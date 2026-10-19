Tesla Roadster Booking India: एलन मस्क की कंपनी टेस्ला की नई इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार रोडस्टर को लेकर भारत में भी हलचल शुरू हो गई है। कंपनी ने भारतीय ग्राहकों के लिए इस कार के रिजर्वेशन खोल दिए हैं। हालांकि, यहां सबसे ज्यादा चर्चा इसकी कीमत की नहीं, बल्कि इसे रिजर्व करने के लिए मांगी जा रही रकम की है। टेस्ला रोडस्टर के पर्फोर्मेंस वेरिएंट के लिए कुल 50.06 लाख और थ्रस्ट वेरिएंट के लिए करीब 2.50 करोड़ का रिजर्वेशन अमाउंट देना होगा, जो कार की फाइनल कीमत नहीं है। कंपनी ने अभी भारत में इसकी एक्स-शोरूम कीमत और डिलीवरी की तारीख घोषित नहीं की है।

नई टेस्ला रोडस्टर अपनी बेहद तेज रफ्तार और रॉकेट जैसी थ्रस्टर तकनीक के दावों के कारण चर्चा में है। टेस्ला ने इसके प्रोडक्शन की शुरुआत 2028 में करने का लक्ष्य रखा है। लेकिन भारतीय ग्राहकों के लिए एक अहम बात यह है कि शुरुआती प्रोडक्शन में कंपनी केवल लेफ्ट-हैंड-ड्राइव कारें बनाएगी। भारत में इसकी डिलीवरी कब शुरू होगी, इस बारे में अभी कोई पक्की जानकारी नहीं है।

Tesla Roadster Booking Amount: किस वेरिएंट के लिए कितनी रकम?

टेस्ला की वेबसाइट पर दिए गए विवरण के मुताबिक, परफोर्मेंस और थ्रस्ट वेरिएंट के लिए शुरुआती भुगतान 5.01 लाख है। इसके बाद बाकी रकम 10 दिनों के भीतर जमा करनी होगी।

वेरिएंट शुरुआती भुगतान 10 दिन के भीतर बाकी रकम कुल रिजर्वेशन भुगतान Performance 5.01 लाख 45.05 लाख 50.06 लाख Thrust 5.01 लाख 2,45,24,000 2,50,25,000 यानी करीब 2.50 करोड़ Rocket केवल आमंत्रण के आधार पर सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध नहीं घोषित नहीं

Tesla Roadster के तीन वेरिएंट

टेस्ला ने नई रोडस्टर के लिए तीन कॉन्फिगरेशन पेश किए हैं। इनमें परफोर्मेंस सामान्य हाई-परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार के तौर पर है, जबकि थ्रस्ट और रॉकेट वेरिएंट में ज्यादा एडवांस थ्रस्टर तकनीक पर जोर दिया गया है।

Performance: इसमें दो लोगों के बैठने की जगह, एक्टिव एयरोडायनामिक्स और पकड़ बढ़ाने के लिए मल्टी-मोड सक्शन सिस्टम दिया गया है।

Thrust: इस वेरिएंट में एक्सीलरेशन थ्रस्टर तकनीक शामिल है। भारत में इसके रिजर्वेशन के लिए करीब ₹2.50 करोड़ का भुगतान निर्धारित है।

Rocket: यह सबसे खास कॉन्फिगरेशन है। इसमें सिंगल-सीट लेआउट और फुल फ्लाइट सिस्टम का दावा किया गया है। इसे आम ग्राहकों के लिए सीधे बुकिंग के बजाय आमंत्रण के आधार पर उपलब्ध बताया गया है।

1 सेकंड से कम में 96 kmph की रफ्तार का दावा

टेस्ला ने नई रोडस्टर के सबसे तेज कॉन्फिगरेशन के लिए 0 से 60 मील प्रति घंटे यानी करीब 96.6 kmph की रफ्तार एक सेकंड से कम में हासिल करने का दावा किया है। कंपनी की ओर से 230 मील प्रति घंटे यानी लगभग 370 kmph से अधिक की टॉप स्पीड का दावा भी किया गया है।

भारत में Tesla Roadster की डिलीवरी कब होगी?

टेस्ला ने रोडस्टर का प्रोडक्शन 2028 में शुरू करने का लक्ष्य रखा है। शुरुआत में लेफ्ट-हैंड-ड्राइव मॉडल बनाए जाएंगे। भारत में रोडस्टर की डिलीवरी की तारीख और राइट-हैंड-ड्राइव मॉडल के प्रोडक्शन की समयसीमा अभी घोषित नहीं हुई है।