भारतीय पैसेंजर व्हीकल बाजार में जुलाई 2026 के दौरान जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसके चलते महीने की 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों की कुल बिक्री 2,00,868 यूनिट रही, जो पिछले साल जुलाई के मुकाबले करीब 37.5% अधिक है। सबसे खास बात यह रही कि टॉप-10 में मारुति सुजुकी की 6 कारों ने जगह बनाई, जिससे कंपनी का बाजार पर मजबूत दबदबा एक बार फिर साबित हुआ।
जुलाई 2026 की टॉप-10 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारें
|रैंक
|कार
|जुलाई 2026 बिक्री (यूनिट)
|1
|मारुति डिजायर
|23,791
|2
|मारुति वैगनआर
|23,338
|3
|मारुति अर्टिगा
|21,606
|4
|मारुति स्विफ्ट
|21,538
|5
|टाटा पंच
|21,313
|6
|मारुति फ्रोंक्स
|19,473
|7
|मारुति बलेनो
|18,241
|8
|हुंडई क्रेटा
|18,088
|9
|टाटा नेक्सन
|17,471
|10
|महिंद्रा स्कॉर्पियो
|16,009
Maruti Suzuki का रहा दबदबा
जुलाई 2026 की बिक्री सूची में मारुति सुजुकी की छह कारों, डिजायर, वैगनआर, अर्टिगा, स्विफ्ट, फ्रोंक्स और बलेनो ने जगह बनाई। यह आंकड़े बताते हैं कि कंपनी हैचबैक, सेडान, एमपीवी और क्रॉसओवर जैसे कई सेगमेंट में ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है। कंपनी की इन छह कारों की संयुक्त बिक्री 1.28 लाख यूनिट से अधिक रही।
SUV सेगमेंट भी रहा मजबूत
हालांकि डिजायर ने पहला स्थान हासिल किया लेकिन एसयूवी और क्रॉसओवर सेगमेंट का दबदबा भी कायम रहा। टाटा पंच, हुंडई क्रेटा, टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा स्कॉर्पियो और मारुति फ्रोंक्स जैसी एसयूवी एवं क्रॉसओवर मॉडल टॉप-10 में शामिल रहीं। इससे पता चलता है कि भारतीय ग्राहकों में SUV की मांग लगातार मजबूत बनी हुई है।
जुलाई में कार बाजार ने दिखाई मजबूत ग्रोथ
जुलाई 2026 में टॉप-10 कारों की कुल बिक्री 2 लाख यूनिट के आंकड़े को पार कर गई। यह पिछले साल जुलाई की तुलना में करीब 37.55% की सालाना बढ़ोतरी है। बेहतर मांग, नए मॉडल और त्योहारी सीजन से पहले बढ़ी खरीदारी ने इस ग्रोथ में अहम भूमिका निभाई है।