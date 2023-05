Simple One Electric Scooter 10 Big Things: सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर की 10 बड़ी बातें जो आपको पता होनी चाहिए

Simple One Electric Scooter की डिलीवरी प्रोसेस को सिंपल एनर्जी ने चरणबद्ध तरीके से 6 जून 2023 से शुरू करने की जानकारी दी है।

Simple One Electric Scooter का मुकाबला Ola S1 और Ather 450 के साथ होता है।

बेंगलुरु स्थित ईवी स्टार्टअप सिंपल एनर्जी (Simple Energy)ने हाल ही में अपने सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर (Simple One electric scooter) को लॉन्च किया है जिसका लंबे समय से इंतजार था। सिंपल एनर्जी दावाक करती है कि ये सिर्फ एक इलेक्ट्रिक स्कूटर न होकर एक सुपर ईवी है जो आपको लंबी रेंज देने के लिए बनाया गया है। अगर आप भी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के लॉन्च होने का इंतजार कर रहे थे या इसे खरीदना चाहते हैं तो यहां जान लीजिए सिंपल वन की 10 बड़ी बातों की कंप्लीट डिटेल। सिंपल एनर्जी के मुताबिक, सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी प्रोसेस को चरणबद्ध तरीके से 6 जून से शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा कंपनी दावा करती है कि अगले 8 से 10 महीने में पूरे भारत में सिंपल एनर्जी के 140 से 150 शोरूम को स्थापित किया जाएगा। Simple One Electric Scooter 10 Big Things Simple One electric scooter Price: सिंपल एनर्जी ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को 1.45 लाख रुपये की शुरुआती कीमत (एक्स शोरूम) के साथ मार्केट में उतारा है। मगर ये कीमत डुअल टोन ऑप्शन में जाने पर 1.50 लाख रुपये हो जाती है। Simple One electric scooter Color Option: सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर को 6 कलर ऑप्शन के साथ बाजार में पेश किया गया है। इन छह कलर में से 4 सिंगल टोन और 2 डुअल टोन कलर ऑप्शन है। सिंगल टोन कलर में ब्रेज़ेन ब्लैक, नम्मा रेड, एज़्योर ब्लू और ग्रेस व्हाइट का ऑप्शन मिलता है तो डुअल-टोन में ब्रेज़ेन एक्स और लाइट एक्स का ऑप्शन दिया गया है। Simple One electric scooter Battery Pack: सिंपल एनर्जी ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को दो बैटरी पैक के साथ लॉन्च किया गया है जो 5 Kwh क्षमता का लिथियम आयन बैटरी पैक है। इसमें पहली बैटरी फिक्स है और दूसरी बैटरी रिमूवेबल है। Simple One electric scooter Battery Pack Charging: सिंपल एनर्जी दावा करती है इस स्कूटर के साथ मिलने वाले होम चार्जर से चार्ज करने पर यह बैटरी पैक घंटे 55 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। इसमें दी गई फिक्स बैटरी को चार्ज होने में 3 घंटे 47 मिनट तो रिमूवेबल बैटरी को चार्ज होने में 2 घंटे 7 मिनट का समय लगता है। इसके अलावा डीसी फास्ट चार्जर का इस्तेमाल करने पर इस बैटरी पैक को 1.5 घंटे में 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है। Simple One electric scooter Range and Top Speed: रेंज और स्पीड को लेकर सिंपल एनर्जी का दावा है कि एक बार फुल चार्ज होने के बाद इस स्कूटर से 212 किलोमीटर की राइडिंग रेंज मिलती है और इस रेंज के साथ 105 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड भी मिलती है। Simple One electric scooter Electric Motor: सिंपल वन में 11.39 bhp की अधिकतम पावर और 72 Nm पीक टॉर्क वाली पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटर को जोड़ा गया है जो BLDC तकनीक पर आधारित है। Simple One electric scooter Performance: सिंपल वन की परफॉर्मेंस को लेकर कंपनी का दावा है कि यह इलेक्ट्रिक स्कूटर महज 2.77 सेकंड में 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड हासिल कर लेता है। Simple One electric scooter Brakes and Tyres: ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर के फ्रंट में 200mm का डिस्क ब्रेक और रियर व्हील में 190mm का डिस्क ब्रेक लगाया गया है। इसके साथ 90/90 R12 टायर्स को जोड़ा गया है। कंपनी दावा करती है कि ब्रेकिंग और टायर्स का यह कॉम्बिनेशन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर स्टैंडस्टिल से मात्र 27 मीटर में रुकने में मदद करता है। Simple One electric scooter Dimensions: सिंपल वन के डायमेंशन की बात करें तो इसे 1,900 mm लंबा, 758mm चौड़ा और 1,163 mm ऊंचा बनाया गया है। इस डायमेंशन के साथ 1,335 mm का व्हीलबेस मिलता है और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का कर्ब वेट 134 किलोग्राम है। Simple One electric scooter Features: सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर एक हाइटेक फीचर्स वाला स्कूटर है जिसमें ऑल-एलईडी लाइटिंग, 30-लीटर अंडरसीट स्टोरेज, स्वाइपेबल बैटरी, एक कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, फास्ट चार्जिंग और 7-इंच टीएफटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ओटीए अपडेट, जियो फेंसिंग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, व्हीकल ट्रैकिंग, राइड स्टैटिस्टिक्स और डॉक्यूमेंट स्टोरेज जैसे फीचर्स को दिया गया है।

