Tata Altroz iCNG vs Petrol Comparison: कीमत, इंजन और माइलेज में कौन है बेहतर, जानें यहां

Tata Altroz iCNG vs Petrol में आप इन तीन प्वाइंट की डिटेल पढ़कर जान लीजिए कि कौन सा फ्यूल वेरिएंट है हर मामले में बेहतर विकल्प।

Tata Altroz iCNG vs Petrol में सबसे बड़ा अंतर कीमत का है।

Tata Motors ने हाल ही में कुछ सेगमेंट-फर्स्ट फीचर्स के साथ भारतीय बाजार में Altroz का CNG वेरिएंट पेश किया है। नई Tata Altroz iCNG को भारत में 7.55 लाख रुपये, एक्स-शोरूम की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया है। इसे पेट्रोल और डीजल पावरट्रेन के साथ भी पेश किया जाता है। अगर आप भी टाटा अल्ट्रोज को खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यहां जान लीजिए कि इस हैचबैक का सीएनजी या पेट्रोल एडिशन कौन है ज्यादा किफायती। Tata Altroz iCNG vs Petrol:: इंजन और गियरबॉक्स Specification Altroz petrol Altroz bi-fuel CNG Engine 1.2-litre NA1.2-litre turbo 1.2-litre NA Power 86 bhp -108 bhp 72.4 bhp Torque 115 Nm- 140 Nm 103 Nm Gearbox 5-speed MT / 6-speed DCA 5-speed MT 5-speed MT Altroz Engine Specification Tata Altroz को दो पेट्रोल इंजन विकल्पों के साथ पेश किया गया है, इसमें पहला इंजन नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है तो दूसरा टर्बो पेट्रोल इंजन है। Altroz iCNG में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो CNG मोड में 72.4 बीएचपी और 103 एनएम विकसित करता है। यह 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है। Also Read 2024 Mahindra XUV700 Electric: स्पॉट हुआ महिंद्रा एक्सयूवी 700 का इलेक्ट्रिक अवतार, जानें कब तक हो सकती है लॉन्च ये e-SUV Tata Altroz iCNG बनाम पेट्रोल: माइलेज और बूट स्पेस Specification Altroz NA petrol Altroz turbo petrol Altroz CNG Mileage 19.3 kmpl 18.5 kmpl Not available Boot space 345 litres 345 litres 210 litres Tata Altroz iCNG vs petrol Mileage and boot space Tata Altroz iCNG बनाम पेट्रोल: भारत में कीमत Make and model

Price (ex-showroom) Tata Altroz petrol

Rs 6.60 lakh – Rs 10.00 lakh Tata Altroz iCNG Rs 7.55 lakh – Rs 10.55 lakh Tata Altroz iCNG vs petrol Price Also Read Tata Altroz CNG: टाटा अल्ट्रोज सीएनजी की वो 5 बातें जो आपके लिए जाननी जरूरी हैं Tata Altroz के पेट्रोल वेरिएंट की कीमत 6.60 लाख रुपये से 10.00 लाख रुपये तक है जबकि इस प्रीमियम हैचबैक के CNG वेरिएंट की कीमत 7.55 लाख रुपये से लेकर 10.55 लाख रुपये तक है, सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं। इस हैचबैक का मुकाबला Maruti Suzuki Baleno, Hyundai i20, Toyota Glanza से होता है।

