Second Hand Maruti Alto 800 Under 80 Thousand

Hero Splendor Plus की कीमत में यहां मिल रही है Maruti Alto 800, जानें डील की डिटेल

Maruti Alto 800 की दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 3.54 लाख रुपये से लेकर 5.13 लाख तक जाती है।

Maruti Alto 800 माइलेज 22 किलोमीटर प्रति लीटर है। (फोटो- OLX)

Low Budget Cars की भारत के कार मार्केट में एक लंबी रेंज मौजूद है जिसमें सबसे सस्ती कार है मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की हैचबैक मारुति ऑल्टो 800 (Maruti Alto 800) जो अपनी कीमत के अलावा अपने साइज और माइलेज के चलते पिछले कई सालों से देश के मध्यवर्ग के बीच गहरी पैठ बना चुकी है। मारुति ऑल्टो 800 की दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 3.54 लाख रुपये से लेकर 5.13 लाख रुपये के बीच है। अगर आपके पास इस कार को खरीदने का बजट नहीं है तो यहां उन ऑफर्स की डिटेल जान सकते हैं जिसमें यह कार आपको हीरो मोटोकॉर्प (Hero Motocorp) की पॉपुलर बाइक हीरो स्प्लेंडर प्लस (Hero Splendor Plus) की कीमत यानी 80 से 90 हजार रुपये के बीच मिल जाएगी। Second Hand Maruti Alto 800 सेकंड हैंड मारुति ऑल्टो 800 पर पहला सस्ता ऑफर OLX वेबसाइट पर दिया जा रहा है। यहां मारुति ऑल्टो का 2010 मॉडल लिस्ट किया गया है जिसकी कीमत 80 हजार रुपये रखी गई है। इस कार के साथ कोई फाइनेंस प्लान नहीं मिल सकेगा। Used Maruti Alto 800 यूज्ड मारुति ऑल्टो 800 पर मिलने वाले ऑफर्स में दूसरी सस्ती डील QUIKR वेबसाइट पर मिल रही रही है। यहां ऑल्टो 800 का 2011 मॉडल लिस्ट किया गया है जिसका रजिस्ट्रेशन दिल्ली का है। इस कार की कीमत 1 लाख रुपये रखी गई है और इसके साथ कोई ऑफर या फाइनेंस प्लान नहीं मिलेगा। Maruti Alto 800 Second Hand मारुति ऑल्टो 800 सेकंड हैंड पर मिलने वाले सस्ते ऑफर्स में आज का तीसरा ऑफर CARTRADE वेबसाइट पर मिल रहा है। यहां लिस्ट की गई मारुति ऑल्टो का मॉडल 2012 है और इसके लिए 1.5 लाख रुपये कीमत रखी गई है। यहां से इस कार को खरीदने पर फाइनेंस प्लान भी मिल जाएगा।

