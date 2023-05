Simple One Launch: सिंगल चार्ज पर 212 km रेंज के साथ लॉन्च हुआ सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर, जानें कीमत सहित कंप्लीट डिटेल

Simple One electric scooter को कंपनी ने छह कलर ऑप्शन के साथ मार्केट में उतारा है जिसमें से दो स्पेशल कलर हैं।

Simple One को लेकर कंपनी दावा करती है यह स्कूटर 2.77 सेकंड में 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ सकता है।

बैंगलोर स्थित ईवी स्टार्टअप सिंपल एनर्जी ( Simple Energy) ने भारत में सिंपल वन (Simple One) इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस स्कूटर को पहली बार 15 अगस्त 2021 के दिन पेश किया था जिसके डेढ़ साल के लंबे अंतराल के बाद इस स्कूटर को मार्केट में उतारा गया है। यहां आप जान लीजिए इस स्कूटर की कीमत से लेकर रेंज, बैटरी पैक फीचर्स और स्पेसिफिकेशन की कंप्लीट डिटेल। Simple One Price सिंपल एनर्जी ने अपने इस सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर को 1.45 लाख रुपये की शुरुआती कीमत (एक्स शोरूम) के साथ लॉन्च किया है। कंपनी के अनुसार 15 अगस्त 2021 से अब तक इस स्कूटर को 1 लाख से ज्यादा बुकिंग हासिल हो चुकी है। कंपनी 6 जून से इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए प्री ऑर्डर की डिलीवरी प्रोसेस को आगे बढ़ाएगी। Simple One Battery and Motor सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर में 5 kWh क्षमता वाली लिथियम आयन बैटरी पैक लगाया गया है जिसके साथ एक बीएलडीसी तकनीक पर आधारित इलेक्ट्रिक मोटर को जोड़ा गया है। यह कॉम्बिनेशन 11.4 एचपी की अधिकतम पावर और 72 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी के मुताबिक, यह बैटरी पैक 5 घंटे 54 मिनट में 0 से 80 प्रतिशत चार्ज हो सकता है। Simple One Battery Range and Top Speed सिंपल एनर्जी दावा करती है कि एक बार फुल चार्ज होने के बाद ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 212 किलोमीटर की राइडिंग रेंज देता है और इस रेंज के साथ 105 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड मिलती है। स्पीड को लेकर कंपनी एक दावा और करती है कि यह स्कूटर महज 2.77 सेकंड में 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हासिल कर सकता है। इसके अलावा कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में चार राइडिंग मोड (इको, राइड, डैश और सोनिक) दिए हैं। Also Read Fame 2 subsidy reduction: 1 जून से पहले खरीद लें Electric two wheelers, वरना चुकाने होंगे 25 से 35 हजार रुपये ज्यादा, पढ़ें रिपोर्ट Simple One Features सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें एलईडी हेड लाइट, एलईडी टेल लाइट एलईडी टर्न सिग्नल लैंप, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 7 इंच का टचस्क्रीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑनबोर्ड नेविगेशन, म्यूजिक कंट्रोल, 30 लीटर का अंडर सीट बूट स्पेस जैसे फीचर्स को दिया गया है। Also Read Royal Enfield Electric Bike: रॉयल एनफील्ड लॉन्च करेगी इलेक्ट्रिक बाइक, जानें लॉन्च से लेकर कंपनी की प्लानिंग तक पूरी डिटेल Simple One Colors सिंपल एनर्जी ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को छह कल विकल्पों के साथ मार्केट में उतारा है। जिसमें पहला ब्रेज़ेन ब्लैक, दूसरा नम्मा रेड, तीसरा एज़्योर ब्लू, चौथा ग्रेस व्हाइट पांचवा ब्रेज़ेन एक्स और छठा कलर लाइट एक्स है।

