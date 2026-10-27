Royal Enfield Himalayan 750: रॉयल एनफील्ड की नई एडवेंचर टूरिंग बाइक हिमालयन 750 (Himalayan 750) को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। कंपनी ने इस अपकमिंग मोटरसाइकिल का पहला आधिकारिक टीजर जारी कर दिया है। टीजर में मिलान, इटली के लोकेशन कोऑर्डिनेट्स दिखाई देते हैं, जिससे साफ संकेत मिलता है कि बाइक को नवंबर में होने वाले EICMA 2026 मोटरसाइकिल शो में पेश किया जाएगा।

नई बाइक में 750cc का पैरेलल-ट्विन इंजन मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, लंबी दूरी की राइडिंग को ध्यान में रखते हुए क्रूज कंट्रोल, TFT डिस्प्ले और एडजस्टेबल सस्पेंशन जैसे फीचर्स भी दिए जा सकते हैं। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसके फाइनल स्पेसिफिकेशन, कीमत और भारत में लॉन्च की तारीख का खुलासा नहीं किया है।

EICMA 2026 में दिखेगी नई Himalayan 750

रॉयल एनफील्ड के टीजर में बाइक की पूरी झलक नहीं दिखाई गई है, लेकिन इसमें इस्तेमाल किए गए लोकेशन कोऑर्डिनेट्स इटली के मिलान शहर की ओर इशारा करते हैं। इसी शहर में हर साल EICMA मोटरसाइकिल शो आयोजित किया जाता है। ऐसे में माना जा रहा है कि कंपनी इस इवेंट में हिमालयन 750 का प्रोडक्शन मॉडल या उसका फाइनल वर्जन पेश करेगी।

EICMA 2026 का आयोजन 3 से 8 नवंबर के बीच होना है। इस मोटरसाइकिल को पहली बार 2025 के EICMA शो में प्रोटोटाइप के रूप में दिखाया गया था। अब नया टीजर इसके ग्लोबल डेब्यू की तैयारी का संकेत देता है।

Royal Enfield Himalayan 750: इंजन और पावर

हिमालयन 750 में नया 750cc पैरेलल-ट्विन इंजन मिलने की उम्मीद है। यह कंपनी के मौजूदा 650cc ट्विन-सिलेंडर प्लेटफॉर्म की तकनीकी संरचना पर आधारित हो सकता है, लेकिन ज्यादा क्षमता और टूरिंग के हिसाब से इसमें बदलाव किए जाने की संभावना है।

संभावित स्पेसिफिकेशन जानकारी इंजन 750cc, पैरेलल-ट्विन अनुमानित पावर करीब 50-55 bhp अनुमानित टॉर्क करीब 60 Nm या इससे अधिक गियरबॉक्स 6-स्पीड बाइक का प्रकार एडवेंचर टूरर आधिकारिक आंकड़े अभी घोषित नहीं

डिजाइन में क्या होगा खास?

हिमालयन 750 का डिजाइन मौजूदा हिमालयन 450 से प्रेरित है लेकिन इसका आकार बड़ा और बॉडीवर्क ज्यादा मजबूत नजर आता है। अब तक सामने आए मॉडल में गोल एलईडी हेडलैंप, ऊंची विंडस्क्रीन, चौड़ा फ्यूल टैंक, बड़ी फ्रंट फेयरिंग और पीछे सामान रखने के लिए रैक जैसे एलिमेंट देखे गए हैं।

बाइक को अलग-अलग व्हील सेटअप के साथ भी टेस्ट किया गया है। कुछ मॉडल में अलॉय व्हील्स दिखाई दिए, जबकि दूसरे मॉडल में क्रॉस-स्पोक व्हील्स नजर आए। इससे संभावना है कि कंपनी इसे रोड-टूरिंग और ज्यादा एडवेंचर-केंद्रित जरूरतों के हिसाब से अलग कॉन्फिगरेशन में पेश कर सकती है।

क्रूज कंट्रोल समेत मिल सकते हैं प्रीमियम फीचर्स

हिमालयन 750 में लंबी दूरी के सफर को आसान बनाने के लिए कई आधुनिक फीचर्स दिए जाने की उम्मीद है। टेस्ट बाइक पर देखे गए स्विच और कंट्रोल से कुछ संभावित फीचर्स के संकेत मिलते हैं।

इसमें गोल TFT इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और नेविगेशन, क्रूज कंट्रोल, राइड-बाय-वायर थ्रॉटल, कई राइडिंग मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, एडजस्टेबल फ्रंट सस्पेंशन, रियर मोनोशॉक सस्पेंशन, आगे ड्यूल डिस्क ब्रेक शामिल हो सकते हैं। ये सभी फीचर्स बाइक के हर वेरिएंट में मिलेंगे या नहीं, यह लॉन्च के समय ही साफ हो सकेगा।

भारत में कब लॉन्च होगी Himalayan 750?

फिलहाल रॉयल एनफील्ड ने भारत में हिमालयन 750 की लॉन्च तारीख घोषित नहीं की है। रिपोर्टों में इसके ग्लोबल डेब्यू के बाद भारत में लॉन्च की संभावना जताई गई है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक, कंपनी इसे नवंबर के आखिर में गोवा में होने वाले मोटोवर्स इवेंट के आसपास पेश कर सकती है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

कितनी हो सकती है कीमत?

हिमालयन 750 की कीमत का भी अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। शुरुआती अनुमानों में इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 4.5 लाख रुपये से शुरू होने की संभावना जताई गई है। इंजन, हार्डवेयर और फीचर्स के आधार पर इसकी कीमत मौजूदा हिमालयन 450 से काफी ज्यादा हो सकती है।

कीमत तय होने के बाद यह बाइक मिडिलवेट एडवेंचर टूरिंग सेगमेंट में अपनी जगह बनाएगी। इसका मुकाबला Honda NX500 और इस श्रेणी की अन्य एडवेंचर मोटरसाइकिलों से हो सकता है।