Hero HF Deluxe की माइलेज 83 kmpl, जानें इसे मात्र 15 हजार में खरीदने के ऑफर की डिटेल

Hero HF Deluxe की दिल्ली में शुरुआती कीमत 60,760 रुपये से लेकर 67,908 रुपये तक (एक्स शोरूम) है।

Best Mileage Bike होने का दावा करने वाली तमाम बाइक टू व्हीलर सेगमेंट में मौजूद हैं जिसमें हीरो मोटोकॉर्प से लेकर बजाज ऑटो तक की बाइक बड़ी संख्या में मौजूद हैं। जिसमें आज हम बात कर रहे हैं हीरो एचएफ डीलक्स (Hero HF Deluxe) के बारे में जो 100cc सेगमेंट में सबसे कम कीमत में मिलने वाली बाइक में से एक है। इस बाइक को कीमत के अलावा इसके हल्के वजन और माइलेज के लिए पसंद किया जाता है। अगर आप इस माइलेज को शोरूम से खरीदते हैं तो इसके लिए आपको 60,760 रुपये से लेकर 67,908 रुपये तक खर्च करने होंगे। अगर आपके पास इतना बजट नहीं है बिना देर किए यहां पढ़ लीजिए उन ऑफर्स के बारे में जिसमें हीरो एचएफ डीलक्स का सेकंड हैंड मॉडल आपको आधी से भी आधी कीमत पर फाइनेंस प्लान के साथ मिल सकता है। हीरो एचएफ डीलक्स के सेकंड हैंड मॉडल्स पर मिलने वाले इन ऑफर्स को अलग अलग ऑनलाइन वेबसाइट से लिया गया है जो सेकेंड हैंड गाड़ियों को खरीदने-बेचने और उनकी लिस्टिंग का काम करती हैं। जिसमें आप जानेंगे आज के तीन बेस्ट ऑफर्स की डिटेल। Second Hand Hero HF Deluxe सेकंड हैंड हीरो एचएफ डीलक्स पर मिलने वाली पहली डील OLX वेबसाइट पर मिल रही है। इस बाइक का दिल्ली रजिस्ट्रेशन वाला 2012 डल बिक्री के लिए लिस्ट किया गया है जिसकी कीमत 15 हजार रुपये रखी गई है। इस बाइक को खरीदने पर ग्राहक को कोई फाइनेंस प्लान या दूसरा ऑफर नहीं मिलेगा। Used Hero HF Deluxe यूज्ड हीरो एचएफ डीलक्स पर को कम बजट में खरीदने का दूसरा सस्ता ऑफर QUIKR वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। यहां इस बाइक का 2014 मॉडल पोस्ट किया गया है जिसकी कीमत 20 हजार रुपये रखी गई है। सेलर की तरफ से इस बाइक के साथ को दूसरी डील नहीं दी जाएगी। Also Read Simple One Electric Scooter की डिलीवरी चालू, जानें इस स्कूटर की रेंज, टॉप स्पीड, फीचर्स और कीमत Hero HF Deluxe Second Hand हीरो एचएफ डीलक्स सेकंड हैंड मॉडल पर आज की तीसरी और आखिरी डील BIKES4SALE वेबसाइट पर लिस्ट किया गया है। यहां इस बाइक का दिल्ली नंबर वाला 2015 मॉडल बिक्री के लिए रखा गया है। इस बाइक की कीमत 25000 हजार रुपये रखी गई है और इस बाइक को खरीदने पर ग्राहक को फाइनेंस प्लान भी मिल जाएगा। Also Read EV Buying Guide: Bounce Infinity E1 Electric Scooter की रेंज के साथ जानें कीमत, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन Jansatta Expert Advice सेकंड हैंड हीरो एचएफ डीलक्स के इन ऑफर्स को पढ़ने के बाद आप अपनी जरूरत और पसंद के हिसाब से किसी भी विकल्प को खरीद सकते हैं। मगर ऑनलाइन पेमेंट या डील करने से पहले आप बाइक की कंडीशन अच्छी तरह जांच लें वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है।

