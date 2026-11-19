भारत में अक्टूबर 2026 के दौरान मोटरसाइकिलों की बिक्री में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसमें देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक की लिस्ट में एक बार फिर हीरो स्प्लेंडर पहले नंबर पर रही है। इसके बाद होंडा शाइन दूसरे और बजाज पल्सर तीसरे स्थान पर रहने में सफल रही हैं। होंडा यूनिकॉर्न की बिक्री में सालाना आधार पर अच्छी बढ़त देखने को मिली, जबकि टीवीएस राइडर की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई। अक्टूबर की टॉप-10 मोटरसाइकिलों की बिक्री के आंकड़े बताते हैं कि रोजाना इस्तेमाल वाली कम्यूटर बाइक्स की मांग अब भी मजबूत बनी हुई है।

अक्टूबर 2026 की टॉप-10 बेस्ट सेलिंग मोटरसाइकिलें

हीरो स्प्लेंडर ने अक्टूबर में 4,15,144 यूनिट की घरेलू बिक्री के साथ पहला स्थान हासिल किया। दूसरे नंबर पर होंडा शाइन और तीसरे नंबर पर बजाज पल्सर रही। टॉप-10 की सूची में शामिल मोटरसाइकिलों की बिक्री और पिछले साल के मुकाबले हुए बदलाव की जानकारी नीचे दी गई है।

रैंक मोटरसाइकिल अक्टूबर 2026 बिक्री अक्टूबर 2025 बिक्री सालाना बदलाव 1 हीरो स्प्लेंडर 4,15,144 2,40,131 +72.88% 2 होंडा शाइन 1,85,898 1,74,615 +6.46% 3 बजाज पल्सर 1,54,331 1,52,996 +0.87% 4 हीरो एचएफ डीलक्स 1,09,085 1,13,998 -4.31% 5 टीवीएस अपाचे 63,411 61,619 +2.91% 6 बजाज प्लेटिना 47,950 52,734 -9.07% 7 रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 45,396 46,573 -2.53% 8 होंडा यूनिकॉर्न 43,868 32,825 +33.64% 9 टीवीएस रेडर 42,884 56,081 -23.54% 10 रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 26,866 25,560 +5.11%

Hero Splendor की बिक्री में 72% से ज्यादा उछाल

हीरो स्प्लेंडर अक्टूबर में सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल रही। इसकी 4,15,144 यूनिट बिकीं, जबकि अक्टूबर 2025 में यह आंकड़ा 2,40,131 यूनिट था। इस तरह बाइक की बिक्री में सालाना आधार पर 72.88% की बढ़ोतरी हुई।

स्प्लेंडर ने टॉप-10 मोटरसाइकिलों की कुल बिक्री में सबसे बड़ा योगदान दिया। कम्यूटर सेगमेंट में इसकी मजबूत स्थिति ने एक बार फिर दिखाया कि भारतीय बाजार में रोजाना आने-जाने के लिए इस्तेमाल होने वाली बाइक्स की मांग काफी अहम है।

Honda Shine और Bajaj Pulsar की कैसी रही बिक्री?

दूसरे स्थान पर रही होंडा शाइन की अक्टूबर में 1,85,898 यूनिट बिकीं। पिछले साल इसी महीने में इसकी 1,74,615 यूनिट बिकी थीं। इस तरह इसकी बिक्री में 6.46% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

वहीं, बजाज पल्सर 1,54,331 यूनिट की बिक्री के साथ तीसरे नंबर पर रही है। अक्टूबर 2025 में इसकी 1,52,996 यूनिट बिकी थीं। इस लिहाज से पल्सर की बिक्री में 0.87% की मामूली बढ़त दर्ज हुई है।

चौथे स्थान पर हीरो एचएफ डीलक्स रही, जिसकी बिक्री सालाना आधार पर 4.31% घटकर 1,09,085 यूनिट रह गई। इसके विपरीत, पांचवें नंबर पर मौजूद टीवीएस अपाचे की बिक्री 2.91% बढ़कर 63,411 यूनिट हो गई।

Honda Unicorn की बिक्री में 33.64% की बढ़ोतरी

अक्टूबर की टॉप-10 लिस्ट में होंडा यूनिकॉर्न का प्रदर्शन भी इस महीने काफी बढ़िया रहा है, जिसकी 43,868 यूनिट बिकीं हैं, जबकि अक्टूबर 2025 में 32,825 यूनिट की बिक्री हुई थी। इस तरह इसकी बिक्री में 33.64% की सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई।

यूनिकॉर्न सातवें स्थान पर रही रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 से आगे निकलकर आठवें स्थान पर पहुंची। क्लासिक 350 की बिक्री 2.53% घटकर 45,396 यूनिट रह गई। वहीं, दसवें स्थान पर रही रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 की बिक्री 5.11% बढ़कर 26,866 यूनिट हो गई।

TVS Raider की बिक्री में सबसे बड़ी गिरावट

टॉप-10 मोटरसाइकिलों में टीवीएस राइडर की बिक्री में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। अक्टूबर 2026 में इसकी 42,884 यूनिट बिकीं, जबकि एक साल पहले इसी महीने में 56,081 यूनिट की बिक्री हुई थी। इस तरह बिक्री 23.54% कम हो गई।

बजाज पल्सर की बिक्री में भी 9.07% की गिरावट दर्ज हुई और इसकी 47,950 यूनिट बिकीं हैं। हीरो एचएफ डीलक्स और रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की बिक्री भी पिछले साल के मुकाबले कम रही। इससे साफ है कि टॉप-10 की सभी मोटरसाइकिलों को एक जैसी मांग नहीं मिली।

अक्टूबर 2026 में कुल मोटरसाइकिल बिक्री कितनी रही?

अक्टूबर 2026 में भारत में घरेलू बिक्री और निर्यात को मिलाकर कुल मोटरसाइकिलों की बिक्री 18,81,438 यूनिट रही। अक्टूबर 2025 में यह आंकड़ा 17,17,017 यूनिट था। इस तरह कुल बिक्री में 9.58% की सालाना बढ़ोतरी हुई।

घरेलू बाजार में मोटरसाइकिलों की बिक्री 14,23,118 यूनिट रही, जो पिछले साल के मुकाबले 6.56% अधिक थी। दूसरी ओर, मोटरसाइकिलों का निर्यात 20.12% बढ़कर 4,58,320 यूनिट हो गया। यानी अक्टूबर में घरेलू बाजार के साथ विदेशी बाजारों में भेजी गई मोटरसाइकिलों की संख्या में भी इजाफा हुआ है।