Shikhar Dhawan Car Collection: लग्जरी कारों के शौकीन है शिखर धवन, कलेक्शन में मौजूद हैं Range Rover से लेकर BMW तक की शानदार कार

Shikhar Dhawan Car Collection में प्रीमियम एसयूवी शामिल हैं जो महज 3 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल कर लेती हैं।

Shikhar Dhawan Car Collection में हाल ही में एक नई रेंज रोवर एसयूवी शामिल हुई है।

भारतीय क्रिकेटरों के पास यूनिक कारों के कलेक्शन रखना कोई नई बात नहीं है जिसमें हमने महेंद्र सिंह धोनी का ऑटोमोबाइल कलेक्शन, केएल राहुल की कारें और सचिन तेंदुलकर का गैरेज देखा है। सुर्खियों में आने वाले लेटेस्ट भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन (Indian Cricketer Shikhar Dhawan) हैं, जिन्होंने 4 करोड़ रुपये की कीमत वाली एक लक्जरी एसयूवी रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी को हाल ही में खरीदा है। इस आर्टिकल में आप जान लीजिए Shikhar Dhawan car collection की कंप्लीट डिटेल। Range Rover Autobiography रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी एक लग्जरी एसयूवी है जिसमें 13.1 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम और हीटिंग, कूलिंग और मसाज फंक्शन के साथ 24-तरफा पावर-एडजस्टेबल सीटें हैं। एसयूवी को पावर देने के लिए इसमें 3 इंजन का विकल्प दिया गया है। पहला इंजन 3.0-लीटर पेट्रोल, दूसरा इंजन 3.0-लीटर डीजल और तीसरा इंजन रेंज-टॉपिंग 4.4-लीटर ट्विन-टर्बो V8 शामिल है। सभी इंजन विकल्पों को 48-V माइल्ड हाइब्रिड मोटर से जोड़ा गया है। Range Rover Autobiography ऑटोबायोग्राफी हर तरह से एक लैंड रोवर है क्योंकि इसमें आठ फील्ड सेलेक्शन मोड के साथ कार निर्माता का टेरेन रिस्पॉन्स 2 सिस्टम मिलता है, जो लक्जरी एसयूवी को ऑफ-रोड ले जाने में सक्षम है। Range Rover Velar Range Rover Velar रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी के अलावा शिखर धवन के कार कलेक्शन में रेंज रोवर की एक और एसयूवी रेंज रोवर वेलार भी है जिसकी शुरुआती कीमत 89.41 लाख रुपये (एक्स शोरूम) है। वेलार में कंपनी ने दो इंजन के विकल्प दिए हैं जिसमें पहला इंजन 2.0-लीटर पेट्रोल और दूसरा 2.0-लीटर डीजल इंजन है, इन दोनों इंजन के साथ टॉर्क कनवर्टर गियरबॉक्स को जोड़ा गया है। Mercedes-Benz GLS Mercedes-Benz GLS शिखर धवन के कार कलेक्शन में तीसरी कार भी एसयूवी है जिसका नाम मर्सिडीज बेंज जीएलएस है। इस एसयूवी की शुरुआती कीमत 1.29 करोड़ रुपये (एक्स शोरूम) है। जीएलएस स्टिल्ट्स पर एस-क्लास है। यह साफ नहीं हो पाया है कि जीएलएस धवन के पास इस कार का कौन सा एडिशन है। BMW M8 BMW M8 शिखर धवन के कार कलेक्शन में अगली कार बीएमडब्ल्यू एम8 है जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 2.44 करोड़ रुपये है। BMW M8 4.4-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन मिलता है जो 591bhp की पावर और 750Nm का पीक टॉर्क जनरेट कर सकता है। कंपनी दावा करती है कि इस कार की टॉप स्पीड 249 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह कार महज 3 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर लेती है।

