भारत की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड (TMPV) ने अपनी पूरी पैसेंजर व्हीकल रेंज की कीमतों में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। कंपनी के अनुसार नई कीमतें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी। यह बढ़ोतरी अधिकतम 1.5 प्रतिशत तक होगी, हालांकि अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट के अनुसार इसकी मात्रा अलग हो सकती है।

कंपनी का कहना है कि बढ़ती इनपुट कॉस्ट, कच्चे माल की महंगाई और लगातार बढ़ रहे महंगाई दबाव के कारण यह फैसला लिया गया है। टाटा मोटर्स अब तक इन बढ़ी हुई लागतों का बड़ा हिस्सा खुद वहन कर रही थी, लेकिन अब इसका कुछ हिस्सा ग्राहकों तक पहुंचाया जाएगा।

Tata की ICE और EV दोनों रेंज होंगी प्रभावित

यह प्राइस हाइक टाटा मोटर्स की पूरी पैसेंजर व्हीकल लाइनअप पर लागू होगी। इसमें पेट्रोल और डीजल (ICE) मॉडल्स के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहन (EV) भी शामिल हैं।

टाटा के लोकप्रिय ICE मॉडल जिनकी कीमतों में बढ़ोतरी होनी है उसमें टाटा टियागो, टाटा टिगोर, टाटा अल्ट्रोज, टाटा पंच, टाटा नेक्सन, टाटा कर्व, टाटा हैरियर, टाटा सफारी और टाटा सिएरा शामिल हैं।

टाटा के इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) जिनकी कीमत बढ़नी है उसमें टाटा टियागो ईवी, टाटा पंच ईवी, टाटा कर्वव ईवी, टाटा नेक्सन ईवी और टाटा हैरियर ईवी का नाम शामिल है।

कंपनी ने फिलहाल प्रत्येक मॉडल और वेरिएंट पर होने वाली सटीक कीमत बढ़ोतरी का खुलासा नहीं किया है। इसकी जानकारी आने वाले दिनों में जारी की जाएगी।

2026 में दूसरी बार बढ़ेंगी टाटा कारों की कीमतें

यह साल 2026 में टाटा मोटर्स की दूसरी प्राइस हाइक होगी। ऑटो इंडस्ट्री इस समय कच्चे माल की बढ़ती कीमतों, लॉजिस्टिक्स खर्च और महंगाई जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे में कई वाहन निर्माता कंपनियां समय-समय पर कीमतों में संशोधन कर रही हैं।

यदि आप टाटा की कोई नई कार या एसयूवी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो जून 2026 के अंत तक बुकिंग या खरीदारी करना फायदेमंद साबित हो सकता है। 1 जुलाई के बाद ग्राहकों को नई और अधिक कीमतें चुकानी पड़ सकती हैं।

टाटा सिएरा ईवी लॉन्च होगी

टाटा मोटर्स जून में Tata Sierra EV को भी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिससे भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में उसकी पकड़ और मजबूत होने की उम्मीद है।

ग्राहकों के लिए जनसत्ता ऑटो एक्सपर्ट की सलाह

जनसत्ता ऑटो एक्सपर्ट का कहना है कि, जो ग्राहक टाटा की कार खरीदने का विचार कर रहे हैं, उनके लिए जून का महीना मौजूदा कीमतों पर वाहन खरीदने का अच्छा मौका हो सकता है। जुलाई से लागू होने वाली नई कीमतों के बाद अधिकांश मॉडल्स महंगे हो जाएंगे।