नंबर पर थी। महीने-दर-महीने इसकी बिक्री 16.31% बढ़ी।

हालांकि, अक्टूबर 2025 की 20,791 यूनिट के मुकाबले इसकी बिक्री में 0.68% की कमी आई। खास बात यह है कि अक्टूबर की टॉप-10 सूची में Dzire अकेली सेडान रही। इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 6.31 लाख रुपये से 9.41 लाख रुपये तक है।

Maruti Ertiga की बिक्री में महीने-दर-महीने 86.97% की बढ़ोतरी

मारुति सुजुकी अर्टिगा अक्टूबर में 20,641 यूनिट की बिक्री के साथ छठे स्थान पर रही। इसकी सबसे बड़ी खासियत महीने-दर-महीने बिक्री में आई बढ़ोतरी है। सितंबर में इसकी 11,040 यूनिट बिकी थीं, जबकि अक्टूबर में यह आंकड़ा बढ़कर 20,641 हो गया।

इस तरह अर्टिगा की मासिक बिक्री में 86.97% की बढ़ोतरी हुई, जो टॉप-10 में सबसे ज्यादा रही। इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 8.90 लाख रुपये से 13.04 लाख रुपये तक है।

Tata Punch सातवें स्थान पर

टाटा पंच ने अक्टूबर 2026 में 20,525 यूनिट की बिक्री दर्ज की और सातवां स्थान हासिल किया। इसमें पंच ईवी की बिक्री भी शामिल है। अक्टूबर 2025 की तुलना में इसकी बिक्री 22.10% बढ़ी। सितंबर के मुकाबले बिक्री में 0.94% की मामूली बढ़ोतरी हुई थी।

Maruti Fronx की 20 हजार से ज्यादा यूनिट बिकीं

मारुति सुजुकी फ्रोंक्स अक्टूबर में 20,014 यूनिट की बिक्री के साथ आठवें नंबर पर रही। पिछले साल इसी महीने में इसकी 17,003 यूनिट बिकी थीं। यानी सालाना आधार पर बिक्री 17.71% बढ़ी थी। सितंबर के मुकाबले Fronx की बिक्री में 3.80% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इ

Mahindra Scorpio ने बनाए रखी अपनी जगह

महिंद्रा स्कॉर्पियो रेंज, जिसमें स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन शामिल हैं, अक्टूबर में 19,353 यूनिट की बिक्री के साथ नौवें स्थान पर रही। अक्टूबर 2025 में इसकी 17,880 यूनिट बिकी थीं। इस तरह सालाना बिक्री 8.24% बढ़ी। सितंबर के मुकाबले भी इसकी बिक्री 11.78% अधिक रही थी।

Maruti Swift ने टॉप-10 में बनाई जगह

मारुति सुजुकी स्विफ्ट ने अक्टूबर में 18,866 यूनिट की बिक्री के साथ दसवां स्थान हासिल किया। अक्टूबर 2025 में इसकी 15,542 यूनिट बिकी थीं। इस तरह सालाना बिक्री में 21.39% की बढ़ोतरी हुई। सितंबर के मुकाबले स्विफ्ट की बिक्री 8.43% बढ़ी थी।

अक्टूबर में कार बाजार का पूरा हाल

अक्टूबर 2026 की टॉप-10 बेस्टसेलिंग कारों की कुल बिक्री 2,09,116 यूनिट रही। यह अक्टूबर 2025 की 1,78,111 यूनिट के मुकाबले 17.41% ज्यादा है। सितंबर 2026 की तुलना में भी इन 10 मॉडलों की संयुक्त बिक्री 13.97% बढ़ी।

ब्रांड के लिहाज से मारुति सुजुकी ने टॉप-10 में सात कारों के साथ सबसे ज्यादा जगह बनाई। टाटा मोटर्स के दो मॉडल और महिंद्रा की एक मॉडल रेंज इस सूची में शामिल रही। बिक्री के आंकड़ों से साफ है कि अक्टूबर में वैगनआर सबसे आगे रही, जबकि ब्रेजा ने सालाना वृद्धि के मामले में सबसे मजबूत प्रदर्शन किया है।