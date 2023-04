Sachin Tendulkar car collection: मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को है कारों से प्यार, Ferrari से लेकर Maruti 800 तक ऐसा है स्पेशल कार कलेक्शन

Sachin Tendulkar Car Collection में कारों की लंबी रेंज मौजूद है जिसमें भारत की पहली फैमिली कार मारुति 800 से लेकर रेसिंग ट्रैक पर फर्राटा भरने वाली फेरारी भी शामिल है।

Sachin Tendulkar को सिर्फ कार कलेक्शन का शौक नहीं है बल्कि वो अक्सर इन्हें चलाते हुए भी स्पॉट किए जाते हैं।

Sachin Tendulkar को सर्वकालिक महान क्रिकेटरों में से एक माना जाता है। ‘क्रिकेट के भगवान’ या ‘मास्टर ब्लास्टर’ कहे जाने वाले इस खेल में उनकी उपलब्धियां और रिकॉर्ड उनकी प्रतिभा, कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रमाण हैं। यह कोई रहस्य नहीं है कि सचिन तेंदुलकर कारों से प्यार करते हैं और इस प्यार के चलते ही वो एक उत्साही कार कलेक्टर भी हैं। मास्टर ब्लास्टर 50 साल के हो चुके हैं तो इस मौके पर यहां जान लीजिए उनके लेटेस्ट कार कलेक्शन पर जिसमें लग्जरी सेडान, एसयूवी और सुपरकार से लेकर विनम्र मारुति 800 तक शामिल हैं। Sachin Tendulkar car collection: Maruti 800 Maruti 800 अधिकांश अन्य भारतीयों की तरह, सचिन तेंदुलकर की पहली कार भी एक मारुति 800 थी जिसे उन्होंने 1980 के दशक के अंत में खरीदा था। अब, अपने गैरेज में कुछ गंभीर रूप से तेज सुपर कार और लग्जरी सेडान होने के बावजूद, वह अब भी प्रतिष्ठित मारुति 800 के मालिक हैं, शायद भावनात्मक जुड़ाव के कारण। BMW i8 Also Read Auto Climate Control फीचर वाली टॉप 3 कार, जो कम बजट में आपके लिए बन सकती हैं बेस्ट ऑप्शन BMW i8 मास्टर ब्लास्टर के गैरेज में मौजूद कई बीएमडब्ल्यू में से एक आई8 है। बीएमडब्ल्यू i8 बवेरियन कार निर्माता की एक फैंसी हाइब्रिड स्पोर्ट्स कार है। इसे भारत में 2015 में 2.29 करोड़ रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। सचिन तेंदुलकर इस आयातित बेशकीमती संपत्ति के मालिक हैं और हाल ही में इसे मॉडिफाई भी किया गया है। BMW M6 Gran Coupe Also Read Maruti Suzuki Eeco CNG की माइलेज 26km, जो मिल सकती है 70 हजार की डाउन पेमेंट देकर, ये रहा आसान फाइनेंस प्लान BMW M6 Gran Coupe BMW M6 Gran Coupe कंपनी की शानदार 4-डोर कूपे, 6-सीरीज Gran Coupe का हाई-परफॉर्मेंस वर्जन है। इसे भारत में 2014 में 1.75 करोड़ रुपये के एक्स-शोरूम में लॉन्च किया गया था। कंपनी ने पहली BMW M6 ग्रैन कूपे खुद सचिन को सौंपी गई थी। Ferrari 360 Modena Ferrari 360 Modena सूची में अगली कार हमारे पास एक बहुत ही खास फेरारी 360 मोडेना है। फॉर्मूला वन चैंपियन माइकल शूमाकर ने तेंदुलकर को 2002 में अपना 29वां टेस्ट शतक बनाने के लिए फेरारी 360 गिफ्ट की थी। सचिन की फरारी को ‘फेरारी की सवारी’ नाम की एक बॉलीवुड फिल्म में भी दिखाया गया था और उन्होंने इसे 2011 में बेच दिया था। BMW M5 30 Jahre edition BMW M5 30 Jahre edition सचिन तेंदुलकर बीएमडब्ल्यू एम5 30 जहरे एडिशन के मालिक हैं। इस स्पेशल एडिशन स्पोर्ट्स सेडान को M5 के 30 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए बनाया गया था। इसका उत्पादन विश्व स्तर पर सिर्फ 300 यूनिट तक सीमित था। BMW X5 M BMW X5 M मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के गैराज में BMW X5 M एक और फैंसी SUV है. X5 के इस एडिशन को सचिन के लिए एक्सपोर्ट किया गया था क्योंकि यह आधिकारिक तौर पर तब भारत में बेचा नहीं गया था। BMW X5 M एक दमदार मस्कुलर SUV है। Porsche 911 Turbo S Porsche 911 Turbo S सचिन तेंदुलकर ने हाल ही में एक पोर्श 911 टर्बो एस खरीदी है। उनकी 911 स्पोर्ट्स कार को ब्लैक कलर थीम में तैयार किया गया है और इसमें ग्रे मिक्स अलॉय व्हील हैं। टर्बो एस भारत में पोर्श 911 श्रृंखला का सबसे महंगा एडिशन है और इसकी कीमत 3.13 करोड़ रुपये, एक्स-शोरूम है। BMW 5 Series, 7 Series BMW 5 Series, 7 Series बीएमडब्ल्यू 5 सीरीज और फ्लैगशिप 7 सीरीज बीएमडब्ल्यू मार्के पहने हुए मास्टर ब्लास्टर के स्वामित्व वाली अन्य लग्जरी सेडान हैं। गौरतलब है कि सचिन तेंदुलकर बीएमडब्ल्यू इंडिया के ब्रांड एंबेसडर हैं। Nissan GT-R Egoist edition Nissan GT-R Egoist edition अंत में, इस सूची में आखिरी वाली कार निसान जीटी-आर ईगोइस्ट एडिशन है। ध्यान रहे, यह नियमित निसान जीटी-आर नहीं है क्योंकि एगोइस्ट संस्करण को इस सुपरकार के ‘लग्जरी’ संस्करण के रूप में पेश किया गया था। विश्व स्तर पर केवल 43 कारें बनाई गईं और यह भारत में एकमात्र है। सचिन ने अपनी फरारी 360 मोडेना को बेचने के बाद यह कार खरीदी थी। https://www.jansatta.com/blank.html

