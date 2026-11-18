टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक एसयूवी टाटा सिएसा ईवी ने भारत एनसीएपी क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन यानी वयस्कों की सुरक्षा के लिए 32 में से 30.62 अंक मिले, जबकि चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में इसने 49 में से 45 अंक हासिल किए। टेस्ट के लिए कंपनी के टॉप वेरिएंट एम्पावर्ड ए 75kWh QWD का इस्तेमाल किया गया, लेकिन रेटिंग एसयूवी के सभी वेरिएंट पर लागू होती है।

Tata Sierra EV Crash Test: कितने मिले अंक?

Bharat NCAP के क्रैश टेस्ट में टाटा सिएरा ईवी ने वयस्क और बच्चों, दोनों की सुरक्षा के मामले में 5-स्टार रेटिंग हासिल की है। इसके स्कोर की जानकारी नीचे दी गई है।

सेफ्टी टेस्ट हासिल अंक एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन 30.62/32 चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन 45/49 फ्रंटल ऑफसेट क्रैश टेस्ट 14.62/16 साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट 16/16 चाइल्ड डायनामिक टेस्ट 24/24 चाइल्ड सीट इंस्टॉलेशन 12/12 व्हीकल असेसमेंट 9/13

एडल्ट सेफ्टी टेस्ट में कैसा रहा Tata Sierra EV का प्रदर्शन?

टाटा सिएरा ईवी को फ्रंटल ऑफसेट क्रैश टेस्ट में 16 में से 14.62 अंक मिले। इस टेस्ट में ड्राइवर और को-ड्राइवर के सिर, छाती, पेल्विस और जांघों को अच्छी सुरक्षा मिली। हालांकि, दोनों के टिबिया यानी पैर की निचली हड्डी को पर्याप्त सुरक्षा मिली, जबकि ड्राइवर के पैरों को सुरक्षा के मामले में सीमित रेटिंग दी गई।

साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट में एसयूवी ने पूरे 16 में से 16 अंक हासिल किए। साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट में भी महत्वपूर्ण अंगों को अच्छी सुरक्षा मिली, हालांकि इस टेस्ट में रेटिंग ‘OK’ रही।

बच्चों की सुरक्षा में भी 5 स्टार

बच्चों की सुरक्षा के लिए किए गए परीक्षण में Tata Sierra EV ने 49 में से 45 अंक हासिल किए। टेस्ट के दौरान 18 महीने और 3 साल के बच्चों के डमी का इस्तेमाल किया गया।

डायनामिक टेस्ट: 24 में से 24 अंक

चाइल्ड सीट इंस्टॉलेशन: 12 में से 12 अंक

व्हीकल असेसमेंट: 13 में से 9 अंक

बच्चों के लिए रियर-फेसिंग चाइल्ड सीट के फ्रंट और साइड क्रैश टेस्ट में SUV ने पूरे अंक हासिल किए। चाइल्ड सीट इंस्टॉलेशन में भी इसे पूरे 12 अंक मिले। हालांकि, व्हीकल असेसमेंट में चार अंक कम होने के कारण इसका कुल स्कोर 45/49 रहा।

Tata Sierra EV में मिलते हैं ये सेफ्टी फीचर्स

टाटा सिएरा ईवी में सुरक्षा के लिए कई फीचर्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं। इनमें छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), ABS और EBD शामिल हैं।

इसके अलावा SUV में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के साथ ऑटो होल्ड, सभी पहियों पर डिस्क ब्रेक, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। रियर व्यू कैमरा और सभी सीटों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी इसके सेफ्टी पैकेज का हिस्सा हैं।

Tata Sierra EV की कीमत और रेंज

टाटा सिएरा ईवी की एक्स-शोरूम कीमत 18.79 लाख रुपये से 25.99 लाख रुपये के बीच है। कंपनी के उपलब्ध मॉडल विवरण के अनुसार, इसकी अधिकतम दावा की गई रेंज 665 किलोमीटर तक है। वास्तविक ड्राइविंग रेंज सड़क, मौसम, ड्राइविंग स्टाइल और अन्य परिस्थितियों के आधार पर अलग हो सकती है।