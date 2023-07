Royal Enfield Continental GT Cup 3rd season: रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल जीटी कप के तीसरे सीजन की तारीखों की हुई घोषणा, जानें रेसिंग इवेंट की पूरी डिटेल

Royal Enfield Continental GT Cup 3rd season के लिए तारीखों को जारी कर दिया गया है। इस रेसिंग इवेंट की शुरुआत अगस्त में होगी और समापन नवंबर में होगा।

Royal Enfield के इस रेसिंग इवेंट में Continental GT 650 मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया जाता है।

Royal Enfield ने दो सुपर सफल सीज़न आयोजित करने के बाद कॉन्टिनेंटल जीटी कप (Continental GT Cup) के तीसरे सीजन की घोषणा की है। 2021 में अपनी शुरुआत के बाद से यह वार्षिक रेसिंग चैंपियनशिप युवा और शौकिया के साथ-साथ पेशेवर राइडर्स के लिए भी एक बड़ा मौका और मैदान साबित हो रही है, जो मोटरसाइकिल रेसिंग की दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। Royal Enfield Continental GT Cup 3rd season: हो गई तारीखों की घोषणा चेन्नई स्थित बाइक निर्माता ने कॉन्टिनेंटल जीटी कप के तीसरे संस्करण की तारीखों की घोषणा की है। इस रेसिंग इवेंट में तीन राउंड और कुल आठ रेस शामिल हैं। यह रेसिंग इवेंट अगस्त 2023 में शुरू होगी और नवंबर 2023 में समाप्त होगी। पहला राउंड 25-27 अगस्त के बीच निर्धारित है जबकि दूसरा राउंड 6-8 अक्टूबर के बीच होगा। तीसरा और अंतिम राउंड 17-19 नवंबर के बीच होगा। रॉयल एनफील्ड प्रो-एम श्रृंखला प्रारूप को जारी रखेगा, जिससे शौकिया और पेशेवर रेसर्स को एक ही ग्रिड में एक साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति मिलेगी। इसके अलावा, रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल जीटी कप का तीसरा सीजन जेके नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप 2023 के हिस्से के रूप में होगा और फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया (एफएमएससीआई) द्वारा प्रमाणित है। Royal Enfield Continental GT Cup 3rd season: रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू कॉन्टिनेंटल जीटी कप के तीसरे सीजन के लिए रजिस्ट्रेशन अब शुरू हो गया है। इस रेसिंग इवेंट में भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागी पात्रता आवश्यकताओं के आधार पर पेशेवर या शौकिया श्रेणी के तहत खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। Royal Enfield Continental GT Cup 3rd season: चयन प्रक्रिया रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल जीटी कप तीसरे सीजन के लिए राइडर्स का सिलेक्शन इवेंट में भाग लेने के लिए रजिस्टर्ड प्रतिभागियों में से 25 पेशेवर और 75 शौकिया सहित कुल 100 रेसर्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। Also Read Royal Enfield Rider Mania 2023 pre registration: रॉयल एनफील्ड राइडर मेनिया 2023 के शुरू हुआ प्री-रजिस्ट्रेशन, जानें इवेंट की कंप्लीट डिटेल Royal Enfield Continental GT Cup 3rd season: कोयंबटूर में आयोजित होगा पहला राउंड चैंपियनशिप के लिए चयन राउंड 1 अगस्त, 2023 को कोयंबटूर के कारी मोटर स्पीडवे में आयोजित किया जाएगा। चयन राउंड के माध्यम से फ़िल्टर करते हुए, अंतिम राउंड में शीर्ष 25 राइडर्स शामिल होंगे, जिनमें 10 पेशेवर और 15 शौकिया राइडर्स शामिल होंगे। प्रत्येक प्रतिभागी को बेहतर प्रदर्शन के लिए रेस ईसीयू के साथ री-ट्यून किए गए कस्टम-निर्मित कॉन्टिनेंटल जीटी-आर 650 पर प्रैक्टिस करने का मौका दिया जाएगा। कॉन्टिनेंटल जीटी 650 में कंपनी ने 648 सीसी का पैरेलल-ट्विन इंजन लगाया है जो 47 बीएचपी की पावर और 52 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। Also Read Oben Rorr Electric Motorcycle की डिलीवरी हुई शुरू, जानें कीमत से लेकर रेंज तक हर छोटी बड़ी डिटेल 2021 में इसके उद्घाटन संस्करण के बाद से, देश भर से 1,000 से अधिक एसपायरिंग रेसर्स ने कॉन्टिनेंटल जीटी कप में पोडियम फिनिश हासिल करने के लिए कंपीट किया है। रॉयल एनफील्ड के डायवर्स ग्लोबल मोटरस्पोर्ट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में, जीटी कप बिल्ड ट्रेन के समकक्ष है। जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में रेसिंग प्रोग्राम है।

