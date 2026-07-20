टाटा मोटर्स की आगामी प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी टाटा अविन्या ईवी पहली बार भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखी गई है। पूरी तरह से कैमुफ्लाज (ढकी हुई) टेस्ट कार की तस्वीरों से साफ है कि कंपनी अपने नए प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रही है। माना जा रहा है कि Avinya को 2027 में भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा। यह मॉडल टाटा की मौजूदा इलेक्ट्रिक कारों से ऊपर प्रीमियम सेगमेंट में उतारा जाएगा।

पहली बार दिखी टाटा अविन्या की टेस्ट कार

स्पाई तस्वीरों में नजर आए टेस्ट म्यूल पर अस्थायी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी हुई थी। डिजाइन को पूरी तरह छिपाने की कोशिश की गई है लेकिन कुछ अहम बातें सामने आई हैं। कार में सामने की ओर क्लोज्ड-ऑफ ग्रिल दी गई है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों की पहचान मानी जाती है। बंपर के किनारों पर वर्टिकल लाइटिंग यूनिट्स दिखाई देती हैं, जबकि पतले LED DRLs कैमुफ्लाज के नीचे छिपे होने की संभावना है।

मिलेगा प्रीमियम एसयूवी जैसा डिजाइन

टाटा अविन्या का स्टांस मौजूदा टाटा एसयूवी से काफी अलग नजर आता है। इसमें लंबा व्हीलबेस, छोटा फ्रंट ओवरहैंग और स्लोपिंग रूफलाइन देखने को मिली है। इसके अलावा, फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल, बड़े एयरोडायनामिक अलॉय व्हील्स, मोटी बॉडी क्लैडिंग, लंबे रियर डोर्स, रूफ-माउंटेड स्पॉइलर, संभावित रैपअराउंड LED टेललाइट्स देखने को मिले हैं। इन सभी संकेतों से माना जा रहा है कि यह एसयूवी प्रीमियम मिड-साइज इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में उतारी जाएगी और इसमें बेहतर केबिन स्पेस मिलेगा।

नए प्लेटफॉर्म पर होगी तैयार

शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया था कि अविन्या को जगुआर लैंड रोवर (JLR) के इलेक्ट्रिफाइड मॉड्यूलर आर्किटेक्चर (EMA) प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा। हालांकि अब टाटा मोटर्स ने पुष्टि की है कि पहला अविन्या मॉडल चेरी-जेएलआर (सीजेएलआर) के फ्रीलैंडर प्लेटफॉर्म पर आधारित होगा।

कंपनी के अनुसार प्लेटफॉर्म भले ही CJLR का होगा, लेकिन वाहन का डिजाइन, इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर और इंटीग्रेशन पूरी तरह टाटा मोटर्स की टीम विकसित करेगी। इसका निर्माण तमिलनाडु के पनपक्कम स्थित नए TMPV-JLR मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में किया जाएगा।

बैटरी और रेंज को लेकर क्या है उम्मीद?

हालांकि कंपनी ने अभी तक आधिकारिक स्पेसिफिकेशन का खुलासा नहीं किया है, लेकिन ऑटो इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के अनुसार टाटा अविन्या ईवी में 65kWh से 80kWh तक का बैटरी पैक, लंबी ड्राइविंग रेंज, हाई-परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक पावरट्रेन और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है।

इंटीरियर में मिल सकते हैं एडवांस फीचर्स

टेस्टिंग के दौरान इंटीरियर की तस्वीरें सामने नहीं आई हैं। हालांकि पहले लीक हुए पेटेंट स्केच के आधार पर उम्मीद की जा रही है कि इसमें बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, प्रीमियम केबिन, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ADAS जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए जा सकते हैं।