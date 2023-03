Royal Enfield Hunter 350 Vs TVS Ronin: कीमत, इंजन और माइलेज में कौन है ज्यादा बेहतर क्रूजर बाइक, जानें यहां

Bike Compare Report में आज जान लीजिए Royal Enfield Hunter 350 Vs TVS Ronin में कौन सी क्रूजर बाइक हो सकती है आपके लिए कम बजट में ज्यादा माइलेज का विकल्प।

Royal Enfield Hunter 350 Vs TVS Ronin में जो सबसे बड़ा अंतर है वो माइलेज और इंजन का है। (फोटो- ROYAL ENFIELD, BIKEWALE)

Cruiser bike segment एक प्रीमियम बाइक सेगमेंट है जिसमें हाल ही में कई नई बाइक लॉन्च हुई हैं इनमें रॉयल एनफील्ड से लेकर टीवीएस मोटर तक की क्रूजर बाइक शामिल हैं। जिसमें हम बात कर रहे हैं इस सेगमेंट की दो प्रीमियम बाइक के बारे में जो कम कीमत के चलते पसंद की जा रही हैं। Bike Compare Report में आज हमारे पास है Royal Enfield Hunter 350 Vs TVS Ronin जिसमें आप जानेंगे इन दोनों बाइक की कीमत से लेकर माइलेज तक कंप्लीट डिटेल ताकि आप अपने लिए एक सही क्रूजर बाइक चुन सकें। Royal Enfield Hunter 350 Vs TVS Ronin कीमत में अंतर रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की एक्स शोरूम कीमत 1.50 लाख रुपये से शुरू होकर टॉप मॉडल में 1.72 लाख रुपये तक हो जाती है। टीवीएस रोनिन की बात करें तो इस इसकी कीमत 1.49 लाख रुपये से शुरू होकर 1.71 लाख रुपये तक जाती है। कीमत के मामले में टीवीएस रोनिन करीब 1 हजार रुपये रॉयल एनफील्ड हंटर से सस्ती है। Royal Enfield Hunter 350 Vs TVS Ronin इंजन किसका दमदार रॉयल एनफील्ड हंटर में 349.34 सीसी का सिंगल सिलेंडर वाला इंजन दिया है। यह इंजन 20.4 पीएस की पावर और 27 एनएम पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ 5 स्पीड गियरबॉक्स को जोड़ा गया है। टीवीएस रोनिन में में कंपनी ने सिंगल सिलेंडर वाला 225.9 सीसी का इंजन लगाया है जो 20.4 पीएस की पावर और 19.93 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ 5 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। रॉयल एनफील्ड हंटर का इंजन अपनी विरोधी टीवीएस रोनिन से ज्यादा क्षमता वाला है जिसका पीक टॉर्क ज्यादा है लेकिन पावर के मामले में दोनों इंजन एक समान हैं। Also Read EV Buying Guide: River Indie इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने से पहले यहां जानें कीमत से लेकर फीचर्स तक कंप्लीट डिटेल Royal Enfield Hunter 350 Vs TVS Ronin माइलेज किसकी ज्यादा है ? माइलेज को लेकर रॉयल एनफील्ड का दावा करती है हंटर 350 एक लीटर पेट्रोल पर 38 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है और जबकि टीवीएस रोनिन की माइलेज को लेकर कंपनी का दावा है कि ये बाइक 42.95 किलोमीटर की माइलेज देती है। Also Read बड़ा दांव खेलने की तैयारी में होंडा, भारत में लॉन्च करेगा 350cc इंजन वाला Honda Forza मैक्सी स्कूटर दोनों कंपनियों के दावे को सही माना जाए तो टीवीएस रोनिन अपनी कंपटीटर रॉयल एनफील्ड हंटर से एक लीटर पेट्रोल पर करीब 5 किलोमीटर ज्यादा माइलेज देती है। Royal Enfield Hunter 350 Vs TVS Ronin ब्रेकिंग सिस्टम में कौन बेहतर रॉयल एनफील्ड हंटर में कंपनी ने डबल डिस्क ब्रेक साथ सिंगल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम दिया है। टीवीएस रोनिन में भी कंपनी ने दोनों व्हील में डिस्क ब्रेक का कॉम्बिनेशन दिया है जिसके साथ सिंगल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम को जोड़ा गया है।

