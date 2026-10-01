Simple OneS Discontinued: बेंगलुरु की इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी सिंपल एनर्जी ने अपने वन एस इलेक्ट्रिक स्कूटर को बंद कर दिया है। कंपनी ने इसे अपने पोर्टफोलियो को सिंपल बनाने की रणनीति का हिस्सा बताया है। सिंपल वन एस की जगह अब कंपनी का हाल में लॉन्च हुआ सिंपल वेव लेगा जो परिवार-केंद्रित ग्राहकों को टारगेट करके लॉन्च किया गया है।

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Simple OneS क्यों हुआ बंद?

सिंपल एनर्जी ने वन एस को बंद करने के पीछे सिंपल वेव के लॉन्च को प्रमुख वजह बताया है। कंपनी के अनुसार वेव को उसी ग्राहक वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसे वन एस पूरा कर रहा था।

कंपनी का कहना है कि उसके मार्केट रिसर्च में सामने आया कि इस कीमत वाले सेगमेंट में बड़ी संख्या में ग्राहक परिवार के लिए प्रैक्टिकल और भरोसेमंद रोजमर्रा का स्कूटर चाहते हैं। कंपनी के मुताबिक Wave इस जरूरत को बेहतर तरीके से पूरा करता है। कंपनी अब अपने इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल संसाधनों को वेव रेंज पर ज्यादा केंद्रित करना चाहती है।

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Simple OneS खरीदने वालों के लिए क्या होगा?

वनएस के बंद होने के बावजूद मौजूदा ग्राहकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंपल एनर्जी ने कहा है कि, मौजूदा वन एस मालिकों को सर्विस, वारंटी और स्पेयर पार्ट्स की सुविधा मिलती रहेगी। यह सपोर्ट कंपनी के नेटवर्क के जरिए जारी रहेगा। यानी स्कूटर का प्रोडक्शन या बिक्री बंद होने का मतलब यह नहीं है कि पहले से वनएस खरीद चुके ग्राहकों के लिए कंपनी का सपोर्ट खत्म हो जाएगा।

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Simple OneS की कीमत कितनी थी?

सिंपल वन एस को 2025 में लॉन्च किया गया था और 2026 में इसका जेन 2 वर्जन पेश किया गया था। जेन 2 मॉडल की शुरुआती कीमत करीब 1.40 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई थी।