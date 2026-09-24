Tata Aeris Leak: टाटा मोटर्स की नई कॉम्पैक्ट सेडान टाटा एरिस (Tata Aeris) लॉन्च से ठीक पहले लीक हो गई है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में कार का iCNG वेरिएंट साफ तौर पर नजर आया है। वीडियो में शोरूम-रेडी कार को ट्रेलर से उतारते हुए देखा गया है। कंपनी इस नई सेडान को 25 सितंबर 2026 को लॉन्च करने वाली है। एरिस को मौजूदा टाटा टिगोर के फेसलिफ्ट और नए नाम वाले मॉडल के तौर पर पेश किया जा रहा है।

नई कार के पेट्रोल और सीएनजी वर्जन के साथ इलेक्ट्रिक मॉडल भी आने की उम्मीद है। लॉन्च से पहले सामने आई तस्वीरों और वीडियो से इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर और CNG मॉडल से जुड़ी कई जानकारियां सामने आ गई हैं।

Tata Aeris Leak: CNG मॉडल में क्या दिखा?

लीक हुए वीडियो में टाटा एरिस का iCNG वर्जन दिखाई दिया है। कार में आगे ग्रिल के बीच ब्लैक बार, स्लिम हेडलैंप और नए डिजाइन का बंपर नजर आता है। बंपर के दोनों किनारों पर सी -शेप एलिमेंट दिए गए हैं, जबकि बीच में एयर इनटेक को नया डिजाइन मिला है।

साइड प्रोफाइल में टियागो से मिलता-जुलता ओआरवीएम डिजाइन और टिगोर जैसी नोटचबैक रूफलाइन देखने को मिलती है। कार में ड्यूल-टोन अलॉय व्हील और फ्रंट डोर पर एरिस बैजिंग भी दिखाई दी है।

पीछे से भी बदली हुई दिखेगी एरिस

टाटा एरिस के रियर हिस्से में भी कंपनी ने कई बदलाव किए हैं। टेल-लैंप डिजाइन को टियागो से प्रेरित बताया जा रहा है और बीच में टाटा का लोगो दिया गया है। वहीं, टिगोर से मिलने वाले कुछ डिजाइन एलिमेंट भी बरकरार रखे गए हैं।

इनमें शार्क-फिन एंटीना, इंटीग्रेटेड स्टॉप लाइट वाला रूफ स्पॉयलर और स्कल्प्टेड बूट लिड शामिल हैं। CNG मॉडल के बूट पर iCNG बैज दिया गया है। इसके अलावा नया रियर बंपर और सी-शेप डिजाइन एलिमेंट भी दिखाई देते हैं।

Tata Aeris Interior: अंदर मिलेगा नया डैशबोर्ड

लीक हुए आईसीएनजी मॉडल के केबिन से भी कई जानकारी सामने आई है। इसमें ड्यूल-टोन इंटीरियर और डैशबोर्ड पर दो फ्री-स्टैंडिंग डिजिटल डिस्प्ले दिखाई देते हैं। इसका केबिन लेआउट नई Tata Tiago से काफी मिलता-जुलता बताया जा रहा है।

लीक मॉडल में पावर्ड ओआरवीएम, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल, मैनुअल एसी, फोन रखने के लिए दो स्टोरेज ट्रे, कपहोल्डर्स और फ्रंट-रियर आर्मरेस्ट जैसे फीचर्स दिखाई दिए हैं।

ये फीचर्स भी मिल सकते हैं

लॉन्च से पहले सामने आई जानकारी के मुताबिक, एरिस के कुछ वेरिएंट्स में 10.25 इंच टचस्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट, वायरलेस एप्पलकारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है।

सेफ्टी में 6 एयरबैग समेत मिल सकते हैं ये फीचर्स

सेफ्टी के मामले में भी टाटा एरिस में अच्छा खासा अपडेट देखने को मिल सकता है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कार में 6 एयरबैग, एबीएस, के साथ ईबीडी और आईएसओफिक्स चाइल्ड सीट एंकर दिए जा सकते हैं। हालांकि सभी फीचर्स किस वेरिएंट में मिलेंगे, इसकी पूरी जानकारी कंपनी लॉन्च के समय ही जारी करेगी।

Tata Aeris Engine: 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन की संभावना

नई टाटा एरिस के पेट्रोल मॉडल में टिगोर वाला 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड 3-सिलेंडर इंजन जारी रहने की संभावना है। यह इंजन पेट्रोल पर करीब 86hp की पावर और 113Nm का टॉर्क दे सकता है। ट्रांसमिशन के लिए 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT विकल्प मिलने की उम्मीद है।

Tata Aeris EV भी आएगी?

टाटा एरिस का इलेक्ट्रिक वर्जन भी कंपनी की योजना में बताया जा रहा है, जिसके बारे में उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, एरिस ईवी में टियागो ईवी के 19.2kWh और 24kWh बैटरी पैक का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक संभावना यह भी है कि इसमें मौजूदा टिगोर ईवी का 26kWh बैटरी पैक दिया जाए।

Tata Aeris Price: कितनी हो सकती है कीमत?

टाटा मोटर्स ने अभी एरिस की आधिकारिक कीमत घोषित नहीं की है। मौजूदा टिगोर की कीमत 5.70 लाख से 9.10 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है। एरिस में डिजाइन और फीचर्स के अपडेट को देखते हुए इसकी कीमत टिगोर के मुकाबले कुछ ज्यादा हो सकती है।

किन कारों से होगा मुकाबला?

पेट्रोल और सीएनजी सेगमेंट में टाटा एरिस का मुकाबला मुख्य रूप से मारुति सुजुकी डिजायर, हुंडई ऑरा और होंडा अमेज के साथ होगा।

25 सितंबर को खत्म होगा इंतजार

टाटा एरिस को 25 सितंबर 2026 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाना है। लॉन्च से पहले ही कंपनी इसके डिजाइन और इंटीरियर से जुड़े टीजर जारी कर चुकी है, जबकि अब iCNG मॉडल का लीक वीडियो सामने आने से कार की काफी जानकारी सार्वजनिक हो गई है।