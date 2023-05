Royal Enfield Super Meteor 650 Price Hike: रॉयल एनफील्ड सुपर मिटियोर 650 को खरीदना हुआ महंगा, जानें नई और पुरानी कीमत की डिटेल

Royal Enfield Super Meteor 650 को कंपनी ने तीन वेरिएंट के साथ मार्केट में उतारा है। इसमें पहला वेरिएंट Astral, दूसरा Interstellar और तीसरा Celestial वेरिएंट है।

Royal Enfield Super Meteor 650 में डबल डिस्क ब्रेक के साथ डुअल एबीएस को लगाया गया है।

Royal Enfield ने इस साल जनवरी में बहुप्रतीक्षित Super Meteor 650 को लॉन्च किया था। क्रूजर बाइक सेगमेंट में पेश की गई यह बाइक भारत में कंपनी की प्रमुख मोटरसाइकिल है। ताजा अपडेट के अनुसार, आधिकारिक लॉन्च के पांच महीने के अंदर ही रॉयल एनफील्ड ने सुपर मिटियोर 650 की कीमतों में पहली बार बढ़ोतरी की है। अगर आप Royal Enfield Super Meteor 650 को पसंद करते हैं तो यहां जान लीजिए इस बाइक की बढ़ी हुई कीमत के साथ इंजन, माइलेज, ब्रेकिंग सिस्टम की कंप्लीट डिटेल। Royal Enfield Super Meteor 650: नई कीमत बनाम पुरानी कीमत Super Meteor 650 variant New price Old price Difference Astral Rs 3.54 lakh Rs 3.49 lakh Rs 5,000 Interstellar Rs 3.69 lakh Rs 3.64 lakh Rs 5,000 Celestial Rs 3.84 lakh Rs 3.79 lakh Rs 5,000 Royal Enfield Super Meteor 650 New vs old price जैसा कि उपरोक्त तालिका में देखा जा सकता है, सुपर उल्का 650 के सभी वेरिएंट 5,000 रुपये महंगे हो गए हैं। रॉयल एनफील्ड सुपर उल्का 650 को तीन वेरिएंट्स में पेश कर रहा है, जैसे कि एस्ट्रल, इंटरस्टेलर और सेलेस्टियल। इसकी कीमत अब 3.54 लाख रुपये से लेकर 3.84 लाख रुपये, एक्स-शोरूम तक है। Royal Enfield Super Meteor 650: इंजन और गियरबॉक्स रॉयल एनफील्ड सुपर मिटियोर 650 को पावर देने के लिए इसमें 650cc का पैरेलल-ट्विन, एयर और ऑयल-कूल्ड फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन दिया गया है जो 46.3 bhp और 52.3 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स को जोड़ा गया है। Also Read Bajaj Auto नए अवतार में रिलॉन्च करेगी Avenger 220 Street, जानें क्या हो सकते हैं इंजन, डिजाइन और स्पेसिफिकेशन Royal Enfield Super Meteor 650: फीचर्स फीचर्स की बात करें तो सुपर मिटियोर 650 में एक ट्विन-पॉड सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, लो-स्लंग सीट, साइड पैनल में एक यूएसबी पोर्ट, एक एलईडी हेडलाइट और टेल लैंप भी को दिया गया है। Also Read Upcoming Royal Enfield Motorcycles: 2023-24 के दौरान लॉन्च होंगी रॉयल एनफील्ड की ये पांच मोटरसाइकिल Royal Enfield Super Meteor 650: सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम सुविधाओं के संदर्भ में, सुपर उल्का 650 को RE के नए ट्रिपर नेविगेशन सिस्टम के साथ एक ट्विन-पॉड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। यह 43 मिमी यूएसडी फ्रंट फोर्क्स और रियर में डुअल स्प्रिंग-लोडेड शॉक एब्जॉर्बर को स्पोर्ट करता है। ब्रेकिंग ड्यूटी डिस्क ब्रेक द्वारा दोनों छोर पर की जाती है और इसे मानक के रूप में डुअल-चैनल ABS मिलता है।

