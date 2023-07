Norton Combat ने भारत में रजिस्टर किया ट्रेडमार्क, लॉन्च हो सकती है Royal Enfield को टक्कर देने वाली हैवी इंजन मोटरसाइकिल

Norton Combat ब्रिटिश मोटरसाइकिल निर्माता है जिसका हाल ही में टीवीएस मोटर ने अधिग्रहण किया है।

Norton Combat भारत में 250 से 700cc इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिल लॉन्च कर सकती है जो रॉयल एनफील्ड को टक्कर देंगी। ( सांकेतिक फोटो)

पढ़ें ऑटो न्यूज़ (Automobile News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram