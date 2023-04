Top 10 Affordable Mileage Bikes: एक लीटर पेट्रोल पर 83 kmpl तक का माइलेज देती हैं ये टॉप 10 अफोर्डेबल बाइक, 56 हजार है शुरुआती कीमत

Top 10 Low Budget Mileage Bikes की यहां मिलेगी कीमत के बारे में कंप्लीट डिटेल जिसके बाद आप अपने बजट और पसंद के हिसाब से सही विकल्प खरीद सकेंगे।

Top 10 Affordable Mileage Bikes में Hero MotoCorp से लेकर Bajaj Auto तक की बाइक शामिल हैं।

Best Mileage Bike की जब बात आती है तो तमाम कंपनियों का अपनी मौजूदा बाइक के लिए दावा होता है कि ये अपने सेगमेंट में बेस्ट माइलेज बाइक है। जिसके चलते मार्केट में ज्यादा माइलेज वाली बाइकों की संख्या काफी ज्यादा हो चुकी है। अगर आप भी कम से कम बजट में एक माइलेज बाइक खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यहां जान लीजिए उन टॉप 10 माइलेज बाइक की डिटेल जो कम बजट में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन सकती हैं। Top 10 Affordable Mileage Bikes in India Hero HF 100: टॉप 10 किफायती बाइक लिस्ट में पहली बाइक हीरो एचएफ 100 है जिसका सिर्फ एक वेरिएंट ही कंपनी ने मार्केट में उतारा है। इस बाइक की शुरुआती कीमत 56,968 रुपये है। कंपनी के अनुसार, इस बाइक की माइलेज 83 किलोमीटर प्रति लीटर है। Hero HF Deluxe: हीरो एचएफ डीलक्स इस लिस्ट की दूसरी सस्ती बाइक है जिसके दो वेरिएंट मार्केट में मौजूद हैं। इस बाइक की कीमत 59,990 रुपये से लेकर 67,138 रुपये तक जाती है। बाइक की माइलेज को लेकर कंपनी का दावा है कि ये 83 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। Bajaj CT 110X: किफायती बाइकों की लिस्ट में तीसरा नाम है बजाज सीटी 110 एक्स का जो 59,104 रुपये से लेकर 67,322 रुपये तक की शुरुआती कीमत के साथ मार्केट में मौजूद है। बाइक की माइलेज कंपनी के दावे के अनुसार 70 किलोमीटर प्रति लीटर है। TVS Radeon: टीवीएस रेडियन इस लिस्ट का अगला नाम है जो कम बजट में स्टाइलिश डिजाइन के साथ मिलती है। बाइक की कीमत 60,925 रुपये से शुरू होकर 78,834 रुपये तक जाती है। इस बाइक की माइलेज 73.68 किलोमीटर प्रति लीटर है। TVS Sport: टीवीएस स्पोर्ट बाइक को कम वजन और आकर्षक डिजाइन के लिए पसंद किया जाता है। बाइक की शुरुआती कीमत 63,990 रुपये है जो टॉप वेरिएंट में 70,223 रुपये हो जाती है। बाइक की माइलेज 70 किलोमीटर प्रति लीटर है। Bajaj Platina 100: बजाज प्लेटिना माइलेज सेगमेंट की पॉपुलर बाइकों में से एक है जिसे 65,856 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ खरीदा जा सकता है। इस बाइक की माइलेज को लेकर कंपनी का दावा है कि ये एक लीटर पेट्रोल पर 70 किलोमीटर का माइलेज देती है। Hero Splendor Plus: हीरो स्प्लेंडर प्लस इस सेगमेंट के साथ साथ अपनी कंपनी और देश की बेस्ट सेलिंग बाइक बन चुकी है जो पिछले कई साल से मार्केट में मजबूत पकड़ बनाए हुए है। स्प्लेंडर प्लस की कीमत 72,076 रुपये से शुरू होकर 74,396 रुपये तक जाती है। इस बाइक की माइलेज 80.6 किलोमीटर प्रति लीटर है। TVS Star City Plus: टीवीएस स्टार सिटी प्लस अपने सेगमेंट की एक प्रीमियम बाइक है जिसकी कीमत 76,820 रुपये से शुरू होकर 79,970 रुपये तक जाती है। स्टार सिटी प्लस की माइलेज के कंपनी के अनुसार 83.09 किलोमीटर प्रति लीटर है। TVS Raider: टीवीएस राइडर एक एंट्री लेवल स्पोर्ट्स बाइक है जो इस बेस्ट माइलेज बाइक्स की लिस्ट में जगह बनाई हुई है। इस स्पोर्ट्स बाइक की शुरुआती कीमत 86,803 रुपये से शुरू होकर 1 लाख रुपये तक जाती है। टीवीएस मोटर के अनुसार, बाइक की माइलेज 67 किलोमीटर प्रति लीटर है। Honda Shine: होंडा शाइन इस सेगमेंट में मौजूद आखिरी बाइक है जो अपने डिजाइन के अलावा इंजन और माइलेज के लिए पसंद किया जाता है। इस बाइक की शुरुआती कीमत 78,687 रुपये से लेकर 84,187 रुपये तक है। बाइक की माइलेज 65 किलोमीटर प्रति लीटर है। https://www.jansatta.com/blank.html

पढें ऑटो न्यूज़ (Automobile News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram