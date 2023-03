RRR starrer Jr NTR car collection: जूनियर एनटीआर हैं कारों के शौकीन, उनके कार कलेक्शन में मौजूद हैं लेम्बोर्गिनी से लेकर पोर्श 718 तक कई लग्जरी गाड़ियां

Jr NTR car collection में Porsche 718 Cayman से लेकर Lamborghini Urus तक कई सुपर कार मौजूद हैं।

Jr NTR को न सिर्फ सुपर कार का शौक है बल्कि उनको अक्सर ड्राइव करते हुए भी स्पॉट किया जाता है।

RRR Film इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है जिसने ‘नाटू नाटू’ गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल लॉन्ग कैटेगरी का प्रतिष्ठित ऑस्कर अवॉर्ड जीता। आरआरआर (RRR)की स्टार कास्ट में तेलुगु सुपरस्टार राम चरण (Telugu superstars Ram Charan)और जूनियर एनटीआर ( Jr NTR) शामिल हैं। नंदमुरी तारक रामा राव जूनियर (Nandamuri Taraka Rama Rao Jr)जिन्हें जूनियर एनटीआर ( Jr NTR) के नाम से जाना जाता है, एक प्रसिद्ध तेलुगू अभिनेता हैं। जूनियर एनटीआर जितना प्रेम एक्टिंग के करते हैं उतना ही प्रेम उनको कारों से भी है जिसका सबूत है जूनियर एनटीआर का कार कलेक्शन ( Jr NTR Car Collection) जिसमें शामिल हैं सुपर कार्स और एसयूवी। अगर आप भी जूनियर एनटीआर ( Jr NTR) को और उनकी एक्टिंग को पसंद करते हैं तो यहां जान लीजिए आरआरआर-स्टारर जूनियर एनटीआर कार कलेक्शन (RRR-starrer Jr NTR’s car collection)की कंप्लीट डिटेल। RRR-starrer Jr NTR’s car collection RRR-starrer Jr NTR’s car collection Jr NTR Lamborghini Urus लेम्बोर्गिनी उरुस एक बहुत लोकप्रिय सुपर एसयूवी है जिसे फिल्म अभिनेताओं से लेकर बिजनेस टायकून तक कई मशहूर हस्तियों ने अपने पास रखा है। जूनियर एनटीआर ने अगस्त 2021 में एक लेम्बोर्गिनी यूरस ग्रेफाइट कैप्सूल खरीदी थी उस समय, यह भारत में पहली यूरस ग्रेफाइट कैप्सूल थी। इस लग्जरी एसयूवी को 3.16 करोड़ रुपये एक्स-शोरूम में खरीदा गया था। एनटीआर ने अपने उरुस के लिए एक फैंसी नंबर प्लेट के लिए 17 लाख रुपये खर्च किए, जो ‘9999’ के साथ समाप्त होता है। Jr NTR Mercedes-Benz GLS Jr NTR Mercedes-Benz GLS इसके बाद, हमारे पास इस सूची में मर्सिडीज-बेंज जीएलएस है। NTR के पास एक GLS 350d है जो वास्तव में इस जर्मन लग्जरी कार निर्माता की प्रमुख सात-सीटर SUV के ओल्ड जनरेशन एडिशन के साथ पेश की गई थी। 2016 में लॉन्च होने पर मर्सिडीज-बेंज जीएलएस 350डी की एक्स-शोरूम कीमत 80.38 लाख रुपये थी। इसमें 3.0-लीटर वी6 डीजल इंजन मिलता है जो 258 बीएचपी विकसित करता है और 9-स्पीड एटी के साथ आता है। Jr NTR Range Rover Vogue Jr NTR Range Rover Vogue जूनियर एनटीआर के गैरेज में रेंज रोवर वोग एक और फैंसी लग्जरी स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल है। वह वास्तव में जूनियर एनटीआर 1.85 करोड़ रुपये के वोग के पुराने एडिशन के मालिक है। इस एसयूवी के लिए भी उन्होंने फैंसी ‘9999’ नंबर लिया हुआ है। वर्तमान में, नई जनरेशन की रेंज रोवर वोग की कीमत भारत में 2.31 करोड़ रुपये, एक्स-शोरूम से शुरू होती हैं। Jr NTR BMW 7-Series Jr NTR BMW 7-Series RRR के इस सुपरस्टार जूनियर एनटीआर को अक्सर BMW 7 Series में घूमते हुए देखा जाता है। नंदामुरी तारक रामा राव जूनियर (Nandamuri Taraka Rama Rao Jr) के पास अपने गैरेज में अपनी सिग्नेचर ‘9999’ नंबर प्लेट के साथ एक ऑल-ब्लैक बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज लग्जरी लिमोसिन है। जबकि जूनियर एनटीआर पिछली पीढ़ी की बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज के मालिक हैं, नई पीढ़ी के मॉडल की कीमत वर्तमान में 1.70 करोड़ रुपये, एक्स-शोरूम है। Jr NTR Porsche 718 Cayman Jr NTR Porsche 718 Cayman जूनियर एनटीआर के कार कलेक्शन में अंतिम कार पोर्श 718 केमैन है। जूनियर एनटीआर काले रंग की इस आकर्षक दिखने वाली स्पोर्ट्स कार के मालिक हैं। पोर्श 718 केमैन एक दो दरवाजों वाली प्रदर्शन मशीन है। पोर्शे ने हाल ही में भारत में नई 718 केमैन जीटी4 आरएस लॉन्च की है और इसकी एक्स-शोरूम कीमत 2.54 करोड़ रुपये है। यह महज 3.4 सेकेंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है।

पढें ऑटो न्यूज़ (Automobile News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram