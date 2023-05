Royal Enfield Himalayan 450 लॉन्च से पहले टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट, जानें क्या होगा नया और बड़ा अपडेट

Royal Enfield Himalayan 450 के लॉन्च की आधिकारिक घोषणा अभी कंपनी ने नहीं की है लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसे 2023 की तीसरी तिमाही में लॉन्च किया जा सकता है।

Royal Enfield Himalayan 450 इस सेगमेंट में KTM 390 Adventure, Yezdi Adventure और BMW G 310 GS के साथ होगा। (फोटो- YOUTUBE)

Royal Enfield बहुत जल्द अपनी एडवेंचर बाइक रॉयल एनफील्ड हिमालयन का नया अवतार Royal Enfield Himalayan 450 लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। मगर इस बाइक के लॉन्च से पहले ही इसे टेस्ट राइड के दौरान स्पॉट किया गया है जिसके स्पाई शॉट्स मार्केट में वायरल हो चुके हैं। लेटेस्ट फोटो से मिली जानकारी के मुताबिक, ये टेस्ट मॉडल लॉन्च के लिए पूरी तरह से तैयार दिखाई देता है। ग्राहकों से मिले फीडबैक के आधार पर, हिमालयन 450 (Himalayan 450) मूल रूप से 411 का नया और बेहतर एडिशन है मगर इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि रॉयल एनफील्ड इस बाइक के सबसे सफल हिमालयन 411 को बंद कर रही है क्योंकि इसके नए 450 के साथ बेचे जाने की उम्मीद है। . Royal Enfield Himalayan 450: इंजन और एर्गोनॉमिक्स हिमालयन 450 में बिल्कुल नया लिक्विड-कूल्ड 450cc इंजन होगा। वर्तमान में, इंजन पावर का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन अपने प्रत्यक्ष प्रतिद्वंद्वी, केटीएम एडवेंचर 390 के साथ, अपनी 373cc लिक्विड-कूल्ड मोटर से 43 बीएचपी की पावर जनरेट करता है। नई रॉयल एनफील्ड एडीवी का कुल उत्पादन 40 बीएचपी की सीमा में हो सकता है। हिमालयन 450 को भी 411 ADV के विपरीत एक नए 6-स्पीड ट्रांसमिशन के साथ जोड़े जाने की उम्मीद है, जिसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। एक एडवेंचर मोटरसाइकिल होने के नाते, हिमालयन 450 लंबा सीधा राइडिंग रुख प्रदान करेगा जो लंबी यात्राओं और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए व्यावहारिक होगा। इसके साथ ही, हैंडलबार को मजबूत बिल्ड फुट पेग्स के साथ भी उठाया जाता है जो सवारों को उस पर खड़े होने और डिजाइन की काठी को विभाजित करने की अनुमति देगा। Also Read Hero Splendor Plus Vs Honda Shine 100: कीमत, इंजन, माइलेज में कौन है आपके लिए फायदे का सौदा, कंपेयर रिपोर्ट के जरिए खुद करें फैसला Royal Enfield Himalayan 450: विशेषताएं फ्लैगशिप की तरह, सुपर मिटियोर 650, हिमालयन 450 एक एलईडी हेडलैंप के साथ-साथ अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क्स और एक रियर मोनो-शॉक स्पोर्ट करेगा। फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक और डुअल-चैनल ABS के साथ, यह रियर व्हील के लिए इस फ़ंक्शन को बंद करने में भी सक्षम हो सकता है। इसके फ्रंट और रियर में 21 और 18 इंच के पहियों के साथ आने की उम्मीद है। Himalayan 450 में एक नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जिसमें एक इन-बिल्ट नेविगेशन सिस्टम हो सकता है। Also Read Ampere Primus Review: स्पीड, डिजाइन फीचर्स और परफॉर्मेंस में कैसा है एम्पीयर प्राइमस, खरीदने से पहले यहां पढ़ें फर्स्ट राइड रिव्यू Royal Enfield Himalayan 450: मुकाबला लॉन्च होने के बाद Himalayan 450 का मुकाबला इस सेगमेंट में मौजूद KTM 390 Adventure, Yezdi Adventure और BMW G 310 GS जैसे कुछ नामों के साथ होगा।

