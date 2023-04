EV Charging Station: HPCL के 12 राज्यों में 500 पेट्रोल पंप पर Statiq लगाएगी ईवी चार्जिंग स्टेशन, पढ़ें कंप्लीट डिटेल

Electric Vehicle Charging Station वर्तमान में हॉट टॉपिक बना हुआ है जिसमें ज्यादातर कंपनियों ने एंट्री लेना शुरू दिया है Statiq एक बड़ा नाम बनकर उभरी है।

Statiq के 200 EV charging stations एचपीसीएल के पेट्रोल पंर पर इस समझौते से पहले ही लगाए जा चुके हैं।

