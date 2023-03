New EV launch: Ryder SuperMax इलेक्ट्रिक स्कूटर हुआ लॉन्च, जानें कीमत, रेंज, टॉप स्पीड, बैटरी और फीचर्स की डिटेल

EV startup Gemopai ने सुपरमैक्स राइडर इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया है जिसकी बुकिंग विंडो कंपनी ने ओपन कर दी है।

Ryder SuperMax Electric Scooter 10 मार्च में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। (फोटो- GEMOPAI ELECTRIC)

Electric two wheeler segment में एक नए इलेक्ट्रिक स्कूटर राइडर सुपरमैक्स (Ryder SuperMax)की एंट्री हुई है जिसे नोएडा स्थित इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप जेमोपाई (Gemopai) ने लॉन्च किया है। स्टार्टअप का दावा है कि एडवांस फीचर्स से लोड किया गया है। Ryder SuperMax Electric Scooter कीमत कितनी है ? जेमोपाई (Gemopai) ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को 79,999 रुपये का शुरुआती कीमत (एक्स शोरूम) के साथ मार्केट में उतारा है। Ryder SuperMax Electric Scooter बैटरी और मोटर पावर राइडर सुपरमैक्स में कंपनी ने 1.8 kWh क्षमता वाला पोर्टेबल बैटरी पैक लगाया है जिसके साथ BLDC तकनीक पर आधारित हब मोटर को जोड़ा गया है जो 2.7 KW की अधिकतम शक्ति प्रदान करता है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी AIS-156 के अनुरूप है। इस बैटरी के साथ कंपनी ने नॉर्मल होम चार्जर का विकल्प दिया है। Ryder SuperMax Electric Scooter राइडिंग रेंज और टॉप स्पीड जेमोपाई (Gemopai) दावा करती है कि एक बार फुल चार्ज होने के बाद ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 100 किलोमीटर की रेंज देता है और इस रेंज के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड मिलती है। Ryder SuperMax Electric Scooter ब्रेकिंग सिस्टम राइडर सुपरमैक्स इलेक्ट्रिक स्कूटर के फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक को लगाया गया है जिसके साथ कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम को जोड़ा गया है। Also Read EV Buying Guide: TVS iQube खरीदने से पहले यहां जानें कीमत, रेंज और फीचर्स की डिटेल Ryder SuperMax Electric Scooter फीचर्स और स्पेसिफिकेशन ईवी स्टार्टअप जेमोपाई (Gemopai) ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर राइडर सुपरमैक्स में मिलने वाले फीचर्स में Gemopai Connect ऐप की कनेक्टिविटी शामिल है जो इस स्कूटर को कनेक्ट रखता है। इस ऐस बेस्ड फीचर से स्कूटर की बैटरी, स्पीड अलर्ट, सर्विस रिमाइंडर के अलावा कई अन्य रियल टाइम मॉनिटरिंग अपडेट शामिल हैं। Ryder SuperMax Electric Scooter कलर ऑप्शन जेमोपाई (Gemopai) ने राइडर सुपरमैक्स को छह आकर्षक कलर ऑप्शन के साथ मार्केट में उतारा है जिसमें पहला कलर जैज़ी नियॉन, दूसरा इलेक्ट्रिक ब्लू, तीसरा ब्लेजिंग रेड, चौथा स्पार्कलिंग व्हाइट,पांचवा ग्रेफाइट ग्रे और छठा कलर फ्लोरेसेंट येलो है। Also Read EV buying guide: सिंगल चार्ज में 165 km रेंज का दावा करता है Hero Vida V1, जानें कीमत, बैटरी पैक, टॉप स्पीड और फीचर्स Ryder SuperMax Electric Scooter कब शुरू होगी बिक्री ईवी स्टार्टअप जेमोपाई (Gemopai) के मुताबिक, राइडर सुपर मैक्स 10 मार्च से देश भर के सभी जेमोपाई शोरूम में उपलब्ध होगा और ग्राहक स्कूटर को कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं।

पढें ऑटो न्यूज़ (Automobile News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram