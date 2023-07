Second Hand Maruti Alto 800: Hero Splendor के दाम में यहां मिल रही है मारुति ऑल्टो 800, जानें कहां और क्या है ऑफर

Maruti Alto 800 पर मिलने वाले इन ऑफर्स को अलग अलग ऑनलाइन वेबसाइट से लिया गया है।

Maruti Alto 800 की दिल्ली में शुरुआती कीमत 3.54 लाख 5.13 लाख तक जाती है। (फोटो- CARTRADE)

भारत के ऑटोमोटिव सेक्टर में हैचबैक कारों की लंबी रेंज मौजूद है जिसमें कम बजट में ज्यादा माइलेज वाली कार से लेकर प्रीमियम डिजाइन और फीचर्स वाली कार मौजूद हैं। जिसमें आज हम बात कर रहे हैं देश की सबसे कम कीमत वाली कार मारुति ऑल्टो 800 के बारे में जो अपनी कीमत के अलावा अपनी माइलेज के लिए भी पसंद की जाती है और करीब 2 दशक से मार्केट में सबसे सस्ती कार होने का ताज पहने हुए है। Maruti Suzuki Alto 800 की एक्स शोरूम कीमत 3.54 लाख रुपये से शुरू होकर 5.13 लाख रुपये तक जाती है। अगर आप इस कार को पसंद करते हैं मगर इसे खरीदने के लिए बजट नहीं है, तो यहां इस कार के सेकंड हैंड मॉडल पर मिलने ऑफर्स डिटेल जान लीजिए जिसमें ये कार आपको आधी से भी आधी कीमत पर मिल सकती है। ये बजट इतना है जितने में आप शोरूम से हीरो स्प्लेंडर खरीद सकते हैं जिसकी एक्स शोरूम कीमत 74,396 से लेकर 75,811तक जाती है। सेकंड हैंड मारुति ऑल्टो 800 पर मिलने वाले इन ऑफर्स को अलग अलग ऑनलाइन वेबसाइट से लिया गया है जो सेकंड हैंड गाड़ियों को खरीदने-बेचने और उनकी लिस्टिंग करने का काम करती है। जिसमें आप पढ़ेंगे आज के सबसे सस्ते ऑफर्स की डिटेल। Second Hand Maruti Suzuki Alto 800 सेकंड हैंड मारुति ऑल्टो 800 पर आज की सबसे सस्ती डील OLX पर मिल रही है। यहां ऑल्टो का 2010 मॉडल लिस्ट किया गया है जिसकी कीमत 80 हजार रुपये रखी गई है। इस कार का रजिस्ट्रेशन दिल्ली का है और दूसरे राज्य के ग्राहक को ट्रांसफर के लिए सेलर की तरफ से एनओसी निकलवा कर दी जाएगी। इसके अलावा इस कार पर कोई ऑफर या प्लान नहीं मिलेगा। Used Maruti Suzuki Alto 800 यूज्ड मारुति ऑल्टो 800 पर मिलने वाली दूसरी सस्ती डील CARTRADE वेबसाइट पर लिस्ट की गई है। यहां ऑल्टो का 2012 मॉडल लिस्ट किया या है जिसकी कीमत 1.25 लाख रुपये रखी गई है। इस का रजिस्ट्रेशन दिल्ली का है और इसमें सीएनजी किट लगी हुई है जिसे बाहर से लगवाने पर करीब 50 हजार रुपये का खर्च आता है। Maruti Suzuki Alto 800 Second Hand मारुति सुजुकी ऑल्टो 800 के सेकंड हैंड मॉडल पर आज की तीसरी और आखिरी सस्ती डील QUIKR वेबसाइट पर मिल रही है। यहां गुरुग्राम रजिस्ट्रेशन वाली

ऑल्टो का 2024 मॉडल लिस्ट किया गया है जिसकी कीमत 2 लाख रुपये रखी गई है। सेलर की तरफ से इस कार में सीएनजी किट, एम्प्लीफायर और बेस ट्यूब को लगाया गया है जिसकी मार्केट में कीमत करीब 1 लाख रुपये है। Jansatta Expert Advice Maruti Suzuki Alto 800 के सेकंड हैंड मॉडल पर मिलने वाले इन ऑफर्स की डिटेल पढ़ने के बाद आप अपने बजट और पसंद के हिसाब से किसी भी विकल्प को चुन सकते हैं। मगर किसी भी कार की डील ऑनलाइन करने से पहले उसकी असली कंडीशन और पेपर्स की जांच जरूर कर लें वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है।

