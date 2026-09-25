Tata Aeris Launch: टाटा मोटर्स ने अपनी नई कॉम्पैक्ट सेडान टाटा एरिस (Tata Aeris) को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 5.29 लाख रुपये रखी है। एरिस को मौजूदा टाटा टिगोर के फेसलिफ्टेड और नए नाम वाले मॉडल के तौर पर पेश किया गया है। कार के डिजाइन में बड़ा बदलाव किया गया है, जबकि पेट्रोल और सीएनजी पावरट्रेन के साथ मैनुअल और एएमटी गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है।

नई टाटा एरिस की बुकिंग शुरू हो चुकी है और इसकी डिलीवरी 11 अक्टूबर 2026 से शुरू होने की जानकारी दी गई है। कंपनी ने इसे Smart, Pure, Pure+, Creative और Accomplished नाम के पांच ट्रिम में पेश किया है।

Tata Aeris Price: 5.29 लाख रुपये से शुरू कीमत

टाटा एरिस की शुरुआती कीमत 5.29 लाख रुपये एक्स-शोरूम है। इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 9.74 लाख रुपये तक जाती है। सीएनजी वेरिएंट संबंधित पेट्रोल मॉडल की तुलना में करीब 1 लाख रुपये महंगे हैं।

वेरिएंट पेट्रोल MT पेट्रोल+CNG MT Smart 5.29 लाख 6.29 लाख Pure 6.14 लाख 7.14 लाख Pure+ 6.74 लाख 7.74 लाख Creative 7.49 लाख 8.49 लाख Accomplished 8.19 लाख 9.19 लाख

सभी कीमतें शुरुआती एक्स-शोरूम कीमतें हैं।

Tata Aeris Design: Tiago से प्रेरित नया लुक

टाटा एरिस के एक्सटीरियर में टिगोर की तुलना में काफी बदलाव किया गया है। कार में आगे की तरफ स्लीक एलईडी हैडलैंप, LED DRLs और ग्लॉस-ब्लैक ग्रिल दी गई है। फ्रंट बंपर को भी नए डिजाइन के साथ अपडेट किया गया है। साइड प्रोफाइल में कंपनी ने टिगोर का परिचित नॉचबैक रूफलाइन बरकरार रखा है। कार में नए डिजाइन के अलॉय व्हील और फ्रंट डोर पर एरिस की बैजिंग मिलती है।

टाटा एरिस की लंबाई 3,995mm, चौड़ाई 1,684mm, ऊंचाई 1,532mm और व्हीलबेस 2,450mm है। पेट्रोल मॉडल में 419 लीटर का बूट स्पेस मिलता है।

Tata Aeris Interior: अंदर से भी हुआ बड़ा बदलाव

नई एरिस का केबिन काफी हद तक अपडेटेड टाटा टियागो से प्रेरित है। इसमें डुअल-टोन इंटीरियर, नया डैशबोर्ड और डिजिटल डिस्प्ले दिए गए हैं। फीचर्स की बात करें तो कार में 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस चार्जिंग, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और रियर AC वेंट जैसे फीचर्स मिलते हैं।

इसके टॉप वेरिएंट में क्रूज कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, ऑटो-फोल्डिंग ORVM, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप और ऑटो-डिमिंग IRVM जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

Tata Aeris Safety Features: 6 एयरबैग समेत कई सेफ्टी फीचर्स

सेफ्टी के मामले में टाटा एरिस में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड दिए गए हैं। इसके अलावा 3-पॉइंट सीट बेल्ट, सीट-बेल्ट रिमाइंडर और ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर जैसे फीचर्स मिलते हैं। टॉप वेरिएंट में 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड-व्यू मॉनिटर, TPMS, हिल-होल्ड असिस्ट, ESC और डैशकैम जैसे फीचर्स भी उपलब्ध हैं।

Tata Aeris Engine: 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन

Tata Aeris में 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है। पेट्रोल मोड में यह इंजन 86hp की पावर और 113Nm का टॉर्क पैदा करता है। इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है।

CNG मॉडल में भी मिलेगा AMT

टाटा एरिस का सीएनजी वर्जन भी उपलब्ध है, जो सीएनजी मोड में इंजन 76hp और 97Nm का आउटपुट देता है। इस सीएनजी मॉडल में भी मैनुअल के साथ AMT गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है। CNG मॉडल में डुअल-सिलेंडर सेटअप दिया गया है। इससे बूट स्पेस को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद मिलती है।

Tata Aeris Colours: 6 रंगों में मिलेगी कार

टाटा एरिस को को छह एक्सटीरियर कलर ऑप्शन में पेश किया गया है, जिसमें नाइट्रो क्रिमसन, प्योर ग्रे, डंडेली ड्रिजल, प्रिस्टीन व्हाइट, डेटोना ग्रे, ड्यून ग्लो शामिल हैं। कुछ कलर ऑप्शन डुअल-टोन रूफ के साथ भी उपलब्ध हैं।

Tata Aeris का किससे होगा मुकाबला ?

नई एरिस का मुकाबला भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी डिजायर, हुंडई ऑरा और होंडा अमेज जैसी कॉम्पैक्ट सेडान से होगा।