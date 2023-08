बस 20 हजार के बजट में यहां मिल रही है Bajaj Pulsar 150, शोरूम जाएंगे तो खर्च होंगे 1 लाख से ज्यादा, पढ़ें क्या है ऑफर

Bajaj Pulsar 150 की दिल्ली में शुरुआती कीमत 1.17 लाख रुपये से लेकर 1.20 लाख रुपये तक (एक्स शोरूम) है। जिसे आप यहां बताए गए ऑफर्स के जरिए बहुत कम कीमत पर खरीद सकते हैं।

Second hand Bajaj Pulsar 150 पर मिलने वाले इन ऑफर्स को अलग अलग ऑनलाइन वेबसाइट से लिए गए हैं। (फटो- OLX)

Follow us on



instagram

telegram