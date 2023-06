Tata Motors Car Discounts June 2023: Tiago से लेकर Safari तक, टाटा मोटर्स जून में दे रही है 48 हजार तक का डिस्काउंट

Tata Motors Car Discount में मिलने वाली छूट में एक्सचेंज बोनस के साथ कस्टमर स्कीम और कॉर्पोरेट डिस्काउंट को भी शामिल किया गया है।

Tata Motors Car Discounts इन कारों के पेट्रोल वेरिएंट के अलावा सीएनजी और डीजल वेरिएंट पर भी दिया जाएगा।

Tata Motors देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी है जिसने जून महीने में अपनी कारों की बिक्री बढ़ाने के लिए आकर्षक डिस्काउंट ऑफर को जारी किया है। कंपनी जिन कारों पर डिस्काउंट दे रही है उसमें टियागो, टिगोर, अल्ट्रोज,हैरियर और सफारी शामिल हैं। Tata Motors Car Discounts June 2023 ये डिस्काउंट पेट्रोल के अलावा डीजल और सीएनजी वेरिएंट पर भी लागू होगा। अगर आप इनमें से किसी कार को खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यहां जान लीजिए इन सभी पर मिलने वाले डिस्काउंट की कंप्लीट डिटेल। Tata Tiago Discount June 2023 टाटा टियागो अपनी कंपनी की पॉपुलर हैचबैक है जिसे जून में खरीदने पर ग्राहक को 43 हजार रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप इसका पेट्रोल वेरिएंट खरीदते हैं तो इस पर 30 हजार की छूट मिलेगी जिसमें 10 हजार रुपये तक का एक्सचेंज बोनस और 20 हजार रुपये तक का कस्टमर स्कीम को शामिल किया गया है। अगर ग्राहक टाटा टियागो के सीएनजी वेरिएंट को खरीदते हैं तो उनको इस फ्यूल वेरिएंट पर 43 हजार रुपये तक का फायदा दिया जा रहा है। इसमें 30 हजार रुपये तक की कस्टमर स्कीम, 10 हजार रुपये तक एक्सचेंज बोनस और 3 हजार रुपये तक का कॉर्पोरेट डिस्काउंट शामिल किया गया है। Tata Tigor Discount June 2023 टाटा टिगोर एक मिड साइज सेडान है जिसपर जून महीने में 48,000 रुपये तक की छूट ऑफर की जा रही है। इसका पेट्रोल वेरिएंट खरीदने पर कंपनी 33 हजार रुपये तक की छूट दे रही है तो इसके सीएनजी मॉडल को खरीदने पर 48 हजार रुपये तक के बेनिफिट दिए जा रहे हैं। इन दोनों वेरिएंट पर मिलने वाले इस डिस्काउंट में एक्सचेंज बोनस, कस्टमर स्कीम और कॉर्पोरेट डिस्काउंट को भी शामिल किया गया है। Tata Altroz Discount June 2023 Tata Motors की सबसे पॉपुलर कारों में से एक है टाटा अल्ट्रोज जिसे जून में खरीदने पर कंपनी 30,000 रुपये तक की छूट दे रही है और यह छूट इसके पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट पर लागू होगी। हालांकि कंपनी हाल ही में लॉन्च हुई Altroz CNG पर कोई छूट नहीं दे रही है। टाटा अल्ट्रोज के XE और XE+ के अलावा पेट्रोल वेरिएंट पर कुल 25,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है जबकि XE और XE+ ट्रिम्स पर कुल 10,000 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके अलावा टाटा अल्ट्रोज डीजल वेरिएंट्स पर 30,000 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। Tata Harrier Discount June 2023 Tata Harrier कंपनी की वो एसयूवी है जिसे कम समय में काफी सफलता हासिल हुई है। इस एसयूवी को जून में खरीदने पर 35,000 रुपये तक की छूट ऑफर की जा रही है। इस डिस्काउंट में 25 हजार रुपये का एक्सचेंज बोनस और 10 हजार रुपये का कॉर्पोरेट डिस्काउंट जोड़ा गया है। Also Read Certified Maruti WagonR बस 2 लाख में मिल रही है यहां, कंपनी देगी फाइनेंस प्लान के साथ 6 महीने की वारंटी और 3 फ्री सर्विस Tata Safari Discount June 2023 टाटा हैरियर की तरह कंपनी अपनी प्रीमियम एसयूवी Tata Safari पर भी 30 हजार रुपये तक का डिस्काउंट जून में ऑफर कर रही है। इस डिस्काउंट में 25 हजार रुपये तक का एक्सचेंज बोनस है जिसके साथ 10 हजार रुपये तक का कॉर्पोरेट डिस्काउंट जोड़ा गया है। Also Read Citroen C3 price hike: 1 जुलाई से 17,500 रुपये महंगी हो जाएगी सिट्रोएन सी3, यहां जानें वेरिएंट के हिसाब से कीमतों की कंप्लीट डिटेल Jansatta Expert Advice Tata Motors Discount June 2023 अलग अलग शहरों में अलग अलग हो सकता है। इसलिए डिस्काउंट के तहत इनमें से किसी भी कार को खरीदने से पहले कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट या अपने नजदीकी टाटा मोटर्स डीलरशिप पर जाकर इस ऑफर की कंप्लीट डिटेल हासिल कर लें।

