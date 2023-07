Royal Enfield Upcoming 5 Motorcycles: Himalayan 450 से लेकर Scrambler 650 तक, रॉयल एनफील्ड लॉन्च करेगी ये पांच मोटरसाइकिल

Royal Enfield 2025 तक अपनी पांच नई मोटरसाइकिल मार्केट में उतारेगी जिसमें 350cc से लेकर 750cc तक के इंजन वाली होंगी।

Royal Enfield सबसे पहले हिमालयन 450 को मार्केट में उतारेगी।

Royal Enfield ने अपनी अपकमिंग एडवेंचर बाइक हिमालयन 450 का टीजर जारी किया था जो उन पांच मोटरसाइकिल में से एक है जिन्हें कंपनी एक एक करके 2025 तक भारत के घरेलू मार्केट में उतारने वाली है। इस आर्टिकल में आप जान लीजिए उन रॉयल एनफील्ड की उन पांच बाइकों की डिटेल जिन्हें बहुत जल्द लॉन्च किया जाना है। Royal Enfield Himalayan 450 अपकमिंग रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 ही वो बाइक है जिसे कंपनी सबसे पहले मार्केट में उतारने की तैयारी कर रही है। इस एडवेंचर बाइक का मुकाबला केटीएम 390 एडवेंचर और बीएमडब्ल्यू जी 310 जीएस जैसी प्रीमियम एडवेंचर बाइक के साथ होना है। उम्मीद की जा सकती है कि रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 मोटरसाइकिल अपने मौजूदा मॉडल से ज्यादा पावरफुल होगी जिसमें 450cc का सिंगल सिलेंडर इंजन दिया जाएगा जो लिक्विड कूल्ड तकनीक पर आधारित होगा और इस इंजन के साथ 6 स्पीड गियरबॉक्स को जोड़ा गया है। Royal Enfield Bullet रॉयल एनफील्ड बुलेट कंपनी की सबसे पुरानी और पॉपुलर बाइकों में से एक है जो अपने डिजाइन के चलते मार्केट में टिकी हुई है। यह मॉडल सबसे लंबे समय तक लगातार उत्पादन में रहने वाली मोटरसाइकिल का रिकॉर्ड भी रखता है। रॉयल एनफील्ड निश्चित रूप से इस विरासत को बरकरार रखना चाहेगी और कंपनी वर्तमान में जे-सीरीज प्लेटफॉर्म पर आधारित एक नई बुलेट 350 मोटरसाइकिल विकसित कर रही है। उम्मीद है कि यह आगामी रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल 2024 के मध्य में लॉन्च होगी। Royal Enfield Himalayan 650 रॉयल एनफील्ड को 650cc पैरेलल-ट्विन इंजन वाली एडवेंचर बाइक पर भी काम कर रही है जो लंबी दूरी का एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल खोजने वालों के लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मोटरसाइकिल अभी प्रोडक्शन के पहले स्टेज में है और रॉयल एनफील्ड इस बाइक को कई बड़े बदलावों के साथ मार्केट में पेश करेगी। Also Read Upcoming Royal Enfield Himalayan 450 Top 5 Things: अपकमिंग रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 की वो 5 बातें जो आपको पता होनी चाहिए Royal Enfield Scrambler 650 रिपोर्ट्स के मुताबिक, रॉयल एनफील्ड अपनी इंटरसेप्टर 650cc पर आधारित एक स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल को डेवलप कर रही है जिसके लिए उम्मीद की जा रही है कि इस मोटरसाइकिल के डुअल पर्सनालिटी के चलते युवाओं के बीच खासा पसंद किया जाएगा। Also Read Triumph Scrambler 400X के मुकाबले कैसी हैं Royal Enfield Scram 411 और Yezdi Scrambler, पढ़ें इंजन से लेकर स्पेसिफिकेशन तक की कंपेयर रिपोर्ट Royal Enfield Classic 650 हाल ही में, रॉयल एनफील्ड क्लासिक मोटरसाइकिल के 650cc संस्करण की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो गईं। ऐसा लगता है कि यह मोटरसाइकिल अभी भी अपने विकास कार्यक्रम के शुरुआती चरण में है। ऐसे में, हमें उम्मीद है कि यह मोटरसाइकिल 2025 या उसके बाद लॉन्च होगी।

