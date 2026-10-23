दिवाली के फेस्टिव सीजन में नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो टाटा मोटर्स की कारों पर मिल रहे ऑफर्स आपके काम आ सकते हैं। कंपनी अक्टूबर 2026 में अपनी कई पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक कारों पर आकर्षक फायदे दे रही है। चुनिंदा मॉडल और वेरिएंट पर ग्राहकों को 3.35 लाख रुपये तक के कुल बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सबसे ज्यादा फायदा टाटा कर्व ईवी पर दिया जा रहा है। इसके अलावा हैरियर ईवी, पंच ईवी, नेक्सॉन, अल्ट्रोज, टियागो और सफारी जैसी कारों पर भी ऑफर उपलब्ध हैं।

अक्टूबर का आखिरी हफ्ता चल रहा है, ऐसे में कार खरीदने की तैयारी कर रहे ग्राहक इस दौरान डीलरशिप पर उपलब्ध ऑफर्स की जानकारी ले सकते हैं। हालांकि, कंपनी की ओर से इन सभी ऑफर्स की एक समान अंतिम तारीख जारी नहीं की गई है। इसलिए खरीदारी से पहले अपने शहर की अधिकृत टाटा डीलरशिप से ऑफर की वैधता और उपलब्धता की पूरी जानकारी जरूर हासिल कर लें।

Tata Curvv EV पर सबसे ज्यादा फायदा

टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक कारों में कर्व ईवी पर सबसे बड़ा फेस्टिव बेनिफिट मिल रहा है। इसके चुनिंदा नॉन-X वेरिएंट पर कुल फायदे 3.35 लाख रुपये तक पहुंचते हैं। वहीं, कर्व ईवी क्रिएटिव वेरिएंट पर 2.85 लाख रुपये तक के बेनिफिट्स बताए गए हैं, तो एक्स वेरिएंट पर यह फायदा 65,000 रुपये तक है।

कर्व के पेट्रोल और डीजल मॉडल यानी ICE वर्जन पर भी ऑफर दिया जा रहा है। इसके नॉन-एक्स वेरिएंट पर 1.25 लाख रुपये तक के फायदे मिल सकते हैं। इसमें 30,000 रुपये का कंज्यूमर बेनिफिट, 50,000 रुपये का लॉयल्टी रिवॉर्ड और पुरानी कार एक्सचेंज करने पर 40,000 रुपये का बोनस या स्क्रैपेज के तहत 45,000 रुपये का लाभ शामिल है। कर्व एक्स वेरिएंट पर 20 हजार रुपये तक का लॉयल्टी बेनिफिट भी मिल सकता है।

Harrier EV पर इतने लाख तक की बचत

टाटा की प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी हैरियर ईवी के फेयरलेस और एम्पावर्ड वेरिएंट पर 2.75 लाख रुपये तक के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इसमें एक लाख रुपये तक का मैन्युफैक्चरर सपोर्ट, पुरानी कार एक्सचेंज करने पर 50,000 रुपये या स्क्रैपेज पर 75,000 रुपये तक का लाभ और 50,000 रुपये तक का लॉयल्टी बेनिफिट शामिल हैं।

Tata Punch EV पर कितना होगा फायदा

टाटा पंच ईवी खरीदने वालों के लिए भी त्योहारी ऑफर उपलब्ध हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इसके प्री-फेसलिफ्ट मॉडल पर बैटरी और वेरिएंट के हिसाब से अलग-अलग बेनिफिट्स मिल रहे हैं।

टाटा पंच ईवी वेरिएंट अधिकतम बेनिफिट लॉन्ग रेंज 1.45 लाख तक मीडियम रेंज 1.25 लाख तक स्मार्ट 95,000 तक

ये फायदे Punch EV के चुनिंदा वेरिएंट पर लागू हैं। पेट्रोल इंजन वाली Tata Punch पर इस ऑफर सूची में कोई फेस्टिव बेनिफिट नहीं बताया गया है।

Tata Nexon पर 75,000 तक की छूट

टाटा की लोकप्रिय एसयूवी नेक्सॉन के पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वर्जन पर भी अलग-अलग ऑफर हैं। हालांकि, अधिकतम फायदा फ्यूल ऑप्शन और वेरिएंट के हिसाब से बदलता है।

Tiago, Tigor और Altroz पर कितने रुपये बचेंगे?

अगर आपका बजट कम है और आप हैचबैक या कॉम्पैक्ट सेडान खरीदना चाहते हैं, तो टाटा की टियागो, टिगोर और अल्ट्रोज पर मिलने वाले ऑफर भी देख सकते हैं।

कार अधिकतम बेनिफिट टाटा टियागो पेट्रोल/CNG, प्री-फेसलिफ्ट 35,000 तक टाटा टिगोर 30,000 तक टाटा अल्ट्रोज सीएनजी 55,000 तक टाटा अल्ट्रोज पेट्रोल/डीजल 35,000 तक

क्या सभी ग्राहकों को मिलेगा 3.35 लाख का डिस्काउंट?

3.35 लाख रुपये तक का अधिकतम फायदा टाटा कर्व ईवी के चुनिंदा नॉन-एक्स वेरिएंट पर बताया गया है। यह सभी टाटा कारों पर मिलने वाली सीधी नकद छूट नहीं है। अलग-अलग ऑफर्स में कंज्यूमर बेनिफिट, मैन्युफैक्चरर सपोर्ट, एक्सचेंज बोनस, स्क्रैपेज लाभ और लॉयल्टी रिवॉर्ड शामिल हो सकते हैं।