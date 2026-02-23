रॉयल एनफील्ड की पहली इलेक्ट्रिक बाइक रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग फ्ली को चेन्नई में पूरी तरह बिना कैमोफ्लाज के टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जो संकेत देता है कि ये बाइक प्रोडक्शन के बेहद करीब है और इसे जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है। इससे पहले इस इलेक्ट्रिक क्रूजर को भारी कवर के साथ टेस्ट किया जा रहा था लेकिन ताजा स्पाई शॉट्स में इसका प्रोडक्शन-रेडी डिजाइन साफ नजर आया है।

EICMA में हुआ था पहला अनावरण

फ्लाइंग फ्ली (FF C6) को रॉयल एनफील्ड ने पहली बार पिछले साल इटली में आयोजित EICMA मोटर शो में पेश किया गया था। कंपनी ने उस समय इसे अपने इलेक्ट्रिक भविष्य की झलक बताया था। अब लगातार रोड टेस्टिंग के बाद यह बाइक 2026 की पहली तिमाही (Q1 CY2026) में लॉन्च हो सकती है।

डिजाइन:

फ्लाइंग फ्ली का डिजाइन द्वितीय विश्व युद्ध के दौर की Royal Enfield Flying Flea मोटरसाइकिल से प्रेरित है। कंपनी ने अपनी हेरिटेज अप्रोच को इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी बरकरार रखा है।

स्पाई शॉट्स में दिखे प्रमुख डिजाइन एलिमेंट में गोल (सर्कुलर) हेडलैंप, गिर्डर फ्रंट फोर्क्स, मिनिमल बॉडी पैनलिंग, बड़े अलॉय व्हील्स, एक्सपोज्ड फ्रेम स्ट्रक्चर, राइट साइड बेल्ट ड्राइव सिस्टम, रिब्ड डिजाइन वाला बैटरी पैक शामिल हैं।

पहली बार दिखा मेन स्टैंड

बाइक की ओवरऑल सिल्हूट स्लिम और क्लीन है, जो एक क्लासिक क्रूजर फील देती है। राइडिंग पोजिशन सीधी और आरामदायक दिखाई देती है। रियर सीट कॉम्पैक्ट है और संभवतः रिमूवेबल हो सकती है।

संभावित परफॉर्मेंस और बैटरी डिटेल्स

हालांकि कंपनी ने अभी आधिकारिक स्पेसिफिकेशन जारी नहीं किए हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार FF C6 की परफॉर्मेंस 250cc–350cc पेट्रोल बाइक के बराबर हो सकती है।

संभावित हार्डवेयर सेटअप की बात करें, तो इसमें मिड-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर, बेल्ट ड्राइव सिस्टम, फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक, ड्यूल-चैनल ABS मिल सकते हैं।

बैटरी और रेंज:

अनुमानित बैटरी क्षमता: 4–5 kWh हो सकती है, जिससे संभावित रियल-वर्ल्ड रेंज 100–150 किमी तक मिल सकती है। इस बैटरी पैक के एलएफपी बैटरी होने की संभावना, जो IP67 रेटेड बैटरी पैक हो सकती है। यह बैटरी पैक एक्टिव थर्मल मैनेजमेंट, मैग्नीशियम बैटरी केसिंग (हल्का वजन), सेल-लेवल थर्मल मॉनिटरिंग और LFP बैटरी टेक्नोलॉजी भारतीय मौसम और लंबी उम्र के लिहाज से सुरक्षित मानी जाती है।

फीचर्स और टेक्नोलॉजी

Flying Flea (FF C6) में एक सर्कुलर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलने की उम्मीद है, जो क्लासिक डिजाइन के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मिश्रण होगा।

संभावित फीचर्स की बात करें, तो इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल और मैसेज अलर्ट, म्यूजिक कंट्रोल और की-लेस इग्निशन मिलने की संभावना है, जिसके साथ कंपनी इसमें OTA (Over-the-Air) अपडेट की सुविधा भी दे सकती है, जो इसे भविष्य के लिए तैयार बनाएगी।

कीमत क्या हो सकती है?

रॉयल एनफील्ड की पहली इलेक्ट्रिक पेशकश होगी और प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करेगी, इसलिए इसकी संभावित एक्स-शोरूम कीमत 2.5 लाख से 3.5 लाख के बीच हो सकती है। यह सीधे तौर पर आने वाले प्रीमियम इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट को टक्कर देगी।

लॉन्च टाइमलाइन

चेन्नई में बिना कवर टेस्टिंग से संकेत मिलते हैं कि आधिकारिक लॉन्च अनाउंसमेंट जल्द हो सकता है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा, तो यह बाइक 2026 की पहली तिमाही में भारतीय सड़कों पर नजर आ सकती है।